Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

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Mersin'de sezonun ilk örtü altı erik hasadı yapıldı. Kilosu 8 bin liradan alıcı sezonun ilk erikleri, satılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

14.02.2025 16:50  Güncelleme: 17:01
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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait serada gerçekleştirilen hasat etkinliğine, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Mersin Orman ve Köy İlişkileri Dairesi (ORKÖY) Müdürü Necmi Poscu ile ilgililer katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Vekili İsa Uğur, en erken hasatlardan birisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tarz erkenci projelerin ülke genelinde daha yaygın hale gelmesini temenni ediyoruz" dedi.

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

"İLK HASADIMIZI YAPTIK"

Sera sahibi Mustafa Yılmaz da 1 dönümlük alanda 3 yıldır serayla uğraştığını belirterek, "Seramızda ORKÖY yüzde 20'si hibe olmak üzere yüzde 50 destek verdi. Biz de kalan miktarı karşıladık. Açık alandı, kapattık, seraya çevirdik. Şubat ayındayız, eriğimizi çıkardık, ilk hasadımızı yaptık. Dışarıda olsaydı bu hasat, Nisan'ın 20'si, 30'u, civarında olurdu. Ciddi şekilde öne çekmiş olduk" diye konuştu.

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

TALEBE YETİŞEMİYOR

Yılmaz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihracat da yaptıklarını belirterek, bölgede erkenci üretimi sadece kendisi yaptığı için talebe yetişemediğini, devletin daha fazla destek vererek üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

KİLOSU 8 BİN LİRADAN ALICI BULDU

Diğer yandan sezonun ilk erikleri, kilosu 8 bin liradan alıcı buldu. Paketlere 9'ar adet konulan toplam 24 kilo erik, İstanbul'a gönderildi.

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL\'ye satıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kayserili:
    talebe yetişemeyenler bi el sallasın bakim 0 0 Yanıtla
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