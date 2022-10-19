Son dakika ekonomi: Savaşan ülkelere durma noktasına gelen tarım ürünleri ihracatı yeniden başladı

Savaşan ülkelere durma noktasına gelen tarım ürünleri ihracatı yeniden başladı

Biber, patlıcan, kabak, domates başta olmak üzere ihtiyaçlar Antalya halinden karşılanıyor

Türkiye'nin araya girmesi ile iki ülke arasına atılan normalleşme adımları ihracatı yeniden başlattı

Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz:

" Rusya'ya yönelik olarak ise bir artış var"

ANTALYA - Antalya'dan Rusya ve Ukrayna'ya yapılan sebze-meyve ihracı başlayan savaş ile durma noktasına gelmişti. Türkiye'nin de araya girmesi ile iki ülke arasında atılan normalleşme adımları sonrasında iki ülkeye tarım ürünleri ihracatı yeniden başladı. Rusya'ya deniz yolu ile ulaşırken, Ukrayna'ya ise kara yolu ile gönderim yapılıyor.

Örtü altı üretimin önemli merkezlerinden Antalya'da sahil kesiminde seralara dikimi yapılan sebze ürünleri yavaş yavaş toplanmaya başladı. Ürünlerin toplanması ile birlikte Antalya Toptancı Hal içerisinde hareketlilik yaşanıyor. Çiftçilerin bu yıl en çok tercih ettiği ürünlerin başında ise domates geldi. Batı Akdeniz bölgesi Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 135 ülkeye yaş sebze meyve ihracatı gerçekleştiriyor.

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaş sonrasında Antalya'da iki ülkeye yapılan sebze-meyve ihracatı bir süre durdu. Atılan normalleşme adımları sonrasında bu iki ülkeye yapılan ihracat yeniden başladı. Gönderilen ürünler Rusya'ya deniz yolu ile ulaşırken, Ukrayna'ya ise kara yolu ile gönderim yapılıyor.

"Çiftçi domatese yöneldi"

Antalya'da sahil kesiminde üretim sezonun başladığını belirten Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Yayla sezonumuz ise bitiyor. Aşağı yukarı bütün ürünlerimiz çıkmaya başladı. Domates biraz daha geriden geliyor. 1 hafta 10 güne çıkmayan ürünümüz kalmayacak. Ekim oranlarımız hiçbir zaman düşmedi. Çiftçimiz bir şekilde tarlasına ürünlerini ekip dikiyor. Ürünlerde kayma oldu. Mesela geçen yıl Kaliforniya üretimimiz daha fazlaydı. Bu yıl üretimimiz azaldı, çiftçimiz domatese yöneldi. Bütün çeşitlerimiz toprakla buluştu. Girdilerimiz arttı, bu yıl tüm ürünlerde bir fiyat artışı bekliyoruz. Geçen yıl yakıt ne kadardı bu yıl ne kadar buna bakmak lazım. Bu artışlar olmadan bir maliyetimizi alamayız" sözlerine yer verdi.

"Rusya'ya deniz yolu ile ulaşırken Ukrayna'ya ise kara yolu ile ulaştırıyoruz"

Antalya'da Rusya ve Ukrayna'ya yönelik yapılan ihracat hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Savaşın ilk başlarında ürün göndermekte çok zorlandık. Hatta ihracat yapan arkadaşlarımızın para tahsilatında sıkıntılar da oldu. Bunlar aşıldı. Şuanda iki ülkeye sebze ve meyve rahat bir şekilde gidiyor. Rusya'ya deniz yolu ile ulaşırken Ukrayna'ya ise kara yolu ile ulaştırıyoruz. Biber, patlıcan, kabak, domates başta olmak üzere tüm ihtiyaçları buradan karşılanıyor. Rusya'ya yönelik olarak ise bir artış var. Geçen senenin üzerinde ürün gidiyor" dedi.

Ürün fiyatlarında artış beklentisi hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Her şeyin fiyatı artında maliyetler de artıyor. Biz sebze fiyatlarını düşürmeye kalkarsan çifti gelecek yıl ekemez duruma gelir. Kışın yükselir yazın düşer, bu işin doğasına bu var. Kışın verim daha az oluyor. Yeri gelecek düşük fiyat yeri geldi yüksek fiyat bunu kabul etmemiz lazım" açıklamasına yer verdi.