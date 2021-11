Quick Sigorta, Digital Impact Awards'ta iki ödüle layık görüldü

Londra merkezli Digital Impact Awards'ta Quick Sigorta "Best Community Development" ve "Best Use of Digital from the Financial Services Sector" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Dijital dünyanın ve sosyal medyanın en başarılı projelerini ödüllendiren Londra merkezli Digital Impact Awards sahiplerini buldu. Bu sene Londra'da 13'üncüsü düzenlenen ödül töreninde, Quick Sigorta "Best Community Development" ve "Best Use of Digital from the Financial Services Sector" kategorilerinde ödüle layık görüldü. Pandemi döneminin hissedildiği 2021 yılının şubat ayında büyük çapta etkilenen sanata destek olmak ve evde kalmayı teşvik etmek amacıyla Tiyatronet ile iş birliği yapan Quick Sigorta, bu çalışmasıyla "Best Community Development (En iyi Topluluk Gelişimi)" ödülünün sahibi oldu. Tiyatronet ile yapılan iş birliği sayesinde Seyirci, Patron ve Bir Ofis Gecesi Rüyası gibi oyunlar konut sigortası yaptıran herkes tarafından kendilerine verilen bir kod ile çevrim içi olarak izlenebildi. Sosyal bir sorumluluk da taşıyan proje ile Türkiye'de tiyatro olmayan ilçelere kadar tiyatro gidebildi. "Acenteler Portal'i QPort" projesi ile de "Best Use of Digital from the Financial Services Sector (Finansal Hizmetler Sektöründe Dijitalin En İyi Kullanımı)" ödülünün sahibi olan Quick Sigorta, geliştirdiği bu teknoloji tabanlı platformlar sayesinde 3 bin 234 acentesine en iyi şekilde hizmet veriyor.

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "2021 yılında yaptığımız atılımlar ve iş birliklerimizle Digital Impact Awards gibi önemli bir ödülü bu yıl tekrar kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için ortaya koyduğumuz inovasyonların ticari yansımaları kadar böylesi önemli organizasyonlarca da dikkate alınması ve ödüllendirilmesi çok önemli. Bu tip ödüller Quick Sigorta'nın sanatın destekçisi olduğu gerçeğini perçinliyor. Öte yandan Digital Impact Awards'ta yaptığımız teknolojik atılımlar ve geliştirdiğimiz uygulamalarla birlikte 'Best Use of Digital from the Financial Services' ödülünü almaya da hak kazandık. Geride bıraktığımız dört yılda olduğu gibi yeni yılda da dijitalleşme adına daha da çok projenin mimarı olacağız" ifadelerini kullandı.

Bütünleşik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise, iki ödülün de kendileri için çok önemli olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tiyatronet projesi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi bizler için. Pandemide sanata ve sanatçıya destek verebilmek adına Tiyatronet ile sigortalılarımıza ve acentelerimize konutta dijital tiyatro keyfi sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ekim ayında bu dijital tiyatro keyfini tiyatro salonuna, sahneye taşımak istedik. Ali Poyrazoğlu, Cemal Hünal, Lale Cangal Hünal ve Onur Şenay gibi isimlerin katıldığı 'Ebedi Barış' adlı oyunun Quick Sigorta özel gösterimini Kats Sahne'de Maher Holding çalışanları, Quick Sigorta Acenteleri ve sigortalılarına yapmıştık." - ANKARA