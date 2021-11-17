Son dakika ekonomi: Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, cari açık ve enflasyona ilişkin tartışmalara değinerek, "Ben hükümetin bir üyesiyim, benim görevim hem cari açığın azalması, hem de enflasyonun ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla ilgili çaba sarf etmektir. Bir genelleme, tercih yapmam. Hem cari açığın hem enflasyonun düşürülmesi bizim gündemimizdedir. Bununla alakalı Bakanlık olarak hangi enstrümanlar varsa elimizde onu kullanmaya yönelik elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bakan Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 salgını sonrasında dünyanın hiç tecrübe edilmemiş bir tabloyla karşı karşıya kaldığını aktaran Muş, dünyada son 30 yılın en yüksek küresel enflasyonu olduğunu söyledi. Muş, dünyadaki enflasyon ile üretim ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklardan dolayı fiyat yüksekliğinin söz konusu olduğunu ve Türkiye'nin de bu tablodan etkilendiğini aktardı.

Muş, bir soru üzerine de Türkiye'de 2020 yılında 410 milyon dolarlık, bu yılın 10 ayında da 248 milyon dolarlık büyükbaş hayvan ithalatı yapıldığın söyledi.

Reklam Kuruluna bu yıl 21 bin başvuru yapıldığını aktaran Muş, "Başvuruların 16 bini ön incelemede aykırı bulunmayarak incelemeye alınmadı. İncelemeye alınan ve karara bağlanan dosya sayısı 1804 olup aykırı bulunan dosyalar hakkında 31 milyon 127 bin 800 lira idari para cezası uygulandı." bilgisini paylaştı.

Muş, kaçakçılık ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede gereken adımların atıldığını belirtirken "Riskli bölgelerden gelenlerin tamamı kırmızı hatta düşüyor. X-rayden geçiriliyor. X-rayden geçince gerekirse dedektör köpeklerle bunun üstüne gidiliyor. Konteyner, tırlar, tren, kara yolu ya da hava yoluyla, hangi şekilde geliyorsa bunlarla ilgili tedbirleri üst seviyede tutuyoruz. Yaptığımız yakalamaları kamuoyu ile paylaşıp savcılığa bildiriyoruz. Mersin'de yapılan yakalamalarla ilgili 17 şahıs tutuklandı, bunların yargılanmaları devam ediyor. Bunlar farklı farklı dosyalarda. Latin Amerika'nın belli ülkelerinden artan sevkiyatlar kırmızı hatta düşürülüyor. Kırmızı hatta bunlar inceleniyor." ifadesini kullandı.

"Suistimal olursa kimsenin gözünün yaşına bakmayız"

Bu olaylarla ilgili birisinin görevi kötüye kullanması durumunda üzerine gideceklerini ve kendi elleriyle savcılığa vereceklerini vurgulayan Muş, "Burada en küçük suistimalde asla ve asla kimsenin gözünün yaşına bakacak değiliz. Hem savcılık, hem emniyet, eğer kendi personelimizde problem varsa, kimsenin bu noktada gözünün yaşına bakacak değiliz. İşleyen bedelini öder, karşılığını hukuk içinde alır. Başta da bakan olarak ben takip ederim. Hem göçmen kaçaklığı hem ülkeden giriş ve çıkışlarda kendi cihazlarımızı kullanıyoruz. Göçmen kaçakçılığında da çok hassasız. Tedbirlerimizi en üst seviyede tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muş, bir çalışanın yurda kaçak sokulmak istenen 64 kilo altınla yakalanmasıyla alakalı olarak da idari soruşturma açtırdığını aktararak "Hem Bakanlık olarak biz açtık, hem savcılık açtı. Ben kendi imzamla soruşturmasını başlattım. O konuda tavizimiz yok." dedi.

İnşaat kooperatiflerinden kaynaklı olarak bu kuruluşlara yönelik çok olumlu algı bulunmadığına işaret eden Muş, bundan dolayı da kooperatifçiliğin çok gelişmediğini söyledi. Muş, geçen günlerde Meclisten geçen kanunla kooperatiflerin şeffaflaşmasıyla ilgili adım atıldığını aktararak bu düzenlemenin onlara olan güveni artırmasını ümit ettiklerini söyledi.

Muş, üretici örgütlerine yönelik soru üzerine de "Üreticinin örgütlenmesiyle alakalı bizim de çalışmalarımız var, özellikle hallerde üretici birliklerinin görev alması bizim gündemimizde. Üreticileri hallerde ne kadar güçlendirirsek onlar finansal olarak da güçlenebilirler. Firmalara göre dezavantajları var üretici birliklerinin, onları gidermek için de muhtemelen Meclisten yetki isteyeceğiz." diye konuştu.

