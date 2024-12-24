Piyasalarda Karışık Seyir ve Fed Etkisi

Ekonomi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl gevşeme döngüsünü yavaşlatabileceğine yönelik sinyaller risk iştahını sınırlamaya devam ederken, Noel tatili öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerden alınan sinyaller ülkede enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden fiyatlamalara yansımasına neden oldu.

Analistler, Fed'in gevşeme döngüsünün geniş bir zamana yayılacak olmasına yönelik beklentilerin etkisiyle azalan risk iştahının, kişisel tüketim harcamaları ve büyüme verisi sonrası canlandığını kaydetti.

Ülkede dün açıklana verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aralıkta aylık 8,1 puan azalışla 104,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri de kasımda yüzde 1,1 ile beklenenden fazla azaldı.

Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının salı günü erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirten analistler, piyasalarda bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini kaydetti.

Tatil öncesi, altının ons fiyatı dün, günü yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 611 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 2 bin 620 dolardan işlem görüyor

Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,59 seviyesine çıkarken, dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 108,1 seviyesinde dengelendi.

Brent petrolün varil fiyatı kapanışta yüzde 0,1 düşerken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 değer kazancıyla 72,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,73, Nasdaq endeksi yüzde 0,98, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç negatif bir seyir izlenirken, bugün yarım gün, yarın ise tam gün piyasalar kapalı olacak.

Yılın son günlerine girilirken Avrupa genelinde 20 Ocak'ta göreve başlayacak yeni ABD yönetiminin ticari politikalarına yönelik soru işaretleri risk iştahını sınırlıyor.

Halihazırda resesyon endişeleri bölge genelinde varlığını korurken, Avrupa imalat sanayisinin ve bölge ülkelerinin ihracat rakamlarının söz konusu tarifelerden nasıl etkileneceğine yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ABD'deki yeni yönetimin alacağı kararlara göre para politikasında ayarlamalara gidebileceği belirterek, veriler uygun olduğu sürece güvercin duruşun devam edebileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artarken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,18 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Asya tarafında yeni günde karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra atacağını söylediği ek gümrük tarifesi adımlarının etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ABD yönetiminin stratejik ürünlerde de temkinli tavrı devam ediyor.

ABD yönetimi dün otomobiller, ev eşyaları ve savunma sistemleri gibi çeşitli alanlarda kullanılan eski tip Çin yarı iletkenlerine yönelik soruşturma başlattığını bildirdi.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Çin'in yarı iletken endüstrisini hakimiyet altına almaya yönelik eylem, politika ve uygulamalarına ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Çin'in yarı iletken endüstrisinde yerel ve küresel pazarlara hakim olmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, ülkenin yerlileştirme ve kendi kendine yeterliliği sağlamak için kapsamlı rekabete aykırı ve piyasa dışı yöntemler kullandığı öne sürüldü.

Çin tarafı ise soruşturmaya tepki göstererek, haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken her türlü tedbiri alacağını bildirdi.

Öte yandan, Çin'de yasama işlevini yerine getiren Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimi Komitesinin, özel sektörü geliştirmeye yönelik bir yasa tasarısını görüşeceği bildirildi.

Analistler Çin ekonomisinde halihazırda bulunan zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunlarının hükümetin ekonomik ajandasının önemli bir parçası olduğu kaydederek, potansiyel ticaret savaşları öncesinde söz konusu sorunlara yönelik çalışmaların olduğunu ifade etti.

ABD'de yeni yönetimin atacağı tarife adımlarının endişesiyle dolar/yuan paritesi şu sıralarda 7,2990 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Kurumsal tarafta ise Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, elektrikli araç sektöründeki zorlu küresel rekabet karşısında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını bildirdi.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Japon otomobil üreticilerinin ortak bir holding şirketi altında birleşme görüşmeleri için mutabakat zaptı imzaladıkları belirtildi.

Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, ülkede yarın ve perşembe günü ise işlemler gerçekleştirilmeyecek. Güney Kore'de de yarın piyasalar kapalı olacak.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,08 yükseldi.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybederek 9.626,56 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,1920'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 yükselişle 35,2520 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı finansal hizmetler güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi