Samsun\'da Türkiye\'nin 10. Model Fabrikası Açıldı

Ekonomi

Samsun'da bin metrekare alan üzerine kurulan ve Türkiye'deki 10'uncu model fabrika olan "Samsun Model Fabrika"nın açılışı gerçekleştirildi.

Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) Samsun Model Fabrika açılış töreni düzenlendi. Törenin açılış konuşmasını Samsun Valisi Orhan Tavlı yaptı. Ardından kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Model fabrikalarımızla sanayicimizi ve emekçilerimizi yalın üretim ve dijital dönüşümle buluşturuyoruz. İlkini 2018 yılında Ankara'da faaliyete aldığımız Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerimizin, yani model fabrikalarımızın sayısını kısa dönem içinde 10'a çıkardık. Bugüne kadar model fabrikalarımızda 508 öğren-dönüş programı düzenledik. 170 yalın proje uygulama çalışması gerçekleştirdik ve 3 bine yakın firmamıza eğitim verdik. Verdiğimiz bu desteklerle, eğitimlerle firmalarımızı sanayinin dijitalleşme yolculuğuna hazırladık. Böylece sanayicilerimizin verimliliklerinde yüzde 76'ya varan artış, üretim sürelerinde ortalama yüzde 34 düşüş ve üretimlerinde yüzde 140'ı bulan artış elde ettiklerini memnuniyetle ifade etmek isterim. Kurulum çalışmaları devam eden 5 yeni model fabrikayla bu örnek tesislerin sayısını 15'e çıkaracağız ve sanayimizin dijital çağa adaptasyonunu güçlü bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz Samsun Model Fabrikamız ile sanayide dijital dönüşüm ve verimlilik potansiyelimizi çok daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum. Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde bin metrekare alanda kurduğumuz bu tesisi son teknolojili makine ve ekipmanlarla donattık. Samsun'un güçlü imalat sanayisine güç katacak ve rekabet gücünü artıracak model fabrikamız, yalın üretim eğitimlerine katılmak isteyen tüm KOBİ ve işletmelerimize açık olacak. Şimdiden 10 farklı eğitim ve etkinlikle 800'den fazla kişiye ulaşan fabrikamız Samsun başta olmak üzere bölgedeki sanayicilerimize hizmet etmeye başladı. Gelecekte binlerce firmanın verimlilik artışını ve dijitalleşmelerini sağlama hedefiyle kurduğumuz bu fabrikanın Samsun ve bölge sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda başat aktörlerden biri olacağına hiç şüphem yok. Şunun iyi bilinmesini isterim ki; Samsun için kararlılıkla çalışmaya, eser ve hizmet üretmeye, gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. Samsun'un bizlere gösterdiği yüksek teveccühün hakkını vermeyi sürdüreceğiz. Yerel Kalkınma Hamlemiz ile üreten, katma değer sağlayan, daha da büyüyen güçlü şehirler için başlattığımız seferberlikten Samsun'umuz da en kuvvetli biçimde payını alacak. Son 22 yıldır şehrimizi planlı sanayi alanlarıyla, yatırım teşvikleriyle, bölgesel kalkınma projelerimizle donatıyor, Samsun'u ihya edecek tüm programları süratle devreye alıyoruz. Şehrimizde planlı kalkınmanın, sürekli ve sürdürülebilir üretimin simgesi OSB'lerimizin sayısını 22 yılda 3'ten 9'a çıkardık. Samsun'umuzu sağladığımız teşvik mekanizmalarıyla, desteklerle kalkındırmaya, refah seviyesini artırmaya devam ediyoruz. Son 22 yılda şehrimizde gerçekleştirilecek yeni ya da ilave bin 272 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 121 milyar lira sabit yatırımın ve 34 binin üzerinde nitelikli istihdamın önünü açtık. Malumunuz 2 yıl evvel TEKNOFEST'i Samsun'da gerçekleştirdik. Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı bu topraklarda teknolojinin bayrağını da gururla dalgalandırdık.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük bilim merkezi ve planetaryumunun Samsun'umuzda hizmete alınması için çalışmalarımızda son düzlüğe girdik. Kısa süre içerisinde bu örnek merkezin de açılışını gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde de Samsun'u 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz çerçevesinde eser ve hizmet anlayışıyla donatmayı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Samsun Model Fabrika'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine ayrıca; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Dr. Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Av. Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Mürzioğlu, ilçe belediye başkanları ve iş adamları katıldı. - SAMSUN