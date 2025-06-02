İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj - Son Dakika
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İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

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İstanbul\'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna\'dan umut dolu mesaj
02.06.2025 12:12  Güncelleme: 13:16
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İstanbul\'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna\'dan umut dolu mesaj
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Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği İHA saldırının gölgesinde İstanbul'da barış masası kuruluyor. İkinci kez bir araya gelecek heyetler zirvenin yapılacağı İstanbul'a ulaştı. Ukrayna önceki görüşmelerin aksine heyetindeki isimleri değiştirdi. Ayrıca toplantıya dakikalar kala Ukrayna yetkililer "Barış için büyük adımlar atmaya hazırız" açıklaması yaptı.

Ukrayna'nın "Örümcek Ağı" adı verilen operasyonla Rusya'ya ait 40 bombardıman uçağını vurması gündemi bir an değiştirdi. Barış görüşmelerinden 1 gün önce yapılan saldırıların görüşmelere nasıl bir etkisi olacağı merak ediliyor. İstanbul Çırağan'da yapılacak Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerine dakikalar kala Ukrayna'dan barış mesajı geldi. Ukrayna yetkilileri yaptığı açıklama "Barış için büyük adımlar atmaya hazırız" denildi.

BARIŞ MASASI 2. KEZ KURULUYOR

Sürpriz saldırıların ardından Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün ikinci kez İstanbul'da bir araya geliyor. Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'te başlaması ön görülen görüşme için heyetlerin gelmesini bekleniyor. Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ilk görüşmenin ardından heyetlerin Çırağan Sarayı'nda saat 13.00'da yeniden bir araya gelmesi ön görülüyor.

İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Toplantı öncesinde Saray çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yerli ve yabancı basın mensupları sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceğini duyurdu. Görüşme öncesi açıklama yapan Zelenski, esir takası, ateşkes ve kaçırılan çocukların geri dönüşünün öncelikli başlıklar olduğunu vurguladı. Rus heyetine ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinsky başkanlık edecek.

İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

KALIN DA GÖRÜŞMELERE KATILACAK

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Çırağan Sarayı'ndaki toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Kremlin Sözcüsü Maria Zaharova, daha önce görüşmelere ilişkin açıklamasında, ilk tur müzakerelerin aksine bu kez Ukrayna ile arabulucular olmadan görüşmek istediklerini dile getirmişti.

İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

ZELENSKİ, UKRAYNA HEYETİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı kararnameye göre, İstanbul görüşmeleri öncesinde Ukrayna heyetinin kadrosunda değişiklik yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov liderliğindeki 14 kişilik ekibe Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası Hukuk Dairesi Başkanı Andrey Fomin, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliğinin temsilcisi Yury Kovbasa ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Evgeny Ostyansky olmak üzere üç yeni yetkili eklendi. Daha önceki görüşmelere katılan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Aleksey Malovatsky ise Çırağan Sarayı'nda müzakereleri yürütecek heyette yer almadı.

İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Rusya heyetinde şu isimler yer alıyor:

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Baş İstihbarat İdaresi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov.

Ukrayna heyetindeki isimler ise şu şekilde:

Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad,Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi.

İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN 1 GÜN ÖNCE SÜRPRİZ SALDIRI

Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da görüşmelerinden bir gün önce, Ukrayna tarafından Rusya'nın Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo bölgelerindeki askeri havaalanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

7 MİLYAR DOLARLIK HASAR VERİLDİ

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın hava üslerine İHA'lar aracılığıyla düzenlenen kapsamlı saldırılarda, aralarında Rus Tu-95 ile Tu-22 bombardıman uçaklarının da bulunduğu 40'tan fazla hava aracının hedef alındığı kaydedildi, yaklaşık 7 milyar dolarlık hasar verildiği belirtildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi SBU'nun bir yetkilisi, söz konusu operasyonun, Rusya'nın Ukrayna'ya ait bir askeri üsse yapılan ve 12 askerin ölümüne yol açtığı saldırı sonrası düzenlendiğini vurguladı. Açıklamada, "Pavutini" (Örümcek Ağı) adıyla operasyon düzenlendiği ve stratejik seyir füzesi taşıyan savaş uçaklarının yüzde 34'ünün vurulduğu belirtildi. Açıklamada, dronların daha önce Rusya'ya sokulduğu belirtilerek, kamyonlara saklandığı ve bu kamyonlardan hedeflerine havalandığı aktarıldı.

İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

"MÜKEMMEL BİR SONUÇ"

Uzun menzilli füze ateşleme kapasitesine sahip Tu-95 ve Tu-22'ler Ukrayna kentlerine saldırılarda kullanılıyordu. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıları doğrularken, saldırıların püskürtüldüğü öne sürüldü. Açıklamaya göre, Murmansk ve İrkutsk bölgelerinde, havaalanlarının hemen yakınında bulunan arazilerden FPV İHA'ların fırlatılması sonucu birkaç uçakta yangın çıktı. Açıklamada, "Yangınlar söndürüldü. Askeri personel veya siviller arasında can kaybı yok. Terör saldırılarına katılanlardan bazıları gözaltına alındı" denildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de saldırılara ilişkin, "Planlanmasının başlangıcından uygulanmasına kadar 1 yıl, 6 ay, 9 gün (geçti). Her şeyi söyleyemeyiz ancak bunlar kesinlikle Ukrayna'nın, tarih ders kitaplarında yer alacak eylemleridir" dedi. Mükemmel bir sonuç olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Rusya savaşı başlattı, Rusya sona erdirmeli" diye konuştu.

TARİH KİTAPLARINA GEÇECEK OPERASYON

Ukrayna Özel Kuvvetleri'nin Rusya'nın stratejik nükleer bombardıman filosuna yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. "Örümcek Ağı" adı verilen operasyon, yaklaşık 18 aylık gizli bir hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildi. Ukrayna, Rusya'nın beş farklı hava üssünü eş zamanlı dron saldırılarıyla hedef aldı. Ukrayna istihbaratı, çoğu uzmanın savaş tarihine geçeceğini iddia ettiği saldırıda İHA operatörlerinin canlı yayınla uzaktan kontrol ettiği 117 adet FPV (birinci şahıs görüş açılı) kamikaze İHA'yı Rusya'ya gizlice soktu. İHA'lar, sivil kamyonlarla Rusya'ya taşındı.


Diplomasi, Teknoloji, İstanbul, Ukrayna, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Basar:
    ABD Ve Avrupanın talimatları doğrultusunda yön alan komedyen arkadaşla bir anlaşmaya varılacağını düşünmüyorum 25 2 Yanıtla
  • babasultan:
    Putin bu işi çok uzattı, bak İsrail'e vura vura Suriye'ye kadar girdi elhamdülillah.. sende vur kır parçala ki alasın ne uzatıyorsun 10 15 Yanıtla
  • Kerem7272:
    Az önceki haberde savaş kızışmıştı güvenli liman altın fırladı diye haber yaptınız. Şimdi ne bu haber. Algı yaratmayın ya yeter insan ları Eş. K yerine koyduğunuz vurunda vurun 9 0 Yanıtla
  • Aydın:
    çok umutlandım savaş bitti peh peh ! 7 0 Yanıtla
  • Ss5675251:
    waves çıkar barış olursa ytd 0 0 Yanıtla
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