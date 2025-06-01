CHP\'nin TBMM Başkanı adayı Uğur Bayraktutan oldu

CHP'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu.

TBMM İDARE AMİRİ GÖREVİNİ ALMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a sunmasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. "CHP'nin, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkan adayı Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan olacaktır." diyen Emir, Bayraktutan'ın, 28. Yasama Dönemi Birinci Devrede TBMM İdare Amiri görevini aldığını anımsattı.

"BAŞKANLIĞI KAZANMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ŞANSI VAR"

Emir, "Demokratik kişiliğiyle, yapıcı tutumlarıyla, adaletiyle, tecrübesiyle sadece CHP'li milletvekillerinin değil aynı zamanda tüm milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının takdirini, güvenini kazanmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla olabilecek en üst seviyede destek bulacağını ve üçüncü turda Meclis Başkanlığını kazanmak üzere önemli bir şansı olduğunu düşünüyoruz. Umuyoruz ki en azından üçüncü turda, ilk iki sıradaki aday kaldığında, diğer partilerin adayları Anayasa gereği seçimden çekildiğinde, diğer partilerin milletvekilleri Sayın Uğur Bayraktutan'ı desteklerler ve yeni Meclis Başkanımız Sayın Uğur Bayraktutan olur." diye konuştu.

"YARIN TÜM PARTİLERİ ZİYARET EDECEK"

Bir gazetecinin "Bayraktutan'ın destek turlarına başlayıp başlamayacağı" sorusuna Emir, "Yarın tüm grubu olan partileri ve diğer milletvekillerini bizzat ziyaret ederek dolaşacak, destek isteyecek ve olabilecek en geniş birlikteliği sağlamak üzere çalışmalarına başladı bile." yanıtını verdi.

UĞUR BAYRAKTUTAN KİMDİR?

25 Şubat 1965'te Artvin'de doğdu. Babasının adı Remzi, annesinin adı Yaşar'dır. Avukat; Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Artvin'de serbest Avukatlık yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Kurucular Kurulu üyeliği ve Artvin Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. SHP Artvin İl Başkan yardımcılığı, SHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği, CHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, CHP Artvin İl Seçim Komitesi Başkanlığı, CHP Artvin İl Yönetim Kurulu üyeliği ve CHP Artvin İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

17.08.2003 yılından beri yürüttüğü CHP Artvin İl Başkanlığı görevinden 12 Haziran 2011 Milletvekilliği seçimi için istifa etti. 24, 25, 26 ve 27. dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.

TBMM'de; 24,25,26 dönemlerde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu üyeliği ve Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 27.Dönemde Milli Savunma Komisyonu üyeliği ve Ocak 2022 tarihinden itibaren PARLATİNO Türk Grubu üyeliği devam etmektedir. Aynı zamanda 2014 yılından bu yana CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.