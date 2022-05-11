Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun - Son Dakika
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Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun

11.05.2022 19:57

Rize'de çay üreticileri, gübre zammını ve çay alım politikalarını protesto etti. Üreticiler, taban fiyatlarla oynandığını ifade ederek, bu durumun düzeltilmesini talep etti. Protestoya katılan CHP İl Başkanı Saltuk Deniz ise yaş çay alım fiyatının desteklerle birlikte 10 TL olması gerektiğini belirterek, "Üreticiyi koruyacak çay kanunu tüm tarafların katılımıyla acilen çıkartılmalıdır. Taban fiyat uygulamasına geçilsin ve açıklanan yaş çay alım bedelinin altında alım yapılması yasaklansın" dedi.

CHP Rize İl Başkanlığı, çay üreticileri ile birlikte; çay gübresine yapılan zammı ve çay alım politikalarını, Cumhuriyet Meydanı'nda protesto etti. Protestoya, çay meclisleri üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Çay üreticileri eylemde, üzerinde "Üreticiyi koruyan Çay Kanunu çıkarılsın", "Yaş çay alım fiyatı 10 TL olsun" ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Üreticiler, "Çayda kanun yasalaşsın" sloganı attı.

"ÇAY, ULUSAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ BİR ÜRÜNDÜR"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, burada yaptığı konuşmada "Çay üreticilerimiz, yüzde 300'den fazla artan gübre fiyatları nedeniyle çay bahçelerine gübre atamamaktadır. Bu da çay verimini azaltacaktır. Ulaşım ücretlerine yapılan yüksek zamlar nedeniyle çay üreticileri, çay toplamak için memleketlerine gelememe durumu ile da karşı karşıyadırlar. Dünyada en çok çay tüketen ülkeyiz. Bu nedenle çay aynı zaman ulusal güvenlikle ilgili bir üründür. Ukrayna'da yaşanan olayların tarımsal etkilerini görüyoruz. Bu nedenle çay sektörü acilen desteklenmesi gereken bir sektördür." dedi.

Deniz, çay üreticilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Yaş çay alım fiyatı desteklemelerle birlikte kilogramı en az 10 TL olsun. 2016 yılından beri artırılmayan destekleme fiyatı artırılsın. Gübre destekleme bedelleri dönüm başına en az 250 TL olarak desteklensin. Üreticiyi koruyacak çay kanunu tüm tarafların katılımıyla acilen çıkartılmalıdır.

"AÇIKLANAN YAŞ ÇAY ALIM BEDELİNİN ALTINDA ALIM YAPILMASI YASAKLANSIN"

Taban fiyat uygulamasına geçilsin ve açıklanan yaş çay alım bedelinin altında alım yapılması yasaklansın. Çay üreticilerine enflasyon farkı ödensin. Kuru çay fiyatlarının belirlenmesinde ÇAYKUR'un ve özel sektörün oluşacak maliyetleri üzerinden güncellemeler yapılmalıdır.

Çay üreticilerinden Rize'de protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun

"ÇAYKUR VARLIK FONU'NDAN ÇIKARILSIN"

ÇAYKUR Varlık Fonu'ndan çıkarılsın. Mevsimlik çalışan işçilerin sorunları; kadro, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işsizlik ödeneklerinin verilmesi gibi sorunları çözülmelidir. Çay tarımımı bölgesi dışında yaşayan ve çay toplamak için gelmek isteyen ama maddi durumları bozuk olan çay üreticilerine ulaşım desteği verilmelidir. Kota ve kontenjan kaldırılmalıdır. Toprak sağlığı ve verimliliği çalışması yapılarak, organik çay üreticilerinin çay sertifikaları çıkarılmalıdır.

"ERDOĞAN'IN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMAYACAĞIZ"

Çay üreticilerinin oluşturduğu Çay Meclisi'nin, 12 Mayıs 2022 tarihinde ÇAYKUR önünde yapacağı basın açıklamasının ve beş gün süreyle Rize'de her türlü basın açıklamasının yapılmasının yasaklanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu yasaklamayı kabul etmiyoruz. Çayın başkenti olan Rize'yi demokrasinin başkenti yapmak, hedeflerimizden bir tanesidir."

"BUNUN HESABI NEREDE SORULACAK"

Protestoya katılan bir vatandaş ise "Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 bin 600 TL'ye Rize milleti çay veriyor. Bunun hesabı nerede sorulacak? Dokuz lira veriyoruz gübreye. 9 lira hiç olmazsa… Rize'yi hepten öldürdü. 2 bin 600 lira çay veriyor. Canımı sıkıyor. Çamurda, yağmurda topluyoruz; kontenjan uyguluyorsunuz. Bu nasıl bir şey? 10 kilo kontenjan. Kesinlikle bunu çay almamak için… Devlet kuru çay satamadı. Canım çıktı." ifadelerini kullandı.

"HOR GÖREN, GELECEĞİ ZOR GÖRÜR"

Bir başka çay üreticisi ise "Yetmedi mi artık, tarıma sıra gelmedi mi? Artık tarıma sıra gelmedi mi sayın Bakan? Tarımı hor gören, geleceği zor görür. Üç tane kartel fabrikatörüne dökme çay verilerek piyasayı oynuyorlar. Bu üreticinin alın teri ile taban fiyatıyla oynuyorlar. Bunun böyle olmamasını istiyoruz. Büyük marketler zincirine dökme çay veriliyor. Bu ülkenin kurtuluşu tarımdadır" dedi.

"ÇAY ÜRETİCİSİNDEN KORKTULAR"

Çay Meclisi üyesi Recep Memişoğlu ise "Çay üreticisinin bu bölgede sahibi olmadığını düşünüyoruz. Çay üreticisinin birebir öz özgürleri yoktur. Biz bu bölgede son 1-2 ay içinde başlatmış olduğumuz il il, ilçe ilçe çay üreticileri ile birlikte toplantılar yaptık. İmzalar topladık. 12 Mayıs Perşembe günü ÇAYKUR önünde kitlesel basın açıklaması yapacaktık. Çok manidardır. 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanının yapacağı havalimanı açılışı bahane edilerek çalışmamız yasaklanmış." şeklinde konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl teşkilatından yaş taban fiyat açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl teşkilatından yaş taban fiyat açıklaması

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun - Son Dakika
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