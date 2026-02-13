Altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. 2025 yılında yatırımcısının yüzünü güldüren ve yeni yıla hızlı başlayan altın, son günlerde sert satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. ABD'den gelen makroekonomik veriler ise piyasadaki yönü yeniden belirledi.
ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası altın piyasasında sert hareket yaşandı. Verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine kadar geriledi. Küresel piyasalardaki bu düşüş iç piyasaya da yansıdı.
Akşam saatlerinde sert düşüş yaşayan altın fiyatları, 13 Şubat'ta yeni güne toparlanma eğilimiyle başladı. Yatırımcılar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını yakından izliyor.
Gümüş fiyatlarında ise kayıp daha belirgin oldu. Ons gümüş yüzde 10 gerileyerek 74 dolara kadar düştü. Sabah saat 08.30 itibarıyla ons gümüş 76,24 dolar seviyesinde işlem gördü.
Gram altın
Alış: 7.331,95 TL
Satış: 7.342,40 TL
Çeyrek altın
Alış: 11.731,12 TL
Satış: 12.004,82 TL
Yarım altın
Alış: 23.388,93 TL
Satış: 24.009,63 TL
Tam altın
Alış: 48.644,00 TL
Satış: 49.379,00 TL
Ons altın
Alış: 4.974,71 dolar
Satış: 4.975,72 dolar
Son Dakika › Ekonomi › Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)