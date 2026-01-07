Sungurlu Belediyesi Bütçesi Yüzde 363 Arttı

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediye bütçesinin yüzde 363 oranında artarak 2 milyar 89 milyon TL'ye ulaştığını duyurarak, altyapıdan üstyapıya, sosyal projelerden sanayi hamlelerine kadar dev bir hizmet seferberliği yürüttüklerini söyledi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, göreve geldikleri günden beri periyodik olarak düzenledikleri 7