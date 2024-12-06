Sanofi, İstanbul Ekonomi Zirvesi\'nde \'Sağlığın Geleceği\'ni ele aldı

Ekonomi

İSTANBUL Ekonomi Zirvesi, bu yıl 'Yapay Zeka ve Ekonomi' ana temasıyla 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sanofi, bu sene 8'inci kez gerçekleşen zirvede' Sağlığın Geleceği: İnovasyon, yapay zeka ve dijital dönüşüm' başlıklı panelle yer aldı. Panelde, yapay zekanın sağlık sektöründe yarattığı dönüşüm ve inovasyon odaklı uygulamalar tartışıldı.

İstanbul Ekonomi Zirvesi her yıl aralık ayında, dünya ekonomisindeki değişimlere yön vererek, uluslararası arenada yeni yatırım fırsatlarını tanıtma ve küresel iş dünyası paydaşlarını bir araya getirme misyonuyla ve farklı temalarda gerçekleştiriliyor. Bu sene de etkinlik, 5-6 Aralık tarihleri arasında 'Yapay Zeka ve Ekonomi' temasıyla gerçekleşti. Sanofi, bu sene 8'inci kez gerçekleşen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde bir kez daha yerini aldı. Zirvede yapay zeka pek çok farklı sektör açısından uzmanların bir araya geldiği oturumlarda masaya yatırıldı.

Sanofi etkinlikte yapay zeka ve inovasyonun sağlık sektörü ve insan sağlığı üzerinde yaratacağı gelişmeleri değerlendirmek üzere, 5 Aralık tarihinde 'Sağlığın Geleceği: İnovasyon, yapay zeka ve dijital dönüşüm' başlıklı panelde konuşmacıları ile yer aldı. Moderatörlüğünü gazeteci Aslı Şafak'ın üstlendiği oturumda Sanofi Veri ve Yapay Zeka Global Başkanı Kaoutar Sghiouer, Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özgür Sezer de panelist olarak görüşlerini belirttiler.

Sanofi Veri ve Yapay Zeka Global Başkanı Kaoutar Sghiouer, panelde yapay zeka sayesinde mümkün olan yenilikleri işlerine nasıl entegre ettiklerini ve yakın gelecekte sağlığın bu teknolojilerle nasıl dönüşeceğini anlattı. Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk ise konuyu yapay zekanın günlük iş akışlarında ve ilaç geliştirme konusunda sağladığı kolaylıklar üzerine değerlendirmelerde bulundu. Serdar Kuzuloğlu, yapay zekanın insan hayatına sunduğu olasılıkları geniş bir perspektiften değerlendirirken, Dr. Özgür Sezer ise Sağlık Bakanlığı olarak yapay zeka konusunda imza attıkları uygulamalara değindi.

'DİJİTALLEŞME, YAPAY ZEKA GİBİ KONULAR İŞLENDİ'

Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, "İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde üç yıldır yer alıyoruz. Her yıl o kadar güzel konular ele alınıyor ki, bizim için en önemli şey bilgi alışverişi oluyor. Bu yıl da dijitalleşme, yapay zekanın nasıl kullanılabileceği ve hayatımızı nasıl daha iyi hale getirebileceğimiz gibi konular işlendi. Sağlık sektörünün bir temsilcisi olarak, bu konulara kayıtsız kalamazdık. Bu yüzden burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'HEDEFLERİMİZİ VE ÜLKEMİZİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMAK İSTİYORUZ'

Öztürk, hedeflerinin insan hayatını daha sağlıklı, daha uzun ömürlü ve en verimli şekilde yaşanabilir hale getirmek olduğunu belirterek "Bunun için bilimin mucizelerinin peşinden koşuyoruz. Ancak bilimin mucizelerinin peşinden koşmak kolay bir iş değil ve bunu tek başınıza yapamazsınız, bir ekosistem gerekiyor. Bu ekosistemin içinde bizim gibi büyük ve deneyimli firmaların yanı sıra, daha küçük ölçekli firmalar, araştırmacılar ve startuplar yer alıyor. Hep birlikte bu ortamda bulunduğumuzda, bu ekosistem oluşabiliyor, fikir alışverişinde bulunuyor ve nerelerde birlikte çalışabileceğimizi değerlendiriyoruz. Ayrıca devletimizle nasıl iş birlikleri yapabileceğimizi tartışıyoruz. Tüm bu unsurları bir araya getirerek kendimizi, hedeflerimizi ve ülkemizi bir adım öteye taşımak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKAYI İLAÇ KEŞFİNDE KULLANIYORUZ'

Yapay zekayı birçok alanda kullandıklarını belirten Öztürk, "Bunların en önemlilerinden biri ilaç keşfi. Örneğin, ilaç keşfinde kullanılan molekülleri küçük ve büyük moleküller olarak ikiye ayırabiliriz. Büyük moleküller daha karmaşık yapıya sahipken, küçük moleküller biraz daha basit. Şu anda geliştirdiğimiz küçük moleküllerden yüzde 70'i yapay zeka tarafından keşfedildi. Bu, süreçleri inanılmaz derecede hızlandırıyor ve hata payını düşürüyor. Aynı zamanda yapay zekayı sadece ilaç keşfinde değil, tanı konulmasında, devletlerle iş birliği yapma gibi birçok alanda da kullanıyoruz. Tabii ilaç keşfi, çalışmalarımızın sadece bir kısmını oluşturuyor. Şirketimizde yaklaşık 90 bin kişi çalışıyor ve bunların 10 bini ilaç keşfinde çalışıyor. Geriye kalan 80 bin çalışanla ilgili "Yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz?" diye sorabilirsiniz. Bu noktada yapay zekayı daha zaman alan, operasyonel işlerimiz için kullanıyor, insan aklıyla fark yaratabileceğimiz, yaratıcılık gereken işlere daha fazla vakit ayırabiliyoruz Örneğin, bir bütçeleme süreci genelde çok zaman alır. Ancak yapay zekayı kullanarak daha doğru tahminler ve bütçelemeler yapılabiliyor. 'Plai' isimli bir uygulamamız var. Bazı programları ve bu tip sunum süreçlerini devre dışı bırakıyor. Böylece bu teknolojileri kullanarak daha fazla zaman kazanıyor, araştırma ve geliştirmeye odaklanıyor ve insan zekasını gerektiren yaratıcı işlerde kullanmaya odaklanıyoruz" diye konuştu.

'DAHA SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Şirketin stratejik hedeflerinden de bahseden Öztürk, "Daha sağlıklı bir toplum oluşturmak ve Türkiye'yi sağlığın merkezi haline getirmek bulunuyor. Çünkü Türkiye'de harika hastaneler, mükemmel doktorlar ve başarılı araştırmacılar var. Eğer bu ekosistemi bir araya getirebilir ve bir adım öteye taşıyabilirsek, gerçekten çok başarılı işler yapabileceğimize inanıyorum. Hedeflerimden biri de nadir hastalıklarla ilgili süreçleri hızlandırmak. Örnek vermek gerekirse, bir nadir hastalığın teşhis edilmesi dünya genelinde bile ortalama 7 ila 8 yıl alıyor. Bu süreyi kısaltmak mümkün mü? Yapay zeka algoritmalarıyla bunu başarabilir miyiz? Bu doğrultuda devletimizle, Ankara Üniversitesi'yle ve çeşitli startuplarla iş birliği yapıyoruz. Eğer bu çalışmaları hayata geçirebilirsek, insan hayatını çok daha güzel hale getirebileceğimize inanıyorum" dedi.