Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022 - Son Dakika
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Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022

19.05.2022 17:54
Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, helal endüstrisindeki büyümeye dikkati çekerek, "Bu yıl Kazan Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Rusya Helal Expo sergisi, iki katına çıkarak 10 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştiriliyor.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, helal endüstrisindeki büyümeye dikkati çekerek, "Bu yıl Kazan Zirvesi çerçevesinde düzenlenen Rusya Helal Expo sergisi, iki katına çıkarak 10 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştiriliyor." dedi.

Minnihanov, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 13. Kazan Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Rusya-İslam Dünyası: Paylaşım Ekonomisi ve Helal Anlayışının Ortak Kazanımları" konulu ana oturumda, İslam ülkelerinin küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu anlamda aktif olarak gelişen geniş bir pazar bulunduğunu söyledi.

Son dönemde yaşanan küresel zorlukların ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Minnihanov, "Bununla birlikte ekonomik hayatta da bir canlanma var. Helal tüketici harcamalarında ve İslami finans teknolojilerine yapılan yatırımlarda artış öngörülüyor." diye konuştu.

Minnihanov, helal endüstrisindeki büyümeye dikkati çekerek, "Bu yıl zirve çerçevesinde düzenlenen Rusya Helal Expo sergisi, iki katına çıkarak 10 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştiriliyor." dedi.

Helal yaşam tarzının büyük ölçüde organik ve güvenli gıdayı tercih eden, sosyal sorumluluk ve çevreci üretim ilkelerine bağlı insanların davranışlarıyla uyumlu olduğunu ifade eden Minnihanov, "Topraklarında 20 milyondan fazla Müslümanın yaşadığı Rusya'nın helal sektöründe büyük umutları var ve bu sadece gıda için değil, aynı zamanda turizm, tıp, moda, bilişim teknolojileri ve daha birçok alanı içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Minnihanov, helal ilaç ve kozmetik alanına da ilginin arttığını dile getirerek, zincir otelleri ve tur operatörlerini "helal dostu" olarak sertifikalandıran kuruluşların olduğunu belirtti.

"Zirve Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki etkileşim için kilit platform haline geldi"

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov da Kazan Zirvesi'nin 13 yıldır Rusya bölgeleri ile İslam dünyası ülkeleri arasındaki etkileşim için kilit bir platform haline geldiğini söyledi.

Reşetnikov, "Burada en güncel konular ele alınıyor. Dahası, ortak projelerin uygulanmasına ilişkin çözümler üretiliyor." diye konuştu.

İslam ülkelerinin Rusya pazarında daha fazla yer alabileceklerine işaret eden Reşetnikov, ???????Rusya'nın İslam ülkeleriyle ticaret ve iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri bir araya geliyor

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirme amacıyla düzenlenen Kazan Zirvesi, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya getiriyor.

"Paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları"nın ana tema olarak belirlendiği zirvede, İslami finans ve ortak bankacılık, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konuları ele alınacak.

Zirvede, "Rusya Helal Expo 2022" sergisi ve "Makine Yapımı Kümelenmesi Forumu"nun yanı sıra Dünya Helal Günü, İdil Ön Bulgarlarının İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı kapsamında etkinlikler de düzenlenecek.

Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022
Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022

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Kaynak: AA

Finans, İslam, Helal, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022 - Son Dakika
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