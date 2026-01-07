Sungurlu Belediyesi Bütçesi Yüzde 363 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sungurlu Belediyesi Bütçesi Yüzde 363 Arttı

Sungurlu Belediyesi Bütçesi Yüzde 363 Arttı
07.01.2026 17:43  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediye bütçesinin yüzde 363 oranında artarak 2 milyar 89 milyon TL'ye ulaştığını duyurarak, altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden sanayi hamlelerine kadar dev bir hizmet seferberliği yürüttüklerini söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediye bütçesinin yüzde 363 oranında artarak 2 milyar 89 milyon TL'ye ulaştığını duyurarak, altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden sanayi hamlelerine kadar dev bir hizmet seferberliği yürüttüklerini söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldikleri günden beri periyodik olarak düzenledikleri 7. Basın Toplantısı'nda belediyenin hayata geçirdikleri ve planlama aşamasında bulunan projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Dere, ilçenin çehresini değiştiren projeleri tek tek anlattı. Konuşmasına altyapı yatırımlarıyla başlayan Başkan Dere, ilçenin içme suyu ve altyapı sorunuyla ilgili olarak yeni su kuyularının açıldığını ve 15 bin metre içme suyu hattının döşendiğini ayrıca halk sağlığını tehdit eden 122 kilometrelik asbestli borunun değiştirildiğini, abone bağlantılarının ise büyük oranda tamamlandığını söyledi. Belediyeye kazandırılan asfalt plent tesisi sayesinde yol çalışmalarında büyük bir ivme yakalandığını vurgulayan Başkan Dere, bugüne kadar 45 bin ton sıcak asfalt, 95 bin metrekare parke taşı ve 90 bin metre sathi kaplama çalışmasının tamamlandığını ifade etti. Savunma Sanayi ve Yukarı Sanayi kavşaklarında yürütülen peyzaj çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Dere, sanayi emekçisini temsil eden kavşak düzenlemesinin Sungurlu'ya değer kattığını ayrıca Yukarı Sanayi Sitesi Toplu İş Yerleri'nin anahtar teslim sürecine girdiği açıkladı. Halk Ekmek Fabrikası'nın inşaatının tüm hızıyla devam ettiği, bununla birlikte bir aşevi kurulması için planlama yapıldığını ifade edildi. İlçede TOKİ dahil ruhsat, proje ve inşaat süreci devam eden 3 bini aşkın nitelikli konut bulunduğunu aktaran Başkan Dere, Sungurlu TSO'yu temsilen OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu'nda görev almaya başladıklarını söyledi. Ayrıca Belediye bütçesinin 2 milyar 89 bin TL'ye ulaştığını ve yüzde 363 oranında artış sağlandığını belirten Dere, sosyal yardımlar kapsamında Hilal Kart kapsamında 203 öğrenciye bu yıl içinde toplamda 6 milyon TL'yi aşan eğitim yardımında bulunacaklarını ve Passo Kart uygulamalarının devam ettiğini dile getirdi. Toplantının sonunda gelecek vizyonunu paylaşan Başkan Dere, GES projesi, kütüphane, kültür merkezi, dere ıslah çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerinin startını verdiklerini öte yandan tarihi hamam ve binaların restorasyonundan, geleneksel yağlı güreşlere, düğün salonlarından kapalı pazar yerlerine kadar Sungurlu'yu her alanda kalkındıracak projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

"Bu noktaya kendi gelir kaynaklarımızı üreterek geldik"

2025 yılında yapılan faaliyetler ve 2026 yılında yapılacak çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "2024 Nisan ayında teslim aldığımızdaki Sungurlu Belediyesiyle bugün gelinen noktadaki Sungur Belediyesi'nin epeyce farkı olduğunu sizlere aktarmak isterim. Belediyemizin sigorta, vergi borçları ödendi, sıfırlandı ve o gün bugündür de belediyemizin artık sigorta borcumuz bulunmamakta, vergi borcumuz bulunmamakta. Belediyenin borcu olmaması yetmez, faaliyet yapması lazım. Önce belediyenin araçlar üzerinde, araziler üzerindeki icra takiplerinin kaldırılması gerekiyordu. Borçlarının ödenmesi gerekiyordu. Maaş ödemekte sıkıntı yaşayan bir belediyeden yatırım yapan bir belediyeye geçmek gerekiyordu. Bunların hepsi gerçekleşmiş oldu. 451 milyonluk bir bütçeyle biz 2024'te devraldık Sungurlu Belediyesi'ni. 2025 başlangıcında 1 milyar milyona çıkmıştı bütçemiz. Bu sene kabul ettiğimiz bütçe milyar milyonu bulmuş oldu. Dolayısıyla bütçemizdeki artış geldiğimiz döneme göre yüzde 363'lük bir artış gerçekleştirmiş olduk. Bütçemizdeki artışın bu kadar artması önemli ama onunla birlikte daha önemli olan bir şey var. Bu bütçenin dağılımındaki farklılık. Yani bizim personel giderlerimiz bütçemizin yüzde 26.24.'ü yani geri kalan yüzde 75'lik kısmı ki bunun da yüzde 67.97'si yatırım, mal ve hizmet alımları. Yani belediyenin doğrudan yatırım ve hizmetlere dönük alımlarında gerçekleşmiş olacak. Bu bütçedeki rakamları nasıl yaptık? Yani birçok belediye iller Bankası'ndan gelen kaynaklarla maaşlarını bile ödemekte zorlanırken biz çok şükür o yapıdan bu noktaya dört katına kendi gelir kaynaklarımızı üreterek geldik" dedi.

