Sosyal Girişimciler Ödüllerini Aldı

Kaleseramik Vakfı tarafından sosyal girişimcilerin yarattığı pozitif etkiyi artırmak amacıyla düzenlenen 9. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) kazananları belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV) tarafından Impact Hub İstanbul'un işbirliğiyle düzenlenen programın 9. yılında, 373 sosyal girişim arasından yapılan değerlendirmeyle "Erken Aşama", "İleri Aşama", "İşbirliği" ve Gençlik" kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu.

Alanında yetkin isimlerin yer aldığı Seçici Kurul'un yaptığı değerlendirme sonucunda, Erken Aşama kategorisinde, Türk İşaret Dili'ni zenginleştiren, farkındalığı artıran ve kapsayıcı öğrenme araçları geliştiren sosyal girişim Hadi İşaret; İleri Aşama kategorisinde, güneş enerjisi santrallerinin denetimini otonom drone ve yapay zeka çözümleriyle dijitalleştiren teknoloji girişimi Hummingdrone; İşbirliği kategorisinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi odaklı ileri dönüşüm teknolojileri geliştiren AMANOS ile Migros; Gençlik kategorisinde ise sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki çocuklara yönelik deneyimleyerek öğrenme fırsatları sunan KEÇİ ödüle değer bulundu.

Bu yıl ilk kez bünyesinde sosyal girişimcilik kulübü bulunan liselere de açılan ödül programında, Özel İzmir Amerikan Koleji'nden Brick-Up, Jüri Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Erken, İleri Aşama ve İşbirliği kategorisinin kazananları 350 biner lira, gençlik kategorisi birincisi ise 100 bin lira para ödülü elde etti. Program kapsamında Erken, İleri ve İşbirliği kategorilerinin kazananlarına, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği verilecek. Gençlik kategorisinde birinci olan ekip ise tohum destek ödülüne ek olarak, Social Impact Award Türkiye '25 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alacak.

Kadın sosyal girişimcilerin oranı yüzde 59 oldu

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'na bu yıl başvuran sosyal girişim sayısı 2 bin 500'ü aştı. Başvurular eğitim, iklim, afet iyileştirme, kırsal kalkınma, kadın ve gençlerin güçlenmesi ile sürdürülebilir üretim gibi alanlarda yoğunlaştı. Kadın sosyal girişimcilerin oranı, bu yıl yüzde 59'a ulaştı. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 40'ı, İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki şehirlerden geldi. Üç büyük ilin ardından en fazla başvuru gelen il ise Hatay oldu. Deprem bölgesinden yapılan başvurular, toplam başvuruların yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturdu. Bu başvurularda özellikle kadın emeğinin değerlendirilmesi, kültürel mirasın korunması, topluluk temelli iyileşme, çocukların eğitimi ve sosyal dayanışma temaları ön plana çıktı.

Bu yılki başvurular, Kale Grubu ve Impact Hub İstanbul'un ön değerlendirmesinin ardından sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul'a sunuldu. Kurulda, Uluslararası Kalkınma Yönetimi (İDEMA) Kurucu Ortağı Ali Ercan Özgür, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Vispera Bilgi Teknolojileri Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aytül Erçil, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Arena Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu, Alethina Impact Investments Kurucusu Can Atacık, This is Mana Kurucusu Damla Özenç, Kale Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı Tözge, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Özgehan Şenyuva ve Kuika, System Optima, System Capital Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv yer aldı.

Ödül töreni, "Görünmeyeni Görmek" temasıyla düzenlendi

9. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın ödül töreni, sosyal girişimcilik faaliyetleri de gerçekleştiren sanatçı Mert Fırat'ın sunumuyla DasDas'ta gerçekleştirildi.

"Görünmeyeni Görmek" temasıyla sunulan etkinlikte, her biri toplumun farklı sorunlarına yaratıcı ve sürdürülebilir çözümler sunan sosyal girişimler, görünmeyenin ardındaki potansiyeli ve umudu sahneye taşıdı.

"Ne Görüyorsun?" sergisine yer verilen ödül töreni, görme engelli soprano Çağla Kıcır'ın performansıyla başladı. Mert Fırat ile Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO), KSV Mütevelli Heyeti Başkanı Zeynep Bodur Okyay arasında gerçekleşen sohbetle, sosyal girişimciliğin Türkiye'deki yolculuğuna ışık tutuldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Görünenin Ardındakiler" panelinde ise sosyal girişimlerden faydalananlar, sahneye çıkarak sürece nasıl katkı sunduklarını anlattı. Sanatçı Gizem Akdağ'ın yapay zekayla oluşturduğu dijital eserlere ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin dans performansına da organizasyonda yer verildi.

"Kendi paydaş ekosistemini oluşturan bir yapıya dönüştü"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Zeynep Bodur Okyay, programı 9 yıl önce başlatırken amaçlarının, girişimcilere ödül vermenin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinde ortaya çıkan sosyal değer üretme çabalarını desteklemek olduğunu belirtti.

Gelinen noktada programın, sosyal girişimler ve etki odaklı girişimlerin gelişimine katkı sağlayan, kendi paydaş ekosistemini oluşturan bir yapıya dönüştüğünü aktaran Okyay, şunları kaydetti:

"Bu yıl aramıza katılanlarla 100'e yakın sosyal ve etki girişimi, bu programın parçası oldu. Birbirinden öğrenen, birlikte değer üreten, kolektif fayda yaratan bir 'İBSG Topluluğu' oluştu. Bu topluluğun gücüne inanıyor, sosyal fayda ekosistemini büyütüyoruz. Yeni dönemde girişimcilerimizi hem Türkiye'de hem dünyada daha görünür kılacak adımlar atarak, finansal ve finansal olmayan destekler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı, KSV Genel Müdürü Rana Birden de İBSG Topluluğu'nun, günlük sorunlara ürettiği yaratıcı ve sürdürülebilir çözümlerle Türkiye'de sosyal yenileşimin en canlı örneklerini sergilediğini aktardı.

Kale Grubu olarak sosyal girişimcileri desteklemenin yanı sıra onların fikirlerinden, yaklaşımlarından ilham aldıklarına değinen Birden, "Ortaya koydukları modeller, sadece bugün için sosyal fayda yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğin iş dünyası için de önemli ipuçları barındırıyor. Bugünün sorunları, yarının iş modellerine dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birden, bu program sayesinde, birlikte düşünmenin, üretmenin ve harekete geçmenin ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gördüklerini, bu etkiyi büyütmeye, çoğaltmaya ve yaymaya devam edeceklerini ifade etti.