Red Bull Half Court Türkiye Elemeleri Tamamlandı

Ekonomi

Sokak kültürü ile basketbolu birleştiren, her yıl amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği Red Bull Half Court'ta elemeler tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Redbull ile Üniversite Sporları Federasyonunun ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyonun Türkiye elemeleri, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve İzmir şehirlerinde oynanan maçlarla tamamlandı.

Eleme maçlarının ardından kadınlar kategorisinde Pamukkale Üniversitesi, İzmir Kavram Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi; erkekler kategorisinde ise Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi adlarını finale yazdırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birer erkek ve kadın takımı da doğrudan finale katılacak.

Fila, Spalding, McDavid, SneaksUp'ın sponsorluklarında gerçekleşecek Red Bull Half Court Türkiye Finali'nde yarışacak erkekler ve kadınlar kategorisindeki 8'er takım, şampiyon olmak için 8-9 Haziran tarihlerinde İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşacak.

Bu yıl 25 ülkede düzenlenen turnuvada erkek ve kadın kategorilerinde ülke şampiyonu olan takımlar ise ekim ayında New York'ta gerçekleşecek Red Bull Half Court Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakikalık süre ve 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan takım oyun süresi bitmeden maçın kazananı oluyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor ve bu bölümde 2 sayı bulan takım, maçı galibiyetle tamamlıyor.