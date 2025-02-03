Otomotiv Sektörü Ocak’ta 3 Milyar Dolar İhracat Yaptı

Otomotiv endüstrisi, yılın ilk ayında 3 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Ocak ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 148,5 ile mücevher oldu.
Türkiye ihracatının yüzde 70,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 9,8 artışla 15 milyar dolar olarak hesaplandı. Ocakta, ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük azalışla yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 2,8'lik artışla 457,9 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
En fazla ihracat Almanya'ya
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 80 milyon dolarla ABD oldu. Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,8 milyar dolarla İstanbul, 1,8 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in ocak ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
|1- 31 Ocak
|Son 12 AYLIK
|Sektörler
|2024
|2025
|Değişim ('25/'24)
|Pay(25) (%)
|2023 - 2024
|2024 - 2025
|Değişim ('25/'24)
|Pay(25) (%)
|I. Tarım
|3.093.495
|3.018.607
|-2,4
|14,3
|35.310.963
|36.141.314
|2,4
|13,7
|A. Bitkisel Ürünler
|2.135.976
|2.124.902
|-0,5
|10,0
|23.783.666
|24.447.980
|2,8
|9,3
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|1.010.019
|1.030.716
|2,0
|4,9
|12.351.435
|11.927.406
|-3,4
|4,5
|Yaş Meyve ve Sebze
|365.786
|353.527
|-3,4
|1,7
|3.529.561
|3.389.233
|-4,0
|1,3
|Meyve Sebze Mamulleri
|232.093
|210.753
|-9,2
|1,0
|2.464.690
|2.705.348
|9,8
|1,0
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|160.122
|164.775
|2,9
|0,8
|1.640.211
|1.859.351
|13,4
|0,7
|Fındık ve Mamulleri
|206.128
|209.172
|1,5
|1,0
|1.926.554
|2.639.695
|37,0
|1,0
|Zeytin ve Zeytinyağı
|83.437
|51.263
|-38,6
|0,2
|835.489
|781.121
|-6,5
|0,3
|Tütün
|64.406
|86.327
|34,0
|0,4
|900.608
|1.000.611
|11,1
|0,4
|Süs Bitkileri ve Mamulleri
|13.985
|18.370
|31,4
|0,1
|135.117
|145.215
|7,5
|0,1
|B. Hayvansal Ürünler
|355.960
|283.884
|-20,2
|1,3
|3.570.663
|3.791.254
|6,2
|1,4
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|355.960
|283.884
|-20,2
|1,3
|3.570.663
|3.791.254
|6,2
|1,4
|C. Ağaç ve Orman Ürünleri
|601.559
|609.821
|1,4
|2,9
|7.956.633
|7.902.080
|-0,7
|3,0
|Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
|601.559
|609.821
|1,4
|2,9
|7.956.633
|7.902.080
|-0,7
|3,0
|II. Sanayi
|13.628.860
|14.963.209
|9,8
|70,7
|180.660.810
|185.107.177
|2,5
|70,4
|A. Tarıma Dayalı İşlenmiş Ürünler
|1.143.546
|1.183.268
|3,5
|5,6
|14.102.400
|13.927.337
|-1,2
|5,3
|Tekstil ve Hammaddeleri
|784.407
|827.111
|5,4
|3,9
|9.519.891
|9.536.887
|0,2
|3,6
|Deri ve Deri Mamulleri
|120.201
|126.460
|5,2
|0,6
|1.800.963
|1.532.644
|-14,9
|0,6
|Halı
|238.938
|229.697
|-3,9
|1,1
|2.781.547
|2.857.807
|2,7
|1,1
|B. Kimyevi Maddeler ve Mam.
|2.368.551
|2.548.164
|7,6
|12,0
|30.560.994
|30.955.496
|1,3
|11,8
|C. Sanayi Mamulleri
|10.116.763
|11.231.777
|11,0
|53,1
|135.997.416
|140.224.344
|3,1
|53,3
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|1.418.116
|1.413.220
|-0,3
|6,7
|19.037.382
|17.913.153
|-5,9
|6,8
|Otomotiv Endüstrisi
|2.776.767
|2.999.898
|8,0
|14,2
|35.054.922
|37.426.041
|6,8
|14,2
|Gemi, Yat ve Hizmetleri
|167.284
|82.415
|-50,7
|0,4
|2.086.682
|1.827.383
|-12,4
|0,7
|Elektrik ve Elektronik
|1.207.654
|1.224.867
|1,4
|5,8
|16.235.273
|16.688.132
|2,8
|6,3
|Makine ve Aksamları
|823.192
|791.919
|-3,8
|3,7
|11.309.254
|11.155.063
|-1,4
|4,2
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|938.413
|1.011.427
|7,8
|4,8
|12.353.468
|12.504.645
|1,2
|4,8
|Çelik
|1.113.604
|1.251.740
|12,4
|5,9
|14.866.928
|16.280.629
|9,5
|6,2
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|322.351
|319.085
|-1,0
|1,5
|4.560.803
|4.309.220
|-5,5
|1,6
|Mücevher
|468.319
|1.163.994
|148,5
|5,5
|7.705.913
|8.153.030
|5,8
|3,1
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|329.918
|383.148
|16,1
|1,8
|5.595.226
|6.787.975
|21,3
|2,6
|İklimlendirme Sanayii
|551.147
|590.065
|7,1
|2,8
|7.191.565
|7.179.072
|-0,2
|2,7
|III. Madencilik
|445.639
|457.927
|2,8
|2,2
|5.748.621
|6.022.706
|4,8
|2,3
|Madencilik Ürünleri
|445.639
|457.927
|2,8
|2,2
|5.748.621
|6.022.706
|4,8
|2,3
|Toplam (TİM*)
|17.167.993
|18.439.742
|7,4
|87,1
|221.720.394
|227.271.197
|2,5
|86,4
|İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı
|2.833.489
|2.724.435
|-3,8
|12,9
|34.576.808
|35.746.176
|3,4
|13,6
|Genel İhracat Toplamı
|20.001.482
|21.164.177
|5,8
|100,0
|256.297.202
|263.017.373
|2,6
|100,0
Son Dakika › Ekonomi › Otomotiv Sektörü Ocak’ta 3 Milyar Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
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