Su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatçıları Avrupa pazarına odaklandı - Son Dakika

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkanvekili Ali Can Yamanyılmaz, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'nin ihracatında Avrupa'nın önemini artırdığını, bu pazarda daha fazla yer almak için girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yamanyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye'deki su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçıları olarak 3 milyar 400 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini, bu yıl da 3 milyar 800 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'den Avrupa Birliği pazarına geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 14,7 artışla 896 milyon 543 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Yamanyılmaz, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu pazara daha da önem verdiklerini kaydetti.

Üretici olan Ukrayna'nın, kanatlı sektörü, beyaz et ve yumurtada Türkiye'nin en büyük rakiplerinden biri olduğuna işaret eden Yamanyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sektörümüze etkileri, satış konusunda olumlu yansıdı ama yemlik ve ham madde konusunda maliyetlerin artmasına neden oldu. En çok peynir, süt tozu, paketlenmiş süt, tereyağı, dondurulmuş balık, taze balık, işlenmiş balık, beyaz et, kanatlı ürünler, yumurta, et, et ürünleri ve işlenmiş konserve ürünlerini ihraç ediyoruz. Dünya pazarının hemen hemen çoğunda varız. Ukrayna'ya bu saydığımız ürünlerden sadece balık gönderiyorduk ancak savaş nedeniyle oradaki pazar kapandı ve ihracatımız durdu. Ancak başka pazarlarla telafi edebiliyoruz. Rusya'ya da balık ihracatımız vardı, orada da alım gücü düştü."

"Avrupa, alım gücü yüksek bir pazar"

Yamanyılmaz, Avrupa pazarında daha fazla yer almak için yapılacaklara ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Avrupa pazarı iyi bir tüketici, dinamik ve yakın bir pazar. Dünya pazarlarına baktığımız zaman en iyi pazar, alım gücü yüksek. Orada düzenlenen gıda fuarlarına hem birliğimiz hem de sektörümüz adına katılım sağlıyoruz. Dubai, Japonya ve İsrail'de yaptığımız gıda festivallerinin aynısını bu yıl Avrupa'nın bazı başkentlerinde de yapacağız. Ayrıca oradan Türkiye'ye alım heyetleri getirip, buradaki ihracatçılarımızla buluşturacağız."

-"Büyükbaş hayvanların kesilmemesi gerekiyor"

Süt ürünleri ihracatında da önemli ölçüde ivme yakaladıklarını dile getiren Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Çin'in açılması Türkiye'ye çok büyük bir avantaj getirdi. Kendi alt sektörlerimize baktığımız zaman en çok ihracat yaptığımız ülke konumunda. İhracatta yakaladığımız ivme 2023 yılına kadar daha da büyüyecek. Burada her şeyden önce büyükbaş hayvanların kesilmemesi gerekiyor. Bu konuda hem ihracatçılarımıza büyük görev düşüyor hem de Tarım ve Orman Bakanlığımız bu konuda ne kadar yardımcı olabilirse o kadar iyi. Yem girdileri ve ham madde maliyetleri yükseliyor ama Bakanlığımız bu konuda üreticilerimizi desteklemeye çalışıyor."