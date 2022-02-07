Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek

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BOTAŞ, 20 Ocak tarihinde İran'ın Türkiye'ye gaz akışını 10 günlüğüne keseceğini duyurmuştu. Bu çerçevede bazı önlemler alınmış ve sanayiye yönelik gaz akışı sınırlandırılmıştı. Sanayiye yüzde 40 oranında kesinti yapılırken, mesken gruplarına yönelik herhangi bir kesinti uygulanmamıştı. BOTAŞ, bugün yaptığı açıklamayla kesintinin yarın sabah sona ereceğini duyurdu.

KESİNTİ 08.00 İTİBARIYLA SONA ERECEK

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

İRAN, TÜRKİYE'YE GAZ AKIŞINI NEDEN DURDURDU?

BOTAŞ'tan yapılan ilk açıklamada kesintinin nedeni olarak, İran tarafındaki arıza gösterilmişti. BOTAŞ açıklamasında, "Ülkemize Gürbulak- Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

3 SEKTÖR İÇİN KESİNTİ ERKEN SONA ERMİŞTİ

Sanayiye uygulanan gaz kesintisinden ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde nasibini almıştı. Ancak daha sonra alınan kararla bu 3 sektör için kesinti sonlandırılmıştı.