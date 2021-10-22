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Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti - Son Dakika

Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti

22.10.2021 16:29

Euroya endeksli Bulgar levasının 5.74 liraya ulaşmasını fırsat bilen Bulgaristan vatandaşları, alışveriş için Edirne'deki Ulus Pazarı'na akın etti. Aldıklarını taşımakta güçlük çeken vatandaşların araçlarının bagajlarında yer kalmaması dikkat çekti.

Edirne'de, her Cuma günü kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak adlandırılan Ulus Pazarı'na gelen Bulgaristan vatandaşları, aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekti. Özellikle sabahın erken saatlerinde yerli halktan daha kalabalık olduğu görülen Bulgaristan vatandaşlarının, pazarı adeta talan ettikleri kameralara yansıdı. Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgaristan vatandaşları, araçlarının bagajlarını tıka basa doldurdu.

"EDİRNE'DE HER ŞEY ÇOK UCUZ"

Bulgaristan'dan Edirne'ye defalarca geldiğini söyleyen Faik Teyfik, Edirne'de fiyatların çok daha ucuz olduğunu, beğendikleri eşyaları pazardan aldıklarını belirtti. Alışveriş yapmak için Yunanistan'dan Edirne'ye geldiğini anlatan Ceylan Sulko da, bir sürü alışveriş yaptığını, Edirne'de her şeyin çok ucuz olduğunu ifade etti. Bulgaristanlı Pembe Mıhaylova da, Edirne'ye alışveriş yapmak için geldiğini, mutlu olduğunu söyledi.

İSTANBUL ESNAFI SATIŞ İÇİN EDİRNE'YE GELİYOR

İstanbul'dan ürün satmak için Edirne'ye geldiğini belirten esnaf da, Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş yapmak için Edirne'yi tercih ettiklerinden dolayı İstanbul esnafının da Cuma günleri Edirne'ye geldiğini belirtti. Esnaf, Bulgaristan vatandaşları olmasa Edirne'ye gelmenin bir anlamı olmayacağını kaydetti.

İşte kentten gelen manzaralar;

Komşular, Edirne'deki 'sosyete pazarı'na akın etti
Komşular, Edirne'deki 'sosyete pazarı'na akın etti
Komşular, Edirne'deki 'sosyete pazarı'na akın etti
Komşular, Edirne'deki 'sosyete pazarı'na akın etti
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti

Bulgaristan, Edirne, Cuma, Ulus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti - Son Dakika
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