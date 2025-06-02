Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak - Son Dakika
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Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran\'da yapılacak
02.06.2025 11:08
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Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekildi. Buna göre 5 Haziran'da ödenecek maaşlar, 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.

Emeklilere maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

2025 Kurban Bayramı ikramiyesinden yaklaşık 16 milyon hak sahibi yararlanacak. İkramiyeden faydalanabilecek kişiler şunlar:

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında emekli aylığı alanlar,

Yaşlılık, malullük, vazife malullüğü ve ölüm aylığı alanlar,

Sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm geliri alanlar,

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları,

Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile hak sahipleri.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • slh123456:
    yanlış haber 1.de aldılar biraz dikkat habermi bu 13 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bayramdan önce emekli maaşlarını yatırmayan bir iktidardan gelecek ummak çölde su aramaktır 12 2 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Nasıl şirin görünürüz haberi mi bu 8 1 Yanıtla
  • berke alberto:
    Paramı yok sanki yatır tüm emeklilerin maaşını lazım olan ceksın olmayan çekmesin 6. Ayda dünyanın malına el koydunuz parada yok demeyin sakın 3 0 Yanıtla
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