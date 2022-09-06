Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
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Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı

06.09.2022 08:44
Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal girişimine rağmen petrol, gaz ve kömür ihracatından 158 milyar avro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Rusya'nın düşen ihracatına rağmen rekor kazanç elde etmesini sağladı. İşte Kuzey Asya'nın yer altı kaynakları zengin ülkesinin kazanç kalemleri...

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) analizine göre, Rusya'nın Avrupa Birliğine (AB) fosil yakıt ihracatı savaşın başına göre yüzde 35, toplamda yüzde 18 düştü.

AB'nin Rusya'ya uygulayacağı petrol ambargosunun vurucu etkileri henüz gerçekleşmemesine rağmen, AB'nin Rusya'dan petrol ithalatı da bu dönemde yüzde 17 geriledi. Ambargonun uygulanmasıyla AB'nin Rusya'dan petrol ithalatının yüzde 90 azalması bekleniyor.

Rusya'nın bu dönemde en büyük ihracat artışları Hindistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye'ye oldu.

Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, savaşın Kremlin'e mal olduğu tahmin edilen 100 milyar avroyu aşarak 6 ayda 158 milyar avro olarak hesaplandı. Fosil yakıt ihracat gelirleri, Rusya'nın federal bütçesine tahmini 43 milyar avro katkı sağladı.

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı

EN BÜYÜK GELİR HAM PETROLDEN

Fosil yakıtlar içinde en yüksek gelir yaklaşık 76 milyar avroyla ham petrol ihracatından sağlanırken, Rusya'nın doğal gaz ihracatı 35 milyar avro, petrol ürünleri ihracatı 26 milyar avro, kömür ihracatı 13 milyar avro ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı 9 milyar avro oldu. Ülkenin ihracatında düşüş olmasına rağmen, artan petrol, gaz ve kömür fiyatları Rusya'nın ihracat gelirlerinin yüksek kalmasını sağladı.

Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında ilk sırayı 85 milyar avroyla AB aldı.

AB ülkeleri içinde Rusya'dan en fazla ithalatı 19 milyar avroyla Almanya, 11,1 milyar avroyla Hollanda, 8,6 milyar avroyla İtalya, 7,4 milyar avroyla Polonya, 5,5 milyar avroyla Fransa ve 5,2 milyar avroyla Bulgaristan yaptı. Belçika bu dönemde Rusya'dan 4,5 milyar avro ve İspanya 3,3 milyar avroluk fosil yakıt ithalatı yaptı.

AB dışında ülke bazında Çin'in Rusya'dan ithalatı 35 milyar avro, Türkiye'nin 10,7 milyar avro, Hindistan'ın 6,6 milyar avro ve Japonya'nın 2,5 milyar avro oldu.

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı

TAVAN FİYAT ÖNERİSİ

CREA Baş Analisti ve raporun yazarlarından Lauri Myllyvirta, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Küresel fosil yakıt fiyatlarındaki artış, ihracat hacimlerindeki düşüşe rağmen Rusya'nın hala fosil yakıtlardan rekor gelir elde ettiği anlamına geliyor. Bununla mücadele etmek için hükümetlerin Rusya'dan yapılan ithalatlara tarifeler veya fiyat tavanları getirmesi ve enerji tasarrufu önlemlerini hızlandırması gerekiyor. Isı pompaları ve elektrikli araçlar aracılığıyla temiz enerji ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasını hızlandırarak, petrol ve gaz tüketiminin azaltılmasına özellikle odaklanılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çevresel Girişimler Merkezi Enerji Bölümü Başkanı Kostiantyn Krynytskyi ise şunları kaydetti:

"24 Ağustos'ta Ukrayna genelinde 189 hava saldırısı uyarısı duyuldu ve hem 31'inci Bağımsızlık Günümüze hem de işgalin altı aylık yıldönümüne işaret edildi. Acısına katlandığımız her bombalama fosil yakıtlarla finanse edildi. Ülkelerin temiz enerjiye geçişi hızlandırarak Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azalttığına dair olumlu işaretler olsa da sürecin acilen hızlandırılması gerekiyor. Yaptırımlar işe yarıyor; bunlar genişletilmeli ve güçlendirilmeli, böylece Rusya onları kolayca atlatamaz."

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal ettiğinden bu yana petrol, gaz ve kömür ihracatı düşse de kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
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