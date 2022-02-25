Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler! - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından Batılı ülkeler, Kuzey Akım 2 boru hattının askıya alınması ve Rus devlet tahvillerinin ticaretinin engellenmesi yanı sıra, Rus oligarkların varlıklarının dondurulması, seyahatlerinin kısıtlanması gibi yaptırım kararları aldı.

LUKOİL BAŞKANI 1 GÜNDE 6,2 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Bu kararlardan sonra Bloomberg verilerine göre Lukoil başkanı Vagit Alekperov Perşembe günü 6,2 milyar dolarla en keskin düşüşü gördü.

MORDASHOV'UN KAYBI 1 GÜNDE 4,2 MİLYAR DOLAR

Ekipman üreticisi Power Machines'in sahibi ve2018'de ABD yaptırımlarına maruz kalan Alexei Mordashov'un bir günlük kaybı ise 4,2 milyar doları buldu.

POTANİN VE DİĞERLERİNİN KAYBI 1 GÜNDE 3 MİLYAR DOLAR

Rusya'nın en zengin adamı Vladimir Potanin de dahil olmak üzere en az dört Rus milyarder, bir günde en az 3 milyar dolar zarara uğradı.

SERVETLERİNİN NEREDEYSE YARISINI KAYBETTİLER

İngiltere'nin Pazartesi günü yaptırım uyguladığı Alekperov ve Gennady Timchenko'nun ise bu yıl 10 milyar doları bulan servetlerinin %40'ından fazlasını kaybettiği bildirildi.

NASIL OLDU?

Düşüş, hisse senetlerinin önde gelen MOEX Endeksi'nin %33 düşüş göstermesi ve Merkez Bankası'nın para birimindeki dramatik düşüşü tersine çevirmek amacıyla ruble satın almak zorunda kalmasıyla birlikte, Rusya hisse senedi piyasalarının şimdiye kadarki en keskin bir günlük kaybını yaşamasıyla geldi.

Perşembe günü Rusya borsasında rekor bir düşüş ve Rus rublesinde aşırı oynaklık görüldü.