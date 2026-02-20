Şimşek: Dezenflasyon Programı Tıkanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şimşek: Dezenflasyon Programı Tıkanmadı

20.02.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine Bakanı Şimşek, dezenflasyon programının durduğunu söylemenin yanlış olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir iki aylık veriler üzerinden "dezenflasyon programı durdu, tıkandı" demenin çok yanlış bir değerlendirme olacağını belirtti.

Şimşek, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Enflasyonla mücadelenin en temel öncelikleri olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Diğer makro sorunlarda önemli ölçüde ilerleme sağlandı. Şu anda iki gündem maddemiz var. Yapısal dönüşüm, yani kazanımları kalıcı hale getirmek, diğeri de dezenflasyon, yani enflasyonla mücadele şu anda en temel önceliğimiz." diye konuştu.

Şimşek, ocak ve şubattaki mevsimsel etkilerle enflasyon yüksek gelse de dezenflasyonda bir bozulma olmadığını ve bir yavaşlamadan bahsedilebileceğini söyledi.

Bu yavaşlamanın faktörlerine bakılması gerektiğini işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu yavaşlama, eğer ağırlıklı olarak gıda kaynaklıysa, ilerleyen aylarda telafi edilebilir. Mart, nisan, mayıs ve haziran verilerinde, gıda enflasyonunun geçmiş dönem ortalamalarının altına gerilediğini görmemiz mümkün. Ocak ayına baktığımızda gıda enflasyonu yaklaşık yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşti. Oysa son 20 yılın ocak ayı ortalaması yüzde 3,8 civarında. Yani bu yıl ocakta gıda enflasyonu, tarihsel ortalamanın neredeyse iki katına yakın gerçekleşti. Bu da manşet enflasyonu geçici olarak yukarı çeken temel unsurlardan biri oldu. Dezenflasyon sürecinde politika çerçevesi belirleyicidir. Hizmetler sektöründe yapısal bir fiyat katılığı yok ancak enflasyonun düşüşü doğası gereği zamana yayılıyor. Nitekim 2023 yıl sonunda yaklaşık yüzde 91 seviyesinde olan hizmet enflasyonu, son verilerle birlikte yüzde 40 civarına kadar gerilemiş durumda. Özellikle kira kaleminde çok belirgin bir yavaşlama görüyoruz. Bu eğilim devam edecek çünkü konut arzını artırıyoruz."

Şimşek, konut arzında deprem konutlarının inşası nedeniyle ciddi artış olduğunu ve bunun devam edeceğini aktardı.

"Hizmet enflasyonundaki katılık kırılıyor"

Eğitimde kural bazlı fiyatlamaya geçtiklerini dile getiren Şimşek, şöyle devam etti:

"Bu sene etkilerini göreceğiz. Hizmet enflasyonundaki katılık kırılıyor. 2025'te mal enflasyonu yüzde 25, temel mallar yüzde 17 civarına düşmüş. Mal enflasyonu programa çok güçlü tepki vermiş. Hizmet enflasyonu biraz daha gecikmeli geliyor. Kiralarda yüzde 25 sınırı getirmiştik. Biz bunu serbestleştirince kira enflasyonu son iki yılda manşet enflasyonun iki katından fazla arttı. Eğitimde enflasyonla yine bir üst limit getirildi. Bunu kaldırınca son 2-3 yılda eğitim enflasyonu manşet enflasyonun iki katından fazla arttı. Bu dönem de geride kalıyor. Bir iki aylık verilere bakıp 'dezenflasyon programı durdu, tıkandı' demek, çok yanlış bir değerlendirme olur. Burada dezenflasyonu sağlayacak olan destekleyici maliye, para ve gelirler politikası devrede, arz yönlü politikalar devrede."

Şimşek, enflasyonla mücadelede tek enstrümanlarının sıkı para politikası olmadığını, arz yönlü ve yapısal dönüşüm kanalından dezenflasyonu önemsediklerini ifade etti.

Para politikasının sınırlı etkiye sahip olduğunu bildiren Şimşek, "İlk defa bu yıl elimiz rahatladığı için yeniden değerleme oranını yüzde 25 değil, yüzde 19'un altında belirledik. Akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içeceklerdeki maktu vergileri düşük oranda, yüzde 6-7 civarında artırdık. Maliye politikasının çok güçlü şekilde devreye girdiği bir dönemdeyiz. Para politikası duruşunu koruyor." dedi.

Şimşek, arz yönlü politikaların başında konutun geldiğini, hayat pahalılığının en önemli bileşeninin kiralar olduğunu ve konut sahipliğinin artırılması gerektiğini belirterek, deprem bölgesinde yapılan konutların ve hayata geçirilen diğer sosyal konut projelerinin sağlayacağı faydalara dikkati çekti.

Hayat pahalılığını arz yönlü tedbirlerle çözdüklerini anlatan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda arzı önemli konulardan. Özellikle toplulaştırma, sulama, tarladan tüketiciye varan zincirin desteklenmesi. Şu anda hal ve su yasaları üzerinde çalışılıyor. Bunların hepsi reform alanları. Özellikle gıda arzının artırılması bizim için çok değerli. Türkiye'nin birçok yerinde önümüzdeki 2-3 yıl içinde 45 organize tarım bölgesi devreye alınacak. Mevsimsel fiyat hareketleri enflasyonu ciddi şekilde etkiliyor. Bunun çözümü örtü altı üretimi artırmaktır ve organize tarım bölgelerini devreye almaktır, bunu da yapıyoruz. Rekabette sorun var mı, Hal Yasası'nı tekrar gündeme aldık. Bu 45 organize tarım bölgesinin 14'ünü devreye aldık. Kaynak ve politika anlamında gıda arzını önceliklendiriyoruz."

Enerji alanının da vatandaşların önemli bir tüketim kalemi olduğuna işaret eden Şimşek, buraya sağlanan sübvansiyona ilişkin çalışma yaptıklarını ve bu alanda reform yaparken bir taraftan da arzı artırmaya çalıştıklarını aktardı.

Şimşek, programın, kapsamlı ve entegre olduğunu, yapısal dönüşüm ayağında hızlanılması gerektiğini kaydetti.

Ocak ayı faiz ödemelerinin yüzde 53'ünün bir kağıdın vadesinin dolmasından kaynaklandığını belirten Şimşek, "O da 2016'da ihraç edilmiş. Ama yıllarca bu faizi ödememişsiniz. O enflasyon farkı, faiz olarak birikmiş ocak ayına denk gelmiş. Şimdi kalkıp buradan bir hikaye üretmek için ya cahil olmak lazım ya da kötü niyetli olmak lazım. Bugün ödediğimiz faiz dün verdiğimiz kararın bir sonucu değil ki." ifadelerini kullandı.

Şimşek, ülke borcunun yapısını düzelttiklerini ve şu anda borç yönetiminin iyi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin İran'daki belirsizliklere rağmen CDS'lerinin yüzde 225 civarında olduğunu dile getiren Şimşek, yurt dışı borçlanma faizlerinin de program öncesindeki yüzde 10-11 aralığından yüzde 6-7 civarına kadar düştüğüne dikkati çekti.

Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun arttığını ve artmaya da devam edeceğini söyledi.

Dezenflasyonun devam edeceğini vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin borcuna, dış açığına bakarsanız, Türkiye şu anda çok daha yüksek notu hak eden bir ülke. Onun için biz kararlı şekilde milletimiz için ülkemiz için bu zor coğrafyada bu zor konjonktürde doğruları yapmaya devam edeceğiz. Reel sektörün finansmana erişim sorunu kalmayacak. Vatandaşımızın konut edinmek için uzun vadeli finansmana erişim sorunu kalmayacak. Bu yıl kurumlar ve gelir vergileri ile KDV'de artış gündemimizde yok. Ekonominin ihtiyaçlarına göre dönem ufak sektörel bazı şeyler yapabiliriz."

"İhracatçının finansman maliyetini aşağı çekiyoruz"

Vergi denetimlerinde büyük ölçekli firmalara odaklandıklarını, denetimlerin yüzde 26'sının büyük ölçekli firmalar, yüzde 7'sinin orta, yüzde 1,8'inin küçük ölçekli firmalara yönelik olduğunu dile getiren Şimşek, "Biz, çok kazananın çok ödemesi için denetimleri oraya odakladık ve bu devam edecek." dedi.

Şimşek, ihracatçıların desteklenmesini önemsediklerini belirterek, "İhracat demek, imalat demek. Reeskont faizlerini indirdik. 2024'te reeskont kredilerinin faiz oranı yüzde 35'ti. 2025'in sonunda ne? Yüzde 23,9. Bu sene çok rahat 10'lu rakamlara ineceğiz, yani 20'nin altına ineceğiz. Çünkü enflasyon düşüyor ve biz ihracatçımıza daha güçlü destek vereceğiz. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim konusunu büyük oranda iyileştirdik ve çözeceğiz. Geçen sene 1 trilyon liranın üzerinde reeskont kredisi kullandırıldı. Geçen sene toplam ihracat kredileri yani yanlış hatırlamıyorsam 54 milyar dolara çıkmış. Bu sene büyük ihtimalle 60 milyar doları aşacak ve biz bunun finansman maliyetini aşağı çekiyoruz. Bu konuda hiç tereddüt yok. En güçlü desteğimizi vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım sektörüne de faiz sübvansiyonu verdiklerini anımsatan Şimşek, "Biz normalde bütçede 165 milyar liralık sübvansiyon öngörmüştük. Yıl içinde bunu ciddi şekilde artırdık ve yanlış hatırlamıyorsam 183 milyar liralık destek verdik. Şimdi bunu küçümsemeyin, 962 bin çiftçiye 663 milyar liralık kredi verilmiş. Faizin yüzde 70'ini devlet ödemiş ortalama. Esnaf için benzer program var. Bu arada tarımla ilgili faiz sübvansiyonunu geçen sene bütçeye koyduğumuz ödeneğe oranla dramatik şekilde artırdık. Yani enflasyon hedefimizin 3 katından fazla artırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dezenflasyon, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şimşek: Dezenflasyon Programı Tıkanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Pakistan’da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı Pakistan'da üç katlı binada tüp patladı: 16 ölü, 14 yaralı
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Gümüşhane’de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor Gümüşhane'de bir köyde 22 yıl önce başlatılan iftar geleneği sürüyor
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
Karadeniz fıkrası gibi mahalle Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor Karadeniz fıkrası gibi mahalle! Komşular bir adımla il değiştirip, bir dakika farkla iftar açıyor
Dehşet evi Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu Dehşet evi! Yakınlarına mesaj attı, bir kadınla birlikte ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı Canlı yayına alkollü çıkan muhabir ortalığı birbirine kattı
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir Uzmanı uyardı: Riskli gebeliklerde oruç tutmak, düşük ve kayıplara neden olabilir
Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti Kayserisporlu futbolcular, operasyonda yaralanan özel harekat polisini ziyaret etti
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

15:49
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
15:36
Olay adam Rafa Silva Benfica’yı da karıştırdı
Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı
15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cuma namazında sürpriz CHP’li başkan da vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
15:13
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
14:59
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe’de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
14:58
Çocuklara dijital kalkan 6 sosyal medya platformuna inceleme
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme
14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:25
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 16:14:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Şimşek: Dezenflasyon Programı Tıkanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.