Otomotiv Sektörü Ocak’ta 3 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv Sektörü Ocak’ta 3 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 3 milyar dolarlık ihracatla en fazla dış satım gerçekleştiren sektör oldu.

03.02.2025 13:17
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Otomotiv endüstrisi, yılın ilk ayında 3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ocak ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 148,5 ile mücevher oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 9,8 artışla 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Ocakta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük azalışla yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,8'lik artışla 457,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 80 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ocak ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1- 31 OcakSon 12 AYLIK
Sektörler 20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. Tarım 3.093.4953.018.607-2,414,335.310.96336.141.3142,413,7
A. Bitkisel Ürünler 2.135.9762.124.902-0,510,023.783.66624.447.9802,89,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.010.0191.030.7162,04,912.351.43511.927.406-3,44,5
Yaş Meyve ve Sebze365.786353.527-3,41,73.529.5613.389.233-4,01,3
Meyve Sebze Mamulleri232.093210.753-9,21,02.464.6902.705.3489,81,0
Kuru Meyve ve Mamulleri160.122164.7752,90,81.640.2111.859.35113,40,7
Fındık ve Mamulleri206.128209.1721,51,01.926.5542.639.69537,01,0
Zeytin ve Zeytinyağı83.43751.263-38,60,2835.489781.121-6,50,3
Tütün64.40686.32734,00,4900.6081.000.61111,10,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri13.98518.37031,40,1135.117145.2157,50,1
B. Hayvansal Ürünler 355.960283.884-20,21,33.570.6633.791.2546,21,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller355.960283.884-20,21,33.570.6633.791.2546,21,4
C. Ağaç ve Orman Ürünleri 601.559609.8211,42,97.956.6337.902.080-0,73,0
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri601.559609.8211,42,97.956.6337.902.080-0,73,0
II. Sanayi 13.628.86014.963.2099,870,7180.660.810185.107.1772,570,4
A. Tarıma Dayalı İşlenmiş Ürünler 1.143.5461.183.2683,55,614.102.40013.927.337-1,25,3
Tekstil ve Hammaddeleri784.407827.1115,43,99.519.8919.536.8870,23,6
Deri ve Deri Mamulleri120.201126.4605,20,61.800.9631.532.644-14,90,6
Halı238.938229.697-3,91,12.781.5472.857.8072,71,1
B. Kimyevi Maddeler ve Mam. 2.368.5512.548.1647,612,030.560.99430.955.4961,311,8
C. Sanayi Mamulleri 10.116.76311.231.77711,053,1135.997.416140.224.3443,153,3
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.418.1161.413.220-0,36,719.037.38217.913.153-5,96,8
Otomotiv Endüstrisi2.776.7672.999.8988,014,235.054.92237.426.0416,814,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri167.28482.415-50,70,42.086.6821.827.383-12,40,7
Elektrik ve Elektronik1.207.6541.224.8671,45,816.235.27316.688.1322,86,3
Makine ve Aksamları823.192791.919-3,83,711.309.25411.155.063-1,44,2
Demir ve Demir Dışı Metaller938.4131.011.4277,84,812.353.46812.504.6451,24,8
Çelik1.113.6041.251.74012,45,914.866.92816.280.6299,56,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri322.351319.085-1,01,54.560.8034.309.220-5,51,6
Mücevher468.3191.163.994148,55,57.705.9138.153.0305,83,1
Savunma ve Havacılık Sanayii329.918383.14816,11,85.595.2266.787.97521,32,6
İklimlendirme Sanayii551.147590.0657,12,87.191.5657.179.072-0,22,7
III. Madencilik 445.639457.9272,82,25.748.6216.022.7064,82,3
Madencilik Ürünleri445.639457.9272,82,25.748.6216.022.7064,82,3
Toplam (TİM*)17.167.99318.439.7427,487,1221.720.394227.271.1972,586,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.833.4892.724.435-3,812,934.576.80835.746.1763,413,6
Genel İhracat Toplamı 20.001.48221.164.1775,8100,0256.297.202263.017.3732,6100,0

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, İhracat, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv Sektörü Ocak’ta 3 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

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