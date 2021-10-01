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Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021 - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021

01.10.2021 16:27
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İkinci el telefonlar için KDV indirimi yolda... Mark Zuckerberg'in yeni bir planı var... İstanbul havalimanları metrosuna kavuşuyor... Ekonomi haberlerindeki son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

1 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi haberlerini sizin için derledik.

DOĞAL GAZA YÜZDE 15 ZAM GELDİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu paylaşıldı. Tabloya göre konut aboneleri için uygulanan tarife değişmezken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam geldi.

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İKİNCİ EL TELEFONLARA YÜZDE 20 KDV İNDİRİMİ GELİYOR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021

Dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ikinci el telefonlarda KDV indirimine gidildi. Bu habere göre,, "yenilenmiş ürün" garantisi verilerek satışa çıkarılan ikinci el cep telefonlarında KDV yüzde 18'den yüzde 1'e düşürüldü. Kararın ardından ikinci el cep telefonlarında yüzde 20'ye varan indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

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İSTANBUL, HAVALİMANI METROLARINA YENİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE KAVUŞUYOR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021

İstanbul Havalimanı- Gayrettepe, İstanbul Havalimanı- Halkalı ve Tavşantepe- Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı metrolarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelerde 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak 3 vardiya halinde çalışmalar devam ederken, raylı sistemlerin en kısa sürede faaliyete alınması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı ile kent merkezi arasında ulaşımın hızlı, ekonomik ve güvenli sağlanması amacıyla hayata geçirilen İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metrosu, diğer metro hatları ile de entegre olacak şekilde planlandı. Gayrettepe istasyonunda Yenikapı- Hacıosman metro hattına, Kağıthane'de Kabataş- Mahmutbey metrosuna, havalimanında ise Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattına aktarma yapılabilecek.

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WHATSAPP, FACEBOOK VE INSTAGRAM BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021

Mark Zuckerberg, Facebook çatısı altında bulunan tüm sosyal medya platformlarını bir araya getirmeyi planlıyor. Bu plana göre, gelecekte WhatsApp, Facebook ve Instagram mesajları birbirine bağlanmış olacak.

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İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021

Sıfır araç tarafında fiyatlarda yaşanan artış ve bayilerde yaşanan araç tedarikindeki problem otomobil alacakları ikinci ele yönlendirdi. Vatandaşlar, bayide araç bulamadığı için ikinci elde fiyat araştırması yapmaya başladı. Fiyatların yüksek olması piyasayı da olumsuz etkiliyor. Satıcılar "Bu fiyata satarsam yenisini alamam" mantığıyla fiyatı yüksek tutarken, alıcılar da piyasanın pahalı olmasından şikayet ediyor.

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Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 1 Ekim 2021 - Son Dakika Ekonomi


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