Orta Doğu Gerilimi Piyasalarda Dalgalanma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Orta Doğu Gerilimi Piyasalarda Dalgalanma Yarattı

23.06.2025 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a hava saldırısı sonrası piyasalar karışık seyrederken, enerji arz endişeleri artıyor.

Orta Doğu'da artan gerilim tüm dünyada risk algısının yükselmesinde etkili olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahalesinin ardından, küresel piyasalar haftaya karışık bir seyirle başladı.

İran ve İsrail arasında devam eden çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, hafta sonu ABD, İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini belirterek, İran'ın barış yapmak zorunda olduğunu aksi halde sonraki saldırıların çok daha ağır olacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Washington yönetiminin Tahran ile çatışmayı sürdürme değil diplomatik çözüm arayışında olduğu bildirdi.

Analistler, Orta Doğu'da artan gerilimin başta enerji arzı olmak küresel ekonomik riskleri artırdığını belirterek, bölgeden gelen haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı piyasaların odağına yerleşti

Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısının ardından kapatabileceğine yönelik endişeler tekrar güç kazandı.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçerken, LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu su yolundan sürdürülüyor. Bölgeden sevk edilen petrolün önemli alıcıları ise Asya ülkeleri olarak öne çıkıyor.

İran'daki yetkililerin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclisin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde olduğunu belirtti.

Analistler, 1970'lerdeki petrol krizine benzer bir arz krizinin ortaya çıkmasının küresel ekonomide derin sorunlara yol açabileceğini aktardı.

Petrol yükselirken, ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya negatif başladı

Cuma günü New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 0,51 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise hafta sonu Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından yeni haftaya negatif bir seyirle başladı.

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ortaya çıkan enerji arz endişeleri etkili olmayı sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,2 yükselişle 76,8 dolardan başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,3 primle 74,7 dolardan başladı.

Tahvil piyasalarında ise satıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya 2 baz puan yükselişle yüzde 4,40 seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı ise ABD'nin diplomatik çözüm mesajlarının etkisiyle erken saatlerdeki kazancını silerek şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 3 bin 358 dolardan satılıyor.

Para birimleri tarafında doların gelişmiş ülke para birimlerine göre değer kazancı öne çıkarken, dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 99,1 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da PMI verileri takip edilecek

Avrupa borsalarında cuma günü İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, jeopolitik gerilimler bölgenin odağında bulunuyor. Avrupa piyasalarında, endeks vadeli kontratlar yeni haftaya negatif başladı.

İmalat sanayi aktivitesi ve büyüme tarafında sorunların hala devam ettiği Avrupa ekonomisinde enerji arzındaki sorunların maliyetleri artırabileceği endişesiyle Hürmüz Boğaz'ından gelecek haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Makroekonomik veri tarafında ise bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, Avro Bölgesi'nde son açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen büyüme verilerinin bölgedeki resesyon endişelerini sınırlı da olsa baskıladığını belirtti.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,74 değer kazandı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki devam eden gerilim bölge pay piyasaları üzerinde etkili oluyor.

Hürmüz Boğaz'ından yapılan enerji sevkiyatının ciddi bir bölümünün ulaştığı Asya ülkelerinde bölgedeki gelişmelere yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.

İran'ın olası bir boğaz kapatma girişiminde, boğazı tamamen kapatmak yerine bazı ülkelerin tanker gemilerine yönelik yaptırım uygulayabileceği ve Çinli tankerlerin olası yaptırımlardan daha az etkileneceğine yönelik iyimserlikler Çin endekslerini destekliyor.

Bölgedeki makroekonomik veri akışı da takip edilirken, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin imalat sanayi PMI 50,4 ile geçen aya göre güçlenmeye işaret ederken, hizmet sektörü PMI'da 51,5 ile güçlü kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

BIST 100 endeksi alış ağırlıklı seyretti

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 10.306,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 39,6730'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,7270'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.30 Almanya haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi/hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, mayıs ayı mevcut konut satışları

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta Doğu Gerilimi Piyasalarda Dalgalanma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi 10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi

20:11
Katar: İran’ın saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
Katar: İran'ın saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
08:37
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
08:20
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
08:09
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:40
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 20:30:45. #7.13#
SON DAKİKA: Orta Doğu Gerilimi Piyasalarda Dalgalanma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.