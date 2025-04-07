Sakarya'nın İhracat Gücü 1.2 Milyar Dolar

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 203 milyon 840 bin dolarlık dış satıma imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde ülke ihracatına yüzde 2,12 katkı sağlayan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Manisa'nın ardından sekizinci sırada yer aldı.

Yılın ilk 3 ayında 123 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 203 milyon 840 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, sektörel bazda en çok dış satışı yüzde 84,54 ile otomotiv sektöründe gerçekleştirdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan kent, söz konusu sektörde 1 milyar 17 milyon 774 bin dolarlık ihracat yaptı.

Kentten en çok ürün ihracatı yapılan ikinci sektör ise 44 milyon 416 bin dolarla demir ve demir dışı metaller oldu. Bu sektörü, 23 milyon 956 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 19 milyon 348 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 16 milyon 992 bin dolarla makine ve aksamları, 16 milyon 561 bin dolarla çelik, 13 milyon 858 bin dolarla elektrik ve elektronik takip etti.

En fazla dış satım Fransa'ya gerçekleştirildi

Ocak-mart döneminde kentten en fazla ihracat 168 milyon 55 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Bu ülkeyi, 142 milyon 609 bin dolarla Polonya, 127 milyon 867 bin dolarla İspanya, 115 milyon 503 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Yılın ilk çeyreğinde Sakarya'dan en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ve ihracat rakamları şöyle:

Ülke 2025 Ocak-Mart (Bin $) Fransa 168.055 Polonya 142.609 İspanya 127.867 Birleşik Krallık 115.503 İtalya 91.827 Almanya 84.203 Belçika 47.389 Irak 37.308 Çekya 32.297 Romanya 30.183

Kaynak: AA