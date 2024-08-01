SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor

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SGK ve 13 banka arasında "Emekliler Yılı" kapsamında protokol imzalandı. Protokol kapsamında emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaşıldı. Yapılan iş birliğiyle bankalar; banka/kredi kartı kullananlara özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanlarını sağlayacak. İşte iş birliği protokolleri yapılan bankalar ve haberin detayları...

01.08.2024 20:32
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıklar sunacak protokolün tanıtımı yapıldı.

SGK'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına müreffeh bir hayat yaşamaları adına kamu kuruluşları ve özel teşebbüslerle yapılan istişareler sonucunda iş birliği protokolü yaptıklarını söyledi.

SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor

EMEKLİLERE İNDİRİM VE KOLAYLIK FIRSATI

"Bugün pek çok alanda emeklilerimize yönelik indirim, kolaylık, avantaj, fırsatları oluşturduk." diyen Aydın, "emekliler.gov.tr diye bir sitemizi de hayata geçirdik. Oraya da girdiğinizde nerede, hangi firma tarafından emeklilerimize nasıl bir avantaj, nasıl bir fırsat, nasıl bir kolaylık sağlandığını göreceksiniz." ifadelerini kullandı. Her ilde SGK merkezlerinde kurdukları emekli masasıyla emeklilere rehberlik yapıldığını belirten Aydın, "Bugün 81 ilimizde 4 bin 123 firmayla indirim avantaj protokolü yapılmış." dedi. Emekli dijital kimlik kartları, TROY ve bankaların da emekli banka ve kredi kartları oluşturduklarını bildiren Aydın, bunlar üzerinden söz konusu fırsatları hayata geçirdiklerini anlattı.

İş birliği protokolleri yapılan bankalar şöyle:

"PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank."

Yapılan iş birliğiyle bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor

TROY'UN İKİNCİ ÇEYREKTEKİ İŞLEM HACMİ YÜZDE 1200 ARTTI

SGK Başkanı Raci Kaya da "Emekliler Yılı" kapsamında yıl boyunca emeklilerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıktan ulaşıma sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar haklarını genişletmek amacıyla yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Bakanlık ile eş güdüm içinde çalışma yürüttüklerini söyledi. Kaya, bankaların, emekliler için çok hızlı bir şekilde sürece dahil olduklarını ve özel indirim ve ayrıcalıklarla emeklilere bir katkı sağlamak için canı gönülden çalıştıklarını ifade etti.

Bankalar adına konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık ise emeklilerin finansal ihtiyaçları için en doğru çözümleri üretmeye odaklandıklarını bildirdi. Sağlık, "Orta Vadeli Program'da yer alan stratejiler çerçevesinde düzenleyici otoriteler, BKM ve bankacılık sektöründe milli kart şeması TROY'un ikinci çeyrekteki işlem hacmini önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1200 oranında arttırdık. Ülkemizde aynı dönemde toplam kartlı alışveriş hacim artışı yüzde 103 olarak gerçekleşmiştir. Güç birliği yaptığımızda belirlenen hedeflere ulaşabilme potansiyelimizi ifade etme yönünden anlamlı bir gösterge olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
Kaynak: AA

Banka, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fatih Uğur: Şimdi birileri çıkar yazar ‘’ Siz zamanında maaş bile veremiyordunuz diye’’ siz kimsiniz? Biz kimiz? Hepimiz aynı gemideyiz bunları buraya yazıyoruz diye chp vb başka partili olmuyoruz arkadaşlar. Kabul etmediğiniz doğru ise şudur! Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyoruz 41 3 Yanıtla
    Ders Olsun: Ne yokuş asagisi zirveye koşuyoruz ama görmek zor tabi hele hele bardağın dolu tarafından bakmak kolay degil 0 0
  • Sabri İnce: Aylık bağlama oranı 2008 öncesine dönmeden bu iş düzelmez. 2008 öncesi (ABO) %60 iken. 2008 sonrası (ABO) %30 . aynı gün sayısı ,aynı işte çalışmış iki kişi farklı emekli maaşı almasının sebebi budur. ... ikramiye ,yardım, indirim vs vs hikaye . 31 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: ben hiç bir şey anlamadım anlayan varsa yazsın lütfen boş işlerle meşgul etmeyin insanları 19 1 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir: Bizleri böyle dolambaçlı ve işe uaramayan işlerle uğraştıracağınıza adamgibi zam yapın herkez rahat etsin. 18 1 Yanıtla
  • Nuri Varol: emekliye güzel haber verilecekse önce maaşına adam gibi zam sonra elektrik doğalgaz şu telefon faturalarında indirim yapılsın. 16 1 Yanıtla
  • Şahan Çakır: yaşasın yarın hemen gidip kampanya lardan faydalanayım bari 12 2 Yanıtla
  • Metin Ersoy: 12500 alan emekliler yaşadınız yıl sizin yılınız haydi tatile ???? 10 1 Yanıtla

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