"Denetim yaparak fiyatlar düşmez"

Fiyat artışları ve Bakanlığın gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Muş, "Denetim yaparak fiyatlar düşmez, denetim neden yapılır, arz talep dengesiyle uyuşmayan bir şey varsa Bakanlık buna müdahale edebilir. Bakanlık kanunlar çerçevesinde buna müdahale eder. Şöyle bir şey algılanmasın, denetledik fiyatlar düşecek. Böyle bir şey yok. Gramajlar ve etiketlerle ilgili şikayetler geliyor, etikette 10 lira diyor kasada başka fiyatla karşılaşılıyor. Bakanlığın denetim alanı bunlarla ilgilidir." ifadesini kullandı.

Bakan Muş, kendisine "Cari açık tarafında mısın, enflasyon tarafında mısın?" diye sorular yöneltildiğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben hükümetin bir üyesiyim, benim görevim hem cari açığın azalması hem de enflasyonun ve fiyat istikrarının sağlanmasıyla ilgili çaba sarf etmektir. Ne oradan ne buradan diye bir genelleme, tercih yapmam. Hem cari açığın hem enflasyonun düşürülmesi bizim gündemimizdedir. Bununla alakalı Bakanlık olarak hangi enstrümanlar varsa elimizde onu kullanmaya yönelik elimizden geleni yapıyoruz. Merkez Bankasına örneğin 10 birimde 5 görev düşüyorsa belki başka bakanlıklara birer görev düşüyor. Her bakanlık kendi görevini yerine getiriyor. Bu bir tercih meselesi değil. Dolayısıyla her ikisi de gündemimizde."

Dereköy Gümrük Kapısı'nın tır trafiğine açılmasının planlandığını ancak Bulgaristan'ın gümrük idaresinin fiziki şartlar nedeniyle sınırın tır trafiğine açılmasının mümkün olmadığını belirttiğini aktaran Muş, sorunun karşı ülkeden kaynaklandığını ancak kendilerinin bu konudaki taleplerini sürdüreceğini söyledi. Avrupa'ya açılan kapıları artırmak istediklerini belirten Muş, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule gümrük kapılarından ciddi tır çıkışı olduğunu ve artan ihracat nedeniyle yeni gümrük kapılarının olmasının bu yükü azaltacağını anlattı. Muş, Muratbeyli gümrük kapısı için de Gürcistan'a müracaat ettiklerini ve ancak orada da karşı tarafın gerekli çalışmayı yapmaması nedeniyle kapının açılamadığını bildirdi. Muş, Sarp Sınır Kapısı'ndaki tır kuyrukları sorununu da yeni tır parkı ve elektronik sistemle çözdüklerini aktardı.

Muş, Meclis adına denetim yapan Sayıştay'ın raporlarına çok önem verdiğini ve raporlardaki unsurların düzeltilmesi için de çaba sarf ettiklerini söyledi.

Rusya'nın bu ülkeye yapılan ihracatta denetimleri artırdığına işaret edilmesi üzerine Muş, "Bunu biz de gözlemliyoruz ve takip ediyoruz. Özellikle gıda ürünleriyle ilgili 15 gündür bazı denetimler yapılıyor, laboratuvar testleri yapılıyor, önceden yoktu bu. Biz de bunu takip ediyoruz. Biz de gerekirse farklı tedbirleri kendi ülkemiz adına alacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı da oradaki yetkililerle görüşüyor, çözülmezse bizim de davranışımız ona göre şekillenecektir." dedi.

Bazı araçlarla ilgili "paralel ithalat" yapıldığı konusuna da açıklık getiren Muş şunları kaydetti:

"Araçlarla ilgili ağırlıklı Yeşilköy gümrüğünden yapılıyor. Biz burayı, yapılan ithalatları ve yapan firmaları da inceliyoruz. Tamamını inceleme altına aldık. Çünkü çeşitli iddialar ulaştı Bakanlığa ve bunun üzerine harekete geçtik. Bunlarla ilgili genelge yayımladık. Amacımız gelen aracın hem aksesuar özelliklerinin hem de fiyat tespitinin tam yapılmasını sağlamak ve ona göre gümrük vergisini belirlemek. Dün yeni genelge gönderdik bunla alakalı. O genelgeye göre oradaki idarenin hareket etmesini istiyoruz."

(Sürecek)