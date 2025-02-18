Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada - Son Dakika
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Ekonomi

Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

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Suudi Arabistan bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Rusya ve ABD'li üst düzey yetkilileri, uzun yıllar sonra ilk kez bir araya getiren Ukrayna görüşmesi Başkent Riyad'da başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un katıldığı Barış görüşmelerine Avrupa'dan hiçbir ülke davet edilmedi.

18.02.2025 10:48  Güncelleme: 11:09
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Suudi Arabistan'ın başkenti Rİyad bugün tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Uzun süre sonra aynı masaya oturan ABD ve Rusya, Ukrayna savaşını ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşın gidişatı için masaya oturdu. Önceki gün İsrail'e giden Rubio, bugün Suudi Arabistan'da Rus mevkidaşı ile ikili ilişkileri ve Ukrayna'daki savaşı ele alıyor. Görüşmelerden dışlanan Avrupalı liderler, bu toplantıya tepki olarak dün Paris'te bir araya geldi ve Rusya Ukrayna Savaşı'nda olası bir barışa ilişkin görüşlerini paylaştı.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ YENİ SÜRECİ BAŞLATTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta NATO ve Ukrayna'daki Avrupalı müttefiklerine danışmadan Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve bir barış süreci başlatacağını açıklayarak onları şaşkına çevirmişti.

Bunun üzerine Trump'ın Ukrayna temsilcisi Keith Kellogg, Ukrayna ve diğer Avrupalı liderlerin barış görüşmelerinde yeri olmayacağını öne sürmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile bir araya geldi.

Görüşmede Gazze Şeridi'ndeki sorunlar ve ABD'nin planları ele alındı.

ABD'Lİ BAKANDAN ORTADOĞU TURU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri Arap ülkelerine sürgün etme ve Gazze'yi "devralma" önerisi, Arap ülkelerinden büyük tepki toplamıştı.

Rubio, Trump'ın bu açıklamasının ardından görüşmelerde bulunmak üzere Ortadoğu ziyaretine başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, "Bakan, Gazze'de bölge güvenliğine de katkıda bulunacak bir düzen kurulmasının önemini vurguladı" dedi.

Bruce, Rubio ile Salman'ın İsrail ile Hamas arasında geçen ay imzalanan ateşkesin sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını ifade ettiklerini ve Suriye, Lübnan ve Kızıldeniz konularını ele aldıklarını söyledi.

Interfax haber ajansı, Rusya'nın devlet varlık fonu başkanı Kirill Dmitriev'in bugün yaptığı açıklamaya dayanarak, Rusya'nın ABD'nin Suudi Arabistan'da Ukrayna ile ilgili görüşmelerde Moskova'nın pozisyonunu dinleyeceğini umduğunu belirtti.

ABD'de eğitim görmüş eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Dmitriev, Trump'ın 2016-2020 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde Moskova ve Washington arasındaki ilk temaslarda rol oynamıştı.

Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Sergey Lavrov, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Ukrayna, Riyad, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Izgoren:
    önce arayi bozarlar sonra savastirilar sonrada arabuluculuk edip catistirirlar halkada umut verici müzakere derler halbuki herkes bu dunyada herseyin yetecegini bilse savaslar olmayacak 16 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Büyük şeytanlar Rabbim size fırsat vermesin 10 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    nato diz cokmeden durma putin baba bunlar herseyi hakediyor 10 1 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    Avrupa'dan hiçbir ülkenin davet edilmemesinin sebebi Avrupa'yı kimse tınlamıyor yani Avrupa'nın sonu bu kadar iyi değil o bolluk o levha artık eskisi gibi olmayacak bu bir gerçek 4 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Hani bizimkiler nerde.Bizi baya dışladı bunlar anlaşılan.Bunların ikisine hiç güvenmedim,güvende olmaz bunlara 3 0 Yanıtla
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