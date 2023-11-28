Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen vatandaşlara 5 bin lira destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenenlere hane başı 5 bin TL yardım yapılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, paylaşımında "Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

BATMAN VE ZONGULDAK'A YARDIM ELİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batman ve Zonguldak'ta yaşanan sel felaketinden etkilenenlerin yanlarında olduklarını belirtti.

YAKLAŞIK 8 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Bakan Göktaş paylaşımında, "Bu kapsamda, Bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza, Batman'da 1188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL, Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL, Zonguldak Ereğli'de 311 hane için toplamda 1 milyon 555 bin TL kaynak aktardık. İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL'dir. Yaralarımızı birlikte sarıyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Batman'da 20 Kasım'da meydana gelen taşkın ve sel neticesinde 4 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.