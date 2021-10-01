Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler

Dünya gündemindeki birçok olayla ilgili öngörülerde bulunan ve çoğu doğru çıkan Simpsons dizisiyle ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyada diziye ait görüntüler paylaşan kişiler, Birleşik Krallık'ta yaşanan fosil yakıt kıtlığının dizide öngörüldüğünü düşünüyor.

11 YIL ÖNCE YAYINLANAN BÖLÜM SES GETİRDİ

Kullanıcıların ortaya attığı teori, Kasım 2010'da "Lisa Simpson, This Isn't Your Life" adlı bölümde Homer karakterinin Maggie karakteri için promosyon oyuncak kazanmak adına 1,000 galon yakıt almasına dayanıyor. Paylaşım rekorları kıran sahnede Homer, otomobilinin bagajını ağzına kadar yakıtla dolduruyor.

İşte Simpsons'taki sahne ve Birleşik Krallık'tan gerçek görüntüler;

BİRLEŞİK KRALLIK'TAKİ KRİZİN DETAYLARI

Birleşik Krallık'ta, sevkiyatlarda yaşanan sorunlar nedeniyle petrol istasyonlarındaki akaryakıt stokları azalmaya başlamıştı. Petrol istasyonlarında ise bazı akaryakıt türleri ise tükendi. Araçlarına yakıt almak isteyenler, istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Petrol şirketi BP, ülkedeki petrol istasyonlarının neredeyse üçte birinde en çok talep edilen iki yakıt türünün bulunmadığını dün açıkladı. Ülkede bin 200 istasyonu olan şirketten yapılan açıklamada "Son iki günde yaşanan aşırı talep nedeniyle ülkede bulunan istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 30'unda en çok talep edilen iki yakıt türünün kalmadığını düşünüyoruz. En hızlı şekilde tedarik edebilmek için çaba gösteriyoruz" ifadesi yer aldı.

BİR AÇIKLAMA DA SHELL'DEN: GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ

Petrol şirketi Shell de ülkede yaşanan akaryakıt kriziyle ilgili açıklama yaptı. Shell sözcüsü açıklamasında, "Bazı istasyonlarımızda gördüğümüz yüksek yakıt talebi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşabilir. Müşterilerimize yakıt tedariği sağlamak için sevkiyat takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapıyoruz" dedi.

Sözcü, tedarik sürecinde sorun yaşanacağını düşünen araç sahiplerinin araçlarının depolarını doldurmak üzere benzin istasyonlarının yolunu tuttuğunu söyledi. Ülke çapında yaşanan enerji ve taşıma sorunu nedeniyle araç sahipleri depoları doldurmak için petrol istasyonlarına akın ederken hükümet rekabet yasalarını dondurma ve şirketlerin sorunları çözmek için birlikte çalışmasına izin verme kararı aldı.