Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,046281 0,38 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,076430 0,25 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,258126 0,11 İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,036269 0,08 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,456375 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042316 0,86 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,963787 0,72 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,827240 0,48 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,988925 0,41 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,991895 0,39 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,070882 0,89 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057099 0,61 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089430 0,42 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045083 0,42 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,798190 0,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,968704 1,35 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,049278 0,57 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,153902 0,44 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,559082 0,25 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,053511 0,19 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064807 0,18 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,999123 0,14 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,240798 0,13 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,974187 0,12 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,869337 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,544479 0,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,437980 0,51 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,785176 0,37 Inveo Portföy Altın Fon 1,021469 0,15 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068179 0,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,211651 0,06 Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,096485 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 2,172761 0,05 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,095348 0,05 Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,004541 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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