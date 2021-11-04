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Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz - Son Dakika

Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz

04.11.2021 18:58

Son dakika: Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, artan enerji fiyatlarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Satın alınan doğal gazdan 4'te 3 oranında zarar edildiğini söyleyen Bakan Elvan, "Isınma amaçlı 100 birime aldığımız doğal gazı vatandaşlara 25 birime satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞA 25 BİRİME SATIYORUZ"

Artan enerji fiyatlarına ilişkin Bakan Elvan, "Pandemide etkilenen kesimlere destekler sunduk. Artan enerji fiyatları vatandaşlarımıza minimum seviyede yansıtmaya çalıştık. Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar dolarlık kamu gelirinden vazgeçtik. Şu anda ısınma amaçlı olarak yurt dışından yüz birime mal ettiğimiz doğalgazı dörtte biri fiyatına, yani 25 birime vatandaşlarımıza satıyoruz." diye konuştu.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Yılın ilk yarısı yüzde 14.3'lük büyüme ile kapattık. Bu büyümenin yaklaşık yüzde 60'ını yurt içi yatırımlar ve net dış talep oluşturdu. Bu sağlık bir büyüme, dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme demektir. 2021 yılını yüzde 9'un üzerinden bir büyüme ile kapatmayı ön görüyoruz. Muhtemelen çift haneli bir rakamla kapatabileceğimizi düşünüyoruz.

"YILI YÜKSEK BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"

Savunma sanayiinde gösterdiğimiz başarıyı diğer alanlara da yaymanın gayreti içindeyiz. Yılı yüksek büyüme, düşük cari açıkla kapatacağız. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri piyasada belirlenir. Yüksek büyüyen ihracatı artan istihdam oluşturma kapasitesi ivmelenen ekonomimizin arkasındaki motor güç kamu politikaları ve bütçemizdir. Türkiye ekonomisi kamu maliyesi kaynaklı bir risk yaşamadı, yaşamayacak. Dünyada bütçe açıklarının çift haneleri gördüğü bir ortamda biz yine sağlam kamu maliyeti politikalarımızla pozitif ayrıştık.

"ENFLASYON ORTA VE UZUN VADEDE ARZ-TALEP SORUNUDUR"

Bütçe disiplininde gösterdiğimiz hassasiyet hazinenin finansman ihtiyacını da azalttı. 155 milyar lira daha az borçlanma ile yılı kapatacağız. Yurt dışı piyasalarda oynaklığın arttığı bir döneme giriyoruz. 2022 yılı hazine finansman programını bu gelişmeleri dikkate alarak hazırladık. Küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar fiyatlara olumsuz yansıyor. Kuraklık, iklim koşulları gıda fiyatlarının armasına neden oldu. Biz de bundan etkilendik. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte önümüzdeki sene yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz. Enflasyon orta ve uzun vadede arz talep sorunudur.

"GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ"

Dinamik ve güçlü bir Türkiye ekonomisine sahibiz. Cesur girişimcilerimiz yeniliklere hızla adapte olabilen çok dinamik genç bir nüfusumuz var. Küresel ölçekte sorunların yaşandığı dönemde en iyi performans gösteren ülkelerden biriyiz. Emsallerimize göre zayıf kaldığımız alanlar da var. Aksayan yönlerin farkındayız. Bunları çözecek gücümüz var. Aşılamayacak hiçbir sorunumuz, problemimiz yok. Milletimiz başta sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere 19 sene çok büyük destek verdi. Bu güveni bugüne kadar boşa çıkarmadık, bundan sonra da boşa çıkarmayacağız.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz."

Maliye Bakanı, Lütfi Elvan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Bakan Elvan'dan enerji fiyatlarındaki yükselişle ilgili açıklama: Doğal gazı 100 birime alıp vatandaşa 25 birime satıyoruz - Son Dakika
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