Otomotiv Sektörü İhracatta Zirveye Yerleşti

Otomotiv endüstrisi, haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziranda, sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bunu 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Haziranda ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 30,4 ile otomotiv endüstrisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, geçen ay yüzde 10,7 artışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziranda, ihracatın yüzde 12,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 5,1'lik yükselişle 2,6 milyar dolarlık, yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,7'lik artışla 491,3 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla İtalya oldu.

57 ülkede yüzde 50'nin, 108 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydedildi. Genel tabloda ise 134 ülkeye ihracat, artış kaydetti.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Haziranda 864 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Paritenin ihracata katkısı ise 622 milyon dolar oldu. Böylece paritenin son 3 aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in haziran ayları ile son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1-30 HAZİRAN SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) 2023 - 2024 2024 - 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%) I. TARIM 2.433.808 2.558.393 5,1 12,5 35.920.709 36.296.538 1,0 13,6 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.631.535 1.654.676 1,4 8,1 24.489.112 24.559.234 0,3 9,2 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 809.193 871.189 7,7 4,2 12.667.276 12.161.585 -4,0 4,6 Yaş Meyve ve Sebze 259.744 202.881 -21,9 1,0 3.509.139 3.376.706 -3,8 1,3 Meyve Sebze Mamulleri 164.240 187.157 14,0 0,9 2.616.495 2.677.888 2,3 1,0 Kuru Meyve ve Mamulleri 88.288 105.562 19,6 0,5 1.710.707 1.875.402 9,6 0,7 Fındık ve Mamulleri 151.405 141.688 -6,4 0,7 2.189.404 2.650.263 21,0 1,0 Zeytin ve Zeytinyağı 70.268 38.223 -45,6 0,2 745.048 646.174 -13,3 0,2 Tütün 80.441 99.886 24,2 0,5 915.026 1.023.603 11,9 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.955 8.091 1,7 0,0 136.017 147.614 8,5 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 257.666 314.771 22,2 1,5 3.637.842 3.819.334 5,0 1,4 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 257.666 314.771 22,2 1,5 3.637.842 3.819.334 5,0 1,4 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 544.607 588.946 8,1 2,9 7.793.754 7.917.969 1,6 3,0 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 544.607 588.946 8,1 2,9 7.793.754 7.917.969 1,6 3,0 II. SANAYİ 13.244.189 14.656.823 10,7 71,4 180.744.741 188.845.818 4,5 70,7 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 920.947 949.842 3,1 4,6 13.796.364 13.889.815 0,7 5,2 Tekstil ve Hammaddeleri 644.767 693.351 7,5 3,4 9.365.129 9.611.930 2,6 3,6 Deri ve Deri Mamulleri 98.664 90.711 -8,1 0,4 1.583.338 1.494.771 -5,6 0,6 Halı 177.515 165.780 -6,6 0,8 2.847.898 2.783.114 -2,3 1,0 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.217.134 2.615.754 18,0 12,7 31.632.372 30.711.572 -2,9 11,5 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.217.134 2.615.754 18,0 12,7 31.632.372 30.711.572 -2,9 11,5 C. SANAYİ MAMULLERİ 10.106.108 11.091.226 9,7 54,0 135.316.004 144.244.431 6,6 54,0 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 1.294.200 1.199.934 -7,3 5,8 17.946.256 17.348.641 -3,3 6,5 Otomotiv Endüstrisi 2.613.747 3.408.167 30,4 16,6 35.371.051 39.495.509 11,7 14,8 Gemi, Yat ve Hizmetleri 220.068 84.074 -61,8 0,4 2.185.242 1.899.676 -13,1 0,7 Elektrik ve Elektronik 1.188.429 1.277.269 7,5 6,2 16.112.724 17.164.529 6,5 6,4 Makine ve Aksamları 763.686 801.152 4,9 3,9 11.240.962 10.928.030 -2,8 4,1 Demir ve Demir Dışı Metaller 935.319 969.191 3,6 4,7 12.018.627 12.822.273 6,7 4,8 Çelik 1.312.305 1.447.976 10,3 7,1 15.594.880 16.494.420 5,8 6,2 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 332.515 366.551 10,2 1,8 4.352.412 4.349.834 -0,1 1,6 Mücevher 402.424 381.044 -5,3 1,9 7.416.704 8.965.558 20,9 3,4 Savunma ve Havacılık Sanayii 564.216 622.921 10,4 3,0 6.054.932 7.454.001 23,1 2,8 İklimlendirme Sanayii 479.200 532.948 11,2 2,6 7.022.215 7.321.960 4,3 2,7 III. MADENCİLİK 432.180 491.341 13,7 2,4 5.771.790 6.033.758 4,5 2,3 Madencilik Ürünleri 432.180 491.341 13,7 2,4 5.771.790 6.033.758 4,5 2,3 T O P L A M (TİM*) 16.110.177 17.706.557 9,9 86,2 222.437.239 231.176.114 3,9 86,6 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.905.152 2.830.023 -2,6 13,8 36.302.581 35.817.380 -1,3 13,4 GENEL İHRACAT TOPLAMI 19.015.329 20.536.580 8,0 100,0 258.739.820 266.993.494 3,2 100,0

Kaynak: AA