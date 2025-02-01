Ortaca\'da Turizm Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı

Ekonomi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda Muğla'nın turizmdeki 4.ilçesi konumundaki Ortaca'nın turizmde potansiyeli masaya yatırılırken, turizmden yeterli pay almadığı belirtildi ve önümüzdeki süreçte kurulacak komisyonlar ile turizmde yapılacak hamleler değerlendirildi.

Ortaca'da ilçenin turizm potansiyelini daha da güçlendirmek amacıyla turizm sektörü paydaşlarının katılımıyla Ortaca Turizm Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Evren Tezcan, "Ortacamız iki ana kaynağı var, biri turizm biri tarım. Maalesef geçen dönemlerde turizm ve tarımda gereken ilginin gösterilmemesi nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bizde bu dönem bir Turizm ve Tarım Komisyonu kurduk. Ortaca'nın turizmini daha iyi anlatabilmek, yıldızını daha iyi parlatabilmek için, birlik oluşturma kararı aldık. Bu birlik Ortacamıza istenen katma değeri sağlasın, gereken hassasiyetler duyurulsun diye. Bu konuda değerli hocalarımız ve arkadaşlarımızla işbirliği içinde olacağız. İnşallah bu yaptığımız ilk toplantı daha da ileride devam edecek. Bir yol haritası olur, bu konuda katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Sadece 3,5-4 ay turizm ve yapıyoruz"

Turizm Komitesi Başkanı Ali Mürşit Yağmur da Ortaca'nın turizm potansiyelinden bahsetti. Geçtiğimiz ay meclis toplantısında Ortaca'da Tarım, Turizm ve ARGE Komisyonu oluşturduklarını belirten Yağmur, "Bu ARGE komisyonunu oluştururken düşüncemiz sadece Belediye olarak değil, STK'lar, turizmciler, restaurantçılar, barcılar, tekneciler, ulaşım sektöründeki bütün paydaşlarla birlikte yürümeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız ve görüşmelerimiz oldu. Sonuçta bölgede iki tane aktör var biri turizm, biri tarım. Biz sadece 3,5-4 ay turizm ve tarım yapıyoruz. Bölgede, en güzel yer olmamıza rağmen turizmden yeteri katkıyı sağlayamıyoruz. Hem pandemi de bölgenin etkenlerini öne çıkaramadık" diye konuştu.

Ortaca'nın Türkiye'nin en güvenilir turizm bölgesi olduğunu belirten Yağmur, "10 katlı binalar yok. Ahşap binalar yok. ya da her şey dahil sisteminde olan faktör yok. Bunun için turizmde elbirliği ile hareket edip ortak akılla ne gibi katkı ve destek veririz, bununla ilgili fikri, düşüncesi olan paydaşlarımız olursa lütfen belediyenin artık bir Turizm ve ARGE bölümü var. Bu bir havuz olacak. Öneriler bu havuza gelecek sekreterliğimiz onun altında turizmi bilen bir arkadaşımızla birlikte bu ofisimiz devamlı aktif olacak" dedi.

"Ortaca'da geceleme olarak 1 milyon 313 bin konaklama yapılmış"

2024 yılında Muğla'nın, İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla turist ağırlayan şehir olduğunu belirten Ali Mürşit Yağmur, "Muğla 3 milyon 679 bin turist ağırlamış. Bunun yüzde 61'i İngiltere, yüzde 15'i Rusya, yüzde 9,7'si Almanya, yüzde 9,6'sı Polonya, yüzde 3,5'i Hollanda. Gelenlerin yüzde 67'si 1-5 yıldızlı otellerde, yüzde 10,7'si basit konaklamalı tesislerinde, yüzde 10'u tatil köylerinde, yüzde 3,3'ü pansiyonlar da kişi kalıyor, diğerlerinde ise bu oran yüzde 10,7. Bodrum'da 1 milyon 879 bin kişi, Marmaris'de 1 milyon 803 kişi, Fethiye'de 661 bin 584 kişi Ortaca'da ise 396 bin kişi konaklama yapmış. Geceleme olarak Ortaca'da 1 milyon 313 bin konaklama yapılmış. Türkiye ve Muğla ili kıyaslandığında Ortaca'nın turizmdeki yeri yabancı turist sayısında Muğla'ya göre yüzde 11, Türkiye'ye göre ise yüzde 0,87 oranında" ifadelerini kullandı.

Ortaca'daki turizm tesisleri ve kapasitelerine de değinen Ali Mürşit Yağmur, "5 yıldızlı otel 2 tane, 4 yıldızlı 7 tane, 3 yıldızlı 1 tane, 2 yıldızlı otel 2 tane, 1 yıldızlı 1 tane, basit konaklama ve pansiyon belgeli tesis sayısı 94. Plaj işletmesi 5, toplam turizm işletmesi 197 tesis bulunuyor. Toplam yatak sayısı 12 bin, içkili restaurant ve kafe bar sayısı ise 186. Muğla'ya gelen yabancı turistlerin yüzde 11'i, yerli turistlerin ise yüzde 2'si Ortacayı tercih ediyor. Türkiye gelen yabancı turistlerin yüzde 1'in daha azı Ortaca'yı tercih ediyor. Ortaca'da otellerin yıllık doluluk oranı ise yüzde 50" dedi.

"Ortaca turizm stratejik planlaması yapılacak"

2025 yılı hedeflerinden bahseden Yağmur, "Ortaca halkı, belediye ve turizm sektörünün paydaşları tarafından Ortaca Turizm Komitesi ve turistlerin ihtiyaçlarını anlayarak onlara daha uygun sunabilmek için anketler, saha araştırmaları ve kaynaklardan elde edilen veriler doğrultusunda turizm analizleri ve sektör analizleri yapılacak. Bu analizler doğrultusunda Ortaca turizm stratejik planlaması yapılacak" dedi.

Ortaca Turizm Komitesi ve Komite'nin yapısından da bahseden Ali Mürşit Yağmur, "Belediye, Turizm komite başkanlığı, genel sekreterliği, STK'lar, ticaret odası, esnaf odası, TURSAB, otelciler birliği, restorantçılar, cafeler temsilciliği, tekneciler temsilcisi ve ulaşım, taksi dolmuş ve minibüsçülerden oluşan bir komisyon kurmayı planlıyoruz. Tanıtım ve pazarlama konusunda Ortaca Turizm Komitesi, Ortaca'nın bir turizm destinasyonu olarak nasıl tanıtılması gerektiği üzerinde kendi verilerini toplayarak işletmeler, seyahat acentaları, kültür kurulları ile işbirliği yaparak, farklı ziyaretçi segmentlerine hitap eden özel reklam stratejileri oluşturacak. Bu stratejiler Kültür Turizm Bakanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılacak. Aynı zamanda bu kurduğumuz Komite, Ortaca Turizm Yatırım Etkinlik ofisi, Ortaca'da yapılacak organizasyonların, festivallerin, etkinliklerin, turizmle ilgili hangi dal olursa olsun bu komisyondan çıkarak ortak kararla ile, bölgeye faydası, değerleri ve katkısı gibi ortak akılla yönetilecek. Ayrıca önümüzde 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen EMİTT fuarı, 4-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen Berlin ITB Uluslarası Turizm Fuarına katılıp ilçemizin tüm güzelliklerini tanıtacağız" diye konuştu.

Doç. Dr. Gökaş: "Gerekli işlemleri yapmazsak tarımda olduğumuz hale geliriz"

Ortaca Meslek Yüksekolu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gökaş ise, Ortaca'nın turizm ve tarım anlamında merkezi olması gerektiğini ve her türlü çalışmanın içinde yer alması gerektiğini belirti. Doç. Dr. Gökaş, "Böyle bir komisyon kurulduğu için kutluyorum. Çok güzel bir çalışma. Ama bunun başarılı olması için hepimizin bu işin içinde olmamız gerekir. Turizmde eğer hepimiz gerekli işleri yapmazsak tarımda olduğumuz hale geliriz. Tarım olayı bir felaket. Ne yazık ki tarım diye bir şey kalmadı. Yıllar önce eğer hepimiz bunun üstüne düşüp destek olmazsak şu anda yüzde 50 olan tarımı terk etme olayı, daha büyük boyutlara gelir. Ülkemizdeki insanların daha fakirleşmesi kaçınılmaz olur. Aynı şeyler turizm içinde geçerli. ya hep beraber ayağa kalkacağız. Başkaları şöyle yapmış böyle yapmış bizi ilgilendirmiyor ama buradaki şu kurullar bu işin ayağa kalkması için öncü olurlarsa gereğini yaparız" dedi.

"Ortaca turizmde çok önemli bir yerde"

YDA Operasyonlar ve Gelirler Direktörü Orçun Songur ise, 2024 yılında Dalaman Havalimanı'nın 5.6 milyon yolcuya ulaştığını belirterek, "Pandemi öncesinin çok üzerinde bir rakam. Geçen yıl 5,2 milyondu, üzerine 400 bin yolcu eklendi. Bu yolcuların çoğu dış hatlar" dedi.

Ortaca'nın Dalyan, Sarıgermesi gibi destinasyonları ile Türkiye turizminde çok önemli bir yerde bulunduğunu belirten Orçun Songur, "Almanya'ya gittiğinizde katalogda Türkiye'den çok fazla yer bulamıyorsunuz, Sarıgerme'deki oteller var. Dalyan'daki doğayı, oradaki tarihi, biz pazarlama faaliyetlerinde ve toplantılarında anlattığımızda insanlar gördükleri ve duyduklarına inanamıyorlar. Fakat ne yazık ki geçmiş dönemde burada bilenlerde var, bu tarz oluşumlar yapılmaya denendiyse de şöyle bir toplantı olamadı. Bunun güzel bir adım olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kış boyunca 9 dış hat uçuşunun devam ettiğini belirten Orçun Songur, "İngilitere'nin 3 havalimanından, Moskova'dan, Bratislava'ya uçuşlar var. Fakat misafirler geldiğinde yapabilecekleri çok fazla aktivite yok. Kalacakları çok fazla nitelikli tesis yok. Ortaca tamda bu zamanda hali hazırda golf yatırımları da gündeme gelmişken, oteller buna yatırım yapıyorken, ticari boyutu ve istihdama katkısını ve kış turizmine katkısını anlatmak istiyorum. Kışın bu uçuşları artırmamız buradaki nitelikli hizmeti artırma çabasına büyük fayda sağlayacak. Çünkü sezonluk personelle çalışmak herkesi zorlayan bir durum. Maalesef bu kaliteden de uzaklaştırıyor. Mikro incelenirse aile yapısının değişikliğine kadar birçok zorluk oluşturuyor. Çünkü sezonluk bir iş güven telkin etmediği gibi değişkenlikte sağlıyor. Bu nedenle hiç kimseye bir fayda sağlamıyor. Burada kayak yapılamayacağı aşikar ama yıllar önce Dalyan'da kışın narenciye toplama turlarından bahsediliyordu. O gün çok heyecan vericiydi ama bugüne kadar ortada bir şey yok. Bu bile çok ciddi bir aktivite. Metropollerde, gri gökyüzünü yılın 300 günü görmek zorunda kalan insanlar için müthiş bir aktivite. Sağlık turizmi ile alakalı adımlarda atılması bölgedeki kış turizmini destekler. Bunların hiçbir tek başına yetmiyor" diye konuştu.

"Futbol sahaları projesi iptal edildi, park projesi yapıldı"

Spor turizmine de değinen Songur, "Yaklaşık 5-6 yıl önce, bir yatırımcı ile Sarıgerme yolunda daha önce tahsisi yapılmış, çok büyük bir arazinin UEFA standartlarında futbol sahalarına dönüştürülmesi ve o yılın kış ayında 38 tane takımın Almanya'dan getirilip bu bölgede antrenman yapmasını ve bağlı kulüplerin Dalyan, Köyceğiz'de kürek takımlarının çalışması, oradaki sahalar yetmezse de, Dalyan, Ortaca ve Dalaman'da bulunan futbol sahalarının da bu takımlara kullandırılabileceğini konuşmuşuz. En son futbol sahası yapılma projesi iptal edilerek park bahçe türü rekterasyon alanına dönüştürülmesi planlanmış. Umuyorum ki tekrar o alan futbol sahaları projesi olarak döndürülebilir" dedi. - MUĞLA