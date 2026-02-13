Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı

Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren ve yeni yıla hızlı başlayan altın, son günlerde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. ABD'den gelen makroekonomik veriler ise piyasadaki yönü yeniden belirledi.

NE OLDUYSA YARIM SAAT İÇİNDE OLDU

ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası altın piyasasında sert hareket yaşandı. Verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine kadar geriledi. Küresel piyasalardaki bu düşüş iç piyasaya da yansıdı.

ALTIN YENİ GÜNE TOPARLANMA EĞİLİMİYLE BAŞLADI

Akşam saatlerinde sert düşüş yaşayan altın fiyatları, 13 Şubat'ta yeni güne toparlanma eğilimiyle başladı. Yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yakından izliyor.

GÜMÜŞTE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Gümüş fiyatlarında ise kayıp daha belirgin oldu. Ons gümüş yüzde 10 gerileyerek 74 dolara kadar düştü. Sabah saat 08.30 itibarıyla ons gümüş 76,24 dolar seviyesinde işlem gördü.

13 ŞUBAT 2026 ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 7.331,95 TL

Satış: 7.342,40 TL

Çeyrek altın

Alış: 11.731,12 TL

Satış: 12.004,82 TL

Yarım altın

Alış: 23.388,93 TL

Satış: 24.009,63 TL

Tam altın

Alış: 48.644,00 TL

Satış: 49.379,00 TL

Ons altın

Alış: 4.974,71 dolar

Satış: 4.975,72 dolar