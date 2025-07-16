Sivas Oniks Mermeri İhracatta Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Oniks Mermeri İhracatta Yükseliyor

16.07.2025 11:37
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Sivas'tan ihraç edilen oniks mermeri, lüks inşaat projelerinde ve butik ürünlerde kullanılıyor.

Sivas'ta çıkarılan ve desenleri, ışık geçirgenliği, dayanıklı yapısıyla dikkati çeken oniks cinsi mermer, Çin, Hindistan, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor.

Sıcak Çermik bölgesinden çıkarılan oniks mermeri, blok ve işlenmiş olarak lüks inşaat projeleri ile zemin ve duvar döşemelerinde kullanılıyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir, AA muhabirine, sarı travertenin Türkiye'de Sivas'a mal olmuş bir ürün olduğunu söyledi.

Kendilerine marka değerini getiren bir ürün olduğunu anlatan Özdemir, "Çünkü sarı traverten bu kalitede Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Sadece Sıcak Çermik havzasında birkaç ocakta üretimi yapılıyor." dedi.

"Ülkemizde de butik ürünlerin yapımında kullanılıyor"

Özdemir, sarı traverten üretimi yapılırken jeolojik olarak bant şeklinde oniks üretimi yaptıklarını belirtti.

Oniks mermeri ile sarı traverten üretimlerinin baş başa gittiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Oniksler ile sarı travertenlerin kullanım alanları farklı. Sarı traverten genelde cephe kaplamada, peyzajda ve dış zeminlerde kullanılan bir taşımız. Oniks ise daha çok butik ürünlerin yapılmasında, masa, duvar süsü, sehpa, hediyelik eşyalar gibi yerlerde kullanılıyor. İnşaat olarak ise az da olsa travertenlerin ve ahşapların arasında oniks kullanımları var. Oniks, sarı travertenden aldığı renklerle şeffaf bölgelerinden ışığı yansıttığı gerekçesiyle çok tutulan nadir bir mermer. Genelde bunu ihraç ediyoruz. Biraz lüks ve pahalı bir ürün olduğu için genelde ekonomik düzeyi yüksek ülkelerde tercih ediliyor. Ülkemizde de butik ürünlerin yapımında kullanılıyor."

"Görsel kirlilikten başka bir kirliliğimiz, kimyasal bir artığımız yok"

Özdemir, 1988 yılında ocağı ilk açtıklarında sahada sadece kendiliğinden yetişmiş bir armut ağacının olduğunu söyledi.

Bugün sayısını bilemediği kadar fazla ağacın çevrede bulunduğunu aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Ocak üretimi yaparken bir yandan da çevreye duyarlı, doğayı eski haline getirecek şekilde çalışmalar yapıyoruz. Burada binlerce çam, yüzlerce meyve ve sayısız akasya ağacımız mevcut. Bu ağaçlarımızın arasında ise lavanta bahçemiz var. Sivas'ta da örnek bir bahçe, bunu da bu hale getireli 2 yıl oldu. Lavanta yağından koku elde ederek misafirlerimize ikram ediyoruz. Bizim görsel kirlilikten başka bir kirliliğimiz, kimyasal bir artığımız yok. Tamamen doğadan edindiğimiz taşları fabrikamızda keserek, biçerek ve ebatlayarak bir şekle getiriyoruz. Bunlardan kalan artıkları da tekrar ocağın üzerini kapatarak değerlendiriyoruz. Kapattığımız alanların üzerini de ağaçlandırıp lavanta bahçesi yaparak güzelleştirmeye çalışıyoruz."

Avrupa, Asya ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor

Özdemir, Sivas genelinde yıllık ortalama 70-80 milyon dolarlara ulaşan ihracat yaptıklarını ifade etti.

Ürünlerini hem ham madde hem de mamul satışı olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Batıdaki ocaklar gibi vahşice bir üretim yapmıyoruz. Doğayı düzenli bir şekilde tutabilmek, ürünümüzün değerini çok düşürmemek adına arz talep dengesini sağlayarak üretim yapıyoruz. Onun için rezervimizle ilgili bir kısıtımız yok. 100 yıl yetecek rezerv ve üretim planlamamız var. Üretimimizin yüzde 50'sini ihraç ediyoruz, yüzde 50'sini de iç piyasaya veriyoruz. Çin ve Hindistan gibi ülkelerle sadece ham madde üzerinden bir ihracat yapma şansımız var çünkü onların çok fazla vergileri olduğu için mamul ihracatı yapamıyoruz. Mamul ihracatımızın miktarı da azımsanmayacak kadar çok. En fazla ABD'ye ihraç ediyoruz. Avrupa'dan ise Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi ülkelere gönderiyoruz. Bunların yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelere de ihraç ediyoruz."

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Hindistan, Türkiye, İhracat, Ekonomi, İnşaat, Çevre, Yaşam, Oniks, sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas Oniks Mermeri İhracatta Yükseliyor - Son Dakika

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