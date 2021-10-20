Sabah para çekmek için ATM'ye gidenlere not: Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez

İstanbul'da son dönemde vatandaşlara sahte dolar vererek karşılığında gerçek Türk lirası alınan vakalar arttı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri de vatandaşları bu konuda uyarmak için çeşitli yollar deniyor. Bahçelievler İlçe Emniyet'e bağlı ekipler, kentin işlek noktalarındaki ATM'lere bir not bırakarak, vatandaşları dolandırıcılığa karşı dikkatli olmaya davet etti.

SAHTE DOLAR VERİP, GERÇEK TÜRK LİRASI ALIYORLAR

Yeni dolandırıcılık yöntemine göre ATM'de para çeken vatandaşı gözlerine kestiren fırsatçılar, hemen yanlarına giderek ellerinde bir miktar dolar olduğunu ve bunu Türk lirasıyla değiştirmek istediklerini söylüyorlar. O sırada para çeken vatandaş da bu duruma inanıp paranın belli miktarını bozuyor. Bu sayede sahte dolar ile gerçek Türk lirası yer değiştirmiş oluyor.

TC İBRAZI ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Bu yöntemin bir diğer nedeni de son dönemde dolar bozdurulması sırasında TC kimlik numarası bildirme zorunluluğu getirilmesi. Kayıt dışı para bozdurmak isteyenler, bu yönteme başvuruyor.

"HİÇBİR KAMU GÖREVLİSİ SİZDEN PARA İSTEMEZ"

Polis ekipleri tarafından ATM'ye bırakılan notta şu ifadeler yer aldı:

- Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez

- ATM'lerde para bozdurmak isteyenlere dikkat