Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti - Son Dakika
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Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti

03.06.2022 23:37

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Avrupa gıda krizi ile karşı karşıya. Putin, ise sorunun çözümü için Belarus'u işaret etti. Ukrayna tahılının ihracı için Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını gerektiğini ifade eden Putin, "Ukrayna tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Ancak bunun için Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılması lazım." sözlerine yer verdi.

Ukrayna'nın tahıl ihracatına Rusya'nın engel olduğu tartışmaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMSEYİ DURDURMUYORUZ"

Putin açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna limanlarının tahıl ihracatını engellediği haberlerini yalanlayarak, "Ukrayna tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Kimseyi durdurmuyoruz. Ancak bunun için Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor" dedi.

PUTİN UKRAYNA VE BATI'YI SORUMLU TUTTU

Putin ayrıca, Batılı ülkelerin küresel gıda pazarındaki sorunlardan Rusya'yı sorumlu tutarak kendi politika hatalarını örtbas etmeye çalıştıklarını söyledi. Moskova ise Ukrayna'nın tahıl ihracatının kesintiye uğramasından Ukrayna ve Batı'yı sorumlu tuttu.

"YAPTIRIMLAR NEDENİYLE SORUNLAR KÖTÜLEŞTİ"

Öte yandan Putin, İngiltere ve ABD'nin Rus gübrelerine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel gıda piyasalarındaki sorunların daha da kötüleştiğini söyledi.

BUĞDAY ARZININ 3'TE 2'SİNİ OLUŞTURUYORLAR

Rusya ve Ukrayna, dünyanın buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar. Ancak Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı yapılamaması, olası bir küresel gıda krizinin giderek büyümesine neden oluyor. Ukrayna aynı zamanda önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı konumunda. Batılı güçler, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için 'güvenli koridor' oluşturulmasını fikrini tartışıyorlar. Ancak böyle bir koridor Rusya'nın onayını gerektiriyor.

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Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti - Son Dakika

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