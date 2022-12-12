Son kez görmek için köye akın ettiler! Evleri anılarıyla birlikte suyun altında kaldı - Son Dakika
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Son kez görmek için köye akın ettiler! Evleri anılarıyla birlikte suyun altında kaldı

12.12.2022 10:06

Artvin'in Yusufeli ilçesinde baraj suları altında kalan ilk köy olan Irmakyanı köyünde sular evlerin duvarlarına dayandı. Baraj sebebiyle taşınmak zorunda kalan vatandaşlar son kez evlerine bakmak için köye akın etti.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında sular yükselmeye devam ediyor. Baraj gövdesine yakın olan Irmakyanı ilk sular altında kalacak olan yerleşim yeri konumunda. Su yüksekliği 50 metreyi aşan baraj gölünde su miktarı ise 20 milyon metreküpe ulaştı.

EVLERİ ANILARIYLA BİRLİKTE SUYA GÖMÜLDÜ

Baraj suları Irmakyanı köyüne bulunan asma köprü başta olmak üzere alt mahalledeki evlerin duvarlarına erişti. Köyde yaşayan ve baraj nedeniyle taşınmak zorunda kalan vatandaşlar ise son kez evlerini izlemek için bölgeye akın etti. Evleri, hatıralarıyla birlikte sulara gömülen olan bölge halkı, son kez evlerini görebilmek için hüzünlü bir şekilde köye giderek izlemeye başladı.

Son kez bakabilmek için köye koştular! Evleri anılarıyla birlikte suya gömüldü

SU SEVİYESİNİN YÜKSELİŞİ PAYLAŞILDI

Öte yandan baraj kapakları kapatılmasından günümüze, su seviyesinin yükselişinin hızlandırılmış görüntüleri, DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Son kez bakabilmek için köye koştular! Evleri anılarıyla birlikte suya gömüldü
Son kez bakabilmek için köye koştular! Evleri anılarıyla birlikte suya gömüldü
Son kez bakabilmek için köye koştular! Evleri anılarıyla birlikte suya gömüldü
Son kez bakabilmek için köye koştular! Evleri anılarıyla birlikte suya gömüldü
Kaynak: İHA
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Yusufeli, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son kez görmek için köye akın ettiler! Evleri anılarıyla birlikte suyun altında kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son kez görmek için köye akın ettiler! Evleri anılarıyla birlikte suyun altında kaldı - Son Dakika
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