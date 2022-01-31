Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi

Geçtiğimiz hafta kar yağışının etkisi altına giren İstanbul'da hayat felç oldu. Vatandaşlar yollarda kaldı, uçuş seferleri iptal edildi, Kuzey Marmara Otoyolu'nun ise bazı kesimleri ulaşıma kapandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimlerinde trafik kazaları yaşanırken, yoğun trafik kentte ulaşımı da olumsuz etkilemişti.

Binlerce vatandaş mağdur olurken akıllara mağdur olan vatandaşlara tazminat ödenip ödenmeyeceği sorusu gelmişken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

MAĞDUR SÜRÜCÜLERE GEÇİŞ ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ

Bakanlık, 24 Ocak'taki kar yağışıyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesti. Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini de iade etti.

İŞLETMECİ FİRMADAN AÇIKLAMA: ÖNLEMLER EN ÜST DÜZEYDE ALINMIŞTI

Öte yandan KMO İşletmesi de yaşanan mağduriyete ilişkin açıklamada bulundu. Son yılların en şiddetli kar yağışının görüldüğü ve yer yer çok kuvvetli tipinin yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu Kesim-1, Kesim-2 ve Kesim-7'yi kapsayan otoyol ağı boyunca, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için yoğun müdahale gerçekleştirildiğini belirten şirket, "Ancak olumsuz hava koşulları öncesinde, gerek tuz serpme gerek solüsyon dökme önlemleri de en üst düzeyde alınmasına rağmen afet boyutuna ulaşan kar yağışı sebebiyle ulaşımda hiç istemeyeceğimiz kesintiler meydana gelmiş, vatandaşlarımız yol üzerinde beklemek zorunda kalmışlardır." ifadesini kullandı.

KMO İşletmesi, otoyolda mahsur kalan vatandaşların yaşadığı mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi adına Kuzey Marmara Otoyolu'nun "Kesim-1: Kınalı-Yassıören", "Kesim-2: Yassıören-Odayeri" ve "Kesim-7: Habipler-Hasdal" mevkilerini kapsayan yolları kullanan ve mağduriyet yaşayan tüm sürücülerden alınan otoyol geçiş ücretlerini iade ettiğini bildirdi. Böyle bir mağduriyetin tekrar yaşanmaması için KMO İşletmesi olarak hazırlıklarını yeniden gözden geçireceklerini vurgulayan şirket, alınabilecek yeni tedbirleri titizlikle uygulayacaklarını dile getirdi.

"MAĞDURİYETİ TELAFİ ETMEK ADINA GEÇİŞ BEDELLERİNİ İADE ETTİK"

Açıklamada, yaşanan tüm olumsuz hava şartlarına rağmen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda işletme kaynaklı trafik akışında bir kesilme, durma ya da kazanın olmadığını belirten ICA, şunları kaydetti:

"Aralıksız süren kar yağışı nedeniyle şirketimizin işletme sorumluluğu dışındaki yollarda yaşanan kazalardan dolayı araç trafiği Hasdal ve Mall of İstanbul istikametine yönlendirilmiştir. Bahse konu güzergah üzerindeki İstoç, İkitelli, Başakşehir ve Mahmutbey bağlantı yolları ile Basın Ekspres yolu bağlantı noktalarındaki yoğunluk trafiği durma noktasına getirmiştir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nda işletmemiz kaynaklı, trafik akışında bir kesilme ve durma olmamasına rağmen yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı mağduriyet yaşayan sürücülerimize üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimizi kamuoyu önünde beyan etmek isteriz. 24-25 Ocak 2022 tarihlerinde, Kuzey Çevre Otoyolu'nun işletmemiz sorumluluğundaki bahse konu olan Odayeri-Mall of İstanbul istikameti güzergahımızı kullanan araç sahiplerinin mağduriyetini bir nebze olsun telafi edebilmek adına geçiş bedellerini ödeme sistemlerine iade etmiş bulunmaktayız."

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ İŞLETMECİSİNE DE CEZA KESİLMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca mağduriyet yaşanan otoyol işletmecilerine kesilen ilk ceza bu değil. Daha önce de Osmangazi Köprüsü gişelerinde 31 Aralık 2021 gecesi 23.50-00.30 saatlerinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle gişelerde beklemek ve yeni yılın ücretlerini ödemek durumunda kalan vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına Otoyol Yatırım AŞ'ye 1 milyon 242 bin lira para cezası verilmişti.

Bununla birlikte Osmangazi Köprüsü'nden 31 Aralık gecesi 23.50 ila 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan 623 aracın sahiplerine ücretleri de iade edilmişti.