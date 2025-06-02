Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
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Politika

Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Metin Gürcan\'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis
02.06.2025 10:49
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Eski asker ve akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar açıklandı. Eski asker ve akademisyen Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA VE SİHA'LARA DAİR HASSAS KONULAR

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede; Metin Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye'nin Libya'daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lara dair bilgiler gibi bir çok hassas konular olduğu yer aldı.

2021'DE İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk suçu" nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26.11.2021'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29.11.2021 tarihinde sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

SİNCAN'A NAKLEDİLDİ

2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Metin Gürcan, 23.05.2025 tarihinde görülen duruşmasında TCK 328'inci maddesi kapsamında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

METİN GÜRCAN KİMDİR?

Metin Gürcan, 1998-2014 yılları arası TSK'nın değişik birimlerinde çalıştı. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da görev yaptı. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 arası ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı.

Ocak 2015'te kendi isteğiyle emekli oldu. Şu anda Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde TSK'nın kurumsal dönüşüm kapasite ve isteği konusunda doktora tezini yazan Gürcan'ın Turkish Studies, Small Wars Journal, Dynamics of Asymmetric Conflict, Perceptions gibi uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çatışmanın değişen doğası, terörizm, ayaklanma ve ayaklanmaya karşı koyma, sivil asker ilişkileri, dış politika ve askeri strateji konularında yayımlanan pek çok akademik makalesi bulunuyor.

Deva Partisi, Metin Gürcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • Afyonlu:
    kendi partini satıp akp ye geçmezsen olacağınız budur demek istiyorlar 26 100 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    az bile olmuş sen devletinin mahrem bilgilerini pazarla devletime hainlik yap ondan sonra bu ceza az bile sana... 93 11 Yanıtla
  • 367236:
    bu diğer partilere saldırdığın kadar reis Bir de kendi içindekilere saldırsan ama olmaz değil mi Çünkü sen AK Parti'nin cumhurbaşkanısın Türkiye'nin değil Türkiye'nin cumhurbaşkanı olsaydın ilk önce Melih Gökçek'ten başlardı operasyonlar ne yaparsan yap reis seçimde bu insanlar Cevabını verecek sana 37 57 Yanıtla
  • 199715:
    Ne yapmış? Kozmik odaya FRTÖ uü öü sokmuş? Sokanlar biliyorsunuz cezalandırıldı.!!!!!!! 30 24 Yanıtla
  • Kemal:
    aq mun sayilmis köpekleri 27 5 Yanıtla
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