Merkez Bankası'nın enflasyon anketi sonrası emekli maaşlarında beklenti değişti! İşte yeni yılda memur ve memur emeklisi maaşı... - Son Dakika
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Merkez Bankası'nın enflasyon anketi sonrası emekli maaşlarında beklenti değişti! İşte yeni yılda memur ve memur emeklisi maaşı...

18.11.2022 17:07

Merkez Bankası'nın kasım ayı enflasyon beklenti anketi sonrası yeni yılda en düşük ve en yüksek emekli ile memur maaşlarında beklenti de değişti. Yapılan değerlendirmelere göre en düşük memur maaşı 10 bin 845 TL olarak beklenirken, en düşük memur emeklisi maaşı ise aynı 7235 TL olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı kasım ayı piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 68,06'YA YÜKSELDİ

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.

HESAPLAR YENİDEN YAPILDI

Enflasyon beklentisinin yüzde 68,06 olması, hesapların yeniden yapılmasına neden oldu. İşte bu beklentiye göre, zamlı memur ve emekli maaşları tablosu da yeniden şekillendi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 10 BİN 845 OLACAK

Yeni hesaba göre en düşük memur maaşının son Merkez Bankası anketine göre, 10 bin 845 TL olması bekleniyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise aynı hesaba göre, 7235 TL olacak.

2000 SONRASI EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ 3 BİN 431 TL ALACAK

2000 öncesi SSK emeklisinin en düşük maaşı, Merkez Bankası'nın kasım enflasyon anketine göre 5 bin 533 TL olacak. 2000 sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı ise 3 bin 431 lira olacak.

BAĞ-KUR

Bağ-Kur esnaf emeklisinde ise aynı hesapla en düşük maaş 4955 lira olarak bekleniyor. Bağ-Kur tarım emeklisinde ise bu rakam 3937 TL olarak öne çıkıyor.

MEMUR MAAŞLARI NASIL OLACAK?

Aynı hesap göz önüne alındığında genel müdür (1/4) maaşı 35 bin 490 TL'ye yükselecek. Şube müdürü (lisans, 1/4) 18 bin 868 lira maaş alacak. Lisans mezunu bir 9/1 memurun maaşı 11 bin 557 liraya yükselecek.

ÖĞRETMEN VE POLİS

Öğretmenin maaşı 14 bin 616 liraya yükselecek. 1. sınıf kaymakam maaşı 32 bin 829 liraya yükselecek. Başkomiser maaşı 18 bin 823 liraya çıkacak, polis memuru maaşı ise 16 bin 367 lirayı bulacak.

SAĞLIK PERSONELLERİ

Uzman doktorların maaşı 22 bin 446 liraya çıkacak. Hemşirelerin maaşı ise 14 bin 82 liraya yükselecek. Mühendisin maaşı 19 bin 293 lirayı bulacak, teknisyenin maaşı 12 bin 25 lira olacak.

AKADEMİSYEN

Profesör maaşının ise aynı hesaba göre, 30 bin 936 lira olması beklenirken, araştırma görevlisinin maaşı 18 bin 229 liraya yükselecek.

VAİZ VE AVUKAT

Bu hesaba göre, vaizin maaşı 15 bin 182 liraya yükselirken, avukatın maaşı ise 18 bin 4367 lira olacak.

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