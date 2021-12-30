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Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller - Son Dakika

Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller

30.12.2021 14:45
Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller

3 Ocak Pazartesi açıklanacak Aralık enflasyonu milyonlarca emekli ve memurla birlikte sosyal yardım alanların da yeni maaşlarını belirleyecek. Ancak bu yıl yapılacak ek zamlar enflasyon verisine göre şekillenecek. Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm kazançlar artacak.

Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş yeni maaşlarına kavuşacak. Ancak bunun için önemli bir tarih var. O da 3 Ocak.

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Pazartesi duyurulacak. Saatler 10'u gösterdiğinde açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile birlikte hem yıllık enflasyon oranı hem de 6 aylık oran ortaya çıkacak.

Bu oranlar milyonlarca vatandaşın maaşına yapılacak zamları ve ilave artışları da ortaya çıkartacak. Faruk Erdem milyonlarca kişinin beklediği zamma ilişkin detaylar paylaştı:

2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor. Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik.

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 çıktı.

YÜZDE KAÇ OLACAK?

Öncelikle ilave zam olmadan belirlenecek oranlara bakalım. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon zammının yüzde 14-15 civarında olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuçlara göre 10.48 olan 5 aylık enflasyon yıl sonunda 14-15'i bulabilecek.

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilaveten yüzde 11-12 oranında fark alabilecek. Bu durumda onların da zamları yüzde 16-17 civarına ulaşacak.

Ancak hem memurlar hem de emekliler için ilave bir zam yapılması bekleniyor. Bu zammın yüzde kaç olacağı ya da nasıl yapılacağı da 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyon verisine göre şekillenecek.

Yine memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı olan yüzde 7'lik oranın da öne çekilmesi söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise Temmuz zammıyla birlikte yüzde 40'ı bulacak bir oran ortaya çıkabilir.

SEYYANEN ZAM OLURSA NASIL İŞLEYECEK?

Ancak konuşulanlar arasında seyyanen zam da var.

Seyyanen zam durumunda özellikle düşük maaşların yükseltilmesi ve taban maaşın yukarı çekilmesi söz konusu olacak. Burada ölçü yeni asgari ücret olabilir. Yeni asgari ücretin net rakamının 4.253 lira olması ile en düşük emekli maaşı ile arasındaki farkın açılması söz konusu olacak.

Bu durumda ikisi arasındaki makasın kapatılması için bir artış söz konusu olabilir. Burada öne çıkan rakamlar 3000 ve 3500 olarak değerlendirilebilir. Bu durumda bu gün en düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasındaki oransal fark da korunmuş olacak.

Bu seyyanen artışların 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası ortaya çıkacak 6 aylık zamdan sonra yapılması da söz konusu olabilir. Böylece önce enflasyon zammı uygulanır sonrada belirlenen taban maaşa ulaşıncaya kadar seyyanen artış yapılabilir.

MASADAKİ OLASILIKLAR

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN:

? 6 aylık enflasyona bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi. ? Yıllık kümülatif artışın yüzde 40'a kadar tamamlanması. ? 6 aylık enflasyona ilaveten belirlenen tutarda seyyanen artış. ? Düşük maaşlılarda ilave artışın daha fazla tutulması ya da taban aylığın yükseltilmesi.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN:

? Zammın yıllık enflasyona tamamlanması. ? Seyyanen zam. ? 2022'nin Temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması.

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Memur Maaşları, Emekli Zammı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son 3 gün! İşte emekli zammı için masadaki formüller - Son Dakika
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