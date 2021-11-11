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Setur'dan ara tatil için rota önerileri - Son Dakika

Setur'dan ara tatil için rota önerileri

11.11.2021 12:06
Setur'dan ara tatil için rota önerileri

Setur, 15-19 Kasım'da okullarda verilecek arada tatil yapmak isteyenler için çeşitli rota önerileri hazırladı.

Setur, 15-19 Kasım'da okullarda verilecek arada tatil yapmak isteyenler için çeşitli rota önerileri hazırladı.

Setur'un açıklamasına göre, 15-19 Kasım'da okullara verilecek ara, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil yapma olanağı sunacak. Bu fırsatı tatille değerlendirmek isteyenler için şirket tarafından rota önerileri hazırlandı.

Afyonkarahisar, Çeşme'nin Şifne ve Boyalık beldeleri, Bolu, Ordu Fatsa, Balıkesir Kazdağları, Samsun Ladik termal otelleri tercih edecekler için pek çok farklı seçenek sunuyor. Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip oteller çocuklu aileler için ideal bir tercih olurken, SPA hizmetleri de bulunuyor.

Setur, doğaya yakın birkaç gün geçirip ormanların içinde yürüyüşler yapmak isteyenlere Şile Ağva, Sakarya Sapanca, Bolu Abant, Kırklareli İğneada, Düzce Kaynaşlı, Ilgaz, Çanakkale Ayvacık gibi rotaları öneriyor.

Güneş isteyenler için Bodrum, Antalya ve KKTC'deki oteller önerilerde yer alırken, Girne, Bafra, Magosa ve Lefkoşa'daki oteller de hazırladıkları eğlence programlarıyla Türkiye'den gelecek ziyaretçileri bekliyor.

Kasım, Setur, Çeşme, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Setur'dan ara tatil için rota önerileri - Son Dakika Ekonomi


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