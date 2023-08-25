Panama Kanalı'nda geçiş sınırlaması 1 yıl daha uzatıldı - Son Dakika

Panama Kanalı'nda geçiş sınırlaması 1 yıl daha uzatıldı

Son Güncelleme: 26.08.2023 00:18

Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle uygulanan geçiş sınırlamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı. Kanal yetkilileri, su seviyesinin düşmesi nedeniyle gemi geçişlerinin sınırlanacağını duyurdu. Bu durum, nakliye masraflarını artırarak tüketim malları fiyatları üzerinde baskı yaratabilir.

Atlantik Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle uygulanan geçiş sınırlamasının süresinin bir yıl uzatıldığı bildirildi.

Panama Kanalı'ndaki kriz derinleşiyor! Süre 1 yıl daha uzatıldı

"SEÇİM ÖZGÜRLÜĞÜ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Panama Kanalı İdaresi Müdür Yardımcısı Ilya Espino, basına yaptığı açıklamada, geçiş sınırlamasının eylül, ekim ve kasım aylarında yağışların kanal havzasındaki su seviyesini yükseltmemesi durumunda geçerli olacağını söyledi.
Panama Kanalı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da "Doğayı kontrol edemesek de operasyonlarımızı rekabetçi bir gemi akışı sağlayacak şekilde uyarlayabiliriz. Seçim özgürlüğü hayati önem taşıyor. Müşterilerimizin seçeneklerinin olduğunun bilincindeyiz ve hizmetlerimizin en iyi seçenek olarak kalmasını sağlamak bizim görevimizdir. Müşterilerin geçici olarak başka bir rotayı seçmesi durumunda onların kararına saygı duyuyor ve anlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Panama Kanalı'ndaki kriz derinleşiyor! Süre 1 yıl daha uzatıldı

PANAMA KANALI, YÜZYILI AŞKIN SÜREDİR EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, 200'den fazla gemi geçiş sınırlaması nedeniyle mahsur kalırken bazı firmaların alternatif yol arayışında olduğu ifade ediliyor.

Panama Kanalı'ndaki kriz derinleşiyor! Süre 1 yıl daha uzatıldı

GÜNLÜK 32 GEMİ GEÇEBİLİYOR

Uzmanlara göre, firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir. 30 Temmuz'da Panama Kanalı'ndan günlük gemi geçiş sayısının 32 ile sınırlandırılmasına karar verilmişti.

Panama Kanalı'ndaki kriz derinleşiyor! Süre 1 yıl daha uzatıldı
Panama Kanalı'ndaki kriz derinleşiyor! Süre 1 yıl daha uzatıldı
Kaynak: AA

Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Panama Kanalı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Panama Kanalı'nda geçiş sınırlaması 1 yıl daha uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Panama Kanalı'nda geçiş sınırlaması 1 yıl daha uzatıldı - Son Dakika
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