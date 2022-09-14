Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye 'yurt' müjdesi: Ücretlerde değişiklik yapılmayacak

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki yurt kapasiteleri ve yurtların ücretleri hakkında bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aylık 250 TL ile 450 TL arasında değişen yurt ücretlerinde bu sene değişiklik yapılmayacağını belirterek, yüzbinlerce öğrencinin yüreğine su serpti.

"TOPLAM YURT SAYIMIZI 800'E ÇIKARDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün toplam yurt sayımızı 800'e, yatak sayımızı da 850 bine çıkardık. Bay Kemal bu iş lafla olmuyor. 'Şöyle yaparız, böyle yaparız' Elini kolunu tutan mı var, büyükşehir belediyeleri var elinde, yaptır bakalım. Lafla olmuyor bu iş" dedi. Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz en iyisine, en güzeline layıktır diyerek kolları sıvadık. Attığımız adımlarla ülkemize ve gençlerimize yakışmayan kötü tabloyu tamamen tersine çevirdik. Otel konforunda odalara sahip yeni yurt binaları inşa ettik. Bu süreçte özel sektörümüzün dinamizminden de faydalandık" ifadelerini kullandı.

"YURT KAPASİTELERİMİZ İSPANYA, HOLLANDA, ALMANYA VE FRANSA'DAN DAHA FAZLA"

Türkiye'nin yurt kapasitelerinin Avrupa'daki çoğu ülkeden fazla olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 vilayetimizin tamamına 254 ilçemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu imkanı götürdük. Gençler, bugün Türkiye yurtlar ve üniversite öğrencilere tanınan fırsatlar bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alıyor. Konfor, çalışma alanları, spor sahaları, güvenlik, temizlik, ücretsiz internetle öğrencilerimiz için birer yaşam merkezi haline gelmiştir. Kendini sosyal devlet addeden pek çok Avrupa ülkesinde böyle bir altyapı yoktur. Bu gerçeği uluslararası kuruluşların bilimsel çalışmaları da ortaya koyuyor. Türkiye'nin yurt kapasitesi İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplamından daha fazladır" sözlerini kullandı.

"YURT ÜCRETLERİNE DEĞİŞİKLİK YAPILMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirilmesi seviyesine ulaşılmıştır. 41 merkezimizde başvuran her öğrenci yerleştirilmiştir. Salgın döneminde yurt ücretlerinde herhangi artışa gitmedik. Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Gençlerimiz hem 81 ilimizi gönüllerince gezdiler, hem de bu seyahatlerinde devletimizin yurtlarında ücretsiz konakladılar. 150 binden fazla gencimiz bu projeden faydalanarak yeni yerler görme, tatil ve seyahat yapma imkanını buldu. İnşallah bu projeleri önümüzdeki yıllarda sürekli geliştirerek gençlerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.

"BESLENME YARDIMINI 750 TL'YE KADAR ÇIKARARAK KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDİK"

10 sene önce harçları kaldırarak sürekli provokasyon vesilesi yapılan bu meseleyi kökünden çözdük. Üniversite öğrencilerimiz için kredi ve burs imkanlarını da geliştirdik. 450 bin öğrenci burs veya kredi alabiliyor iken bu sayı geçtiğimiz yıl 1 milyon 383 bine çıktı. Bugün başvuran her öğrencimize ya kredi ya burs muhakkak veriyoruz. 2002'de sadece 45 lira olan burs veya kredi meblağını da biz her yıl arttırdık. Şu anda lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1700 lira, doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira kredi veya burs veriyoruz.

Yurtlarda kalan öğrencilerimize beslenme yardımını 750 liraya çıkararak hiçbir gencimizi mağdur etmedik. Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımına göre günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Temmuz ayında kabine toplantımızda kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararı aldık. Bu uygulamadan tüm gençlerimiz yararlanabilecek.