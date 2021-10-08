Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021

8 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

BAKAN DÖNMEZ, DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FİYATLARI HAKKINDA KONUŞTU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dönmez doğalgaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak "Fedakarlık yaparak vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz" açıklamasında bulundu. Bakan "Hane halkına ve küçük tüketiciye artan maliyeti tam yansıtmıyoruz." dedi.

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SELÇUK BAYRAKTAR, İLETİŞİM ÖĞRENCİLERİNE BURS VERECEK

Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı, İBB'den yardım aldığına dair iftiralar hakkında açtığı ve sonuçlanan bir davasından daha kazandığı 30 bin TL'yi, kimseye iftira atmayan gazeteciler yetişmesi amacıyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğini duyurdu.

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KARGOLAR ARTIK DRONE'LA TAŞINACAK

Türkiye'de kargo taşımacılığında drone kullanımı için yapılan ön çalışmalar tamamlandı. Şehirler arası drone taşımacılığında ilk modellemenin İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldığını açıklayan Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, çalışmanın dünyada bir ilk olacağını ve drone'ların kargo taşıma şartlarının kesin kurallara bağlanacağını ifade etti.

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HUGO BOSS, TÜRKİYE'YE 1000 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Alman moda devi Hugo Boss, Türkiye'deki üretimini artırma kararı aldı. Dünyadaki en büyük üretim tesisleri konumundaki, 3.300 kişinin çalıştığı İzmir'deki fabrikalarında 2022 yılı sonuna kadar 1000 kişilik istihdam yaratmayı hedeflediklerini açıklayan firma üst düzey yetkilisi, "Hedefimiz önümüzdeki 5 yılda iş hacmimizi iki katına çıkarmak" ifadelerini kullandı.

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