"Halk ekmek tesisimizin kaba inşaatı bitti"

Sungurlu Belediyesi, sadece hizmet sunan değil, kendi kaynağını ve malzemesini üreten bir belediyecilik modeline geçtiği söyleyen Başkan Dere, "Kendi asfalt plent tesisimizi yaptık. Şimdi halk ekmek tesisimizin kaba inşaatı bitti. İnşallah Ramazan Bayramı'na yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu beton santralinden Sungurlu'da ciddi bir inşaat ve yapılaşma süreci var biliyorsunuz. Sanayileşme süreciyle paralel olarak yürüyen bir inşaat süreci, yapılaşma süreci var. Beton ihtiyacı had safhadaydı. ve biz kaliteli betonu Sungurlu'muzda, beton santralimizde ürettik, sattık ve gelirlerimizi arttırmış olduk. Bütçemizi bu noktalara getirme imkanımız oldu. 2024'te yüksek kodlara suç çıkmıyordu . Hemen çalışmalara başladık. Yaklaşık 3 yüz milyonluk yatırımla 122 kilometre asbesti boruları değiştirmiş olduk. Sadece ana borular değil, yollardan geçen borular. Bununla birlikte bin abonenin de bağlantısını saatlerine kadar yeniledik. Yani evindeki su sayacına kadar boruları yenilenmiş oldu. Son derece modern, belki bölgedeki en model sıfır asfalt plenti tesisimizi kurduk. Kendimize yettiği gibi çevre ilçelere gerekirse kara yollarına da asfalt verecek standartta bir tesisi sıcak asfalt plentimizi kurduk. Daha ilk yılındaki Ağustos civarında üretim süreci başladı. Daha ilk yılında 45 bin ton sıcak asfaltı yollarımızla buluşturmuş olduk. Parke tesisinde de sadece bu sene 95 bin metrekare parke taş döşendi. Doksan bin metrekarelik alanda da sathi kaplama çalışması yapıldı" diye konuştu.

"Sungurlu'nun ve Çorum'un Türkiye'deki algısını değiştirecek kavşak projelerimize başladık"

2026 yılı için yeni projelere başladıklarını ifade eden Dere, "Savunma sanayinin merkezlerinden biri olduğunu Sungurlu'nun dosta düşmana ilan edecek, ilgi çekecek, Sungurlu'nun ve Çorum'un Türkiye'deki algısını değiştirecek kavşak projelerimize başladık. Gayrimenkul değerlendi, konutlar değerlendi. Konut talebi arttı. Öyle olunca kiralar da arttı. Bu normal, doğal bir sonuç. Bizim yapmamız gereken neticede kira artışının, devletin belirlediği sınırlar var ama onun dışında yasal olarak yapılabilecek elimizde başka bir argüman yok. Yasal olarak yapılması gereken ise konut arzını artırmak. Inşallah yazından sonra Sungur'la konut arzı ile ilgili bir problem kalmamış olacak. ve kira fiyatları da böylelikle düşmüş olacak. Tabii hemen ilk toplantımızdan itibaren bir uyum içerisinde. Sungurlu OSB'in genişlemesi için, arıtma tesislerinin bir an önce yapılması için, içme suyuyla ilgili atılması gereken adımların bir an önce atılması için, Sungurlu'da olduğu gibi OSB'de altyapı ve üst yapıyla ilgili yapılacakların hemen hızlı bir şekilde yapılması için gerekli fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaştık. İnşallah bundan sonra da istişareyle, sabırla Sungurlu OSB'nin büyümesi ve genişlemesi, gelişmesi için elimizden gayreti, gelen gayreti bugüne kadar gösterip bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Sanayicilere de çağrı yapıyoruz. Buradaki OSB'miz büyüyecek, genişleyecek. Biz yeni Arcalar, yeni Ahlatçılar, yeni Sumkalar, yeni Atikler olsun istiyoruz. Bugün üç bin kişi çalışıyor. Beş sene sonra beş bin kişi, on bin kişi çalışan 75, yüz bin nüfuslu bir Sungurlu'nun hayalini yavaş yavaş da altyapısını kurmaya gayret ediyoruz. Çorum'daki, Sungurlu'daki bu gelişmeler sayesinde bugün hızlı tren hattımız, yük tren hattımız büyük bir hızla devam ediyor. Bu yatırımlar arttıkça, OSB'deki firmalarımız geliştikçe, tren yolumuz tamamlandıkça işte birkaç senelik bir takvimden bahsediyoruz. Çok farklı bir görünüme kavuşan barajları tamamlanmış, arıtma tesisleri bitmiş, dere ıslahları yapılmış, konut sorunu çözülmüş, OSB'si genişlemiş. Yeni yeni sanayicilerin geldiği bir Sungurlu hayalimiz vardı. Yavaş yavaş bu hayal gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Muhsin Dere, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sungurlu Belediyesi Bütçesi Yüzde 363 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler Camide namaz kılan komşusunu öldüren sanık: Asıl caniyi kardeşim tahliye olduğunda görecekler
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım Trump: Ara seçimleri kazanamazsak, görevden alınacağım
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:15
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray’dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
Çağdaş Atan, Berkan Kutlu dışında Galatasaray'dan istedikleri bir ismi daha açıkladı
17:57
Fenerbahçe’yi tamamen sildi Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
Fenerbahçe'yi tamamen sildi! Cengiz Ünder gelecekteki hedefini belirledi
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 18:50:08. #7.11#
SON DAKİKA: Sungurlu Belediyesi Bütçesi Yüzde 363 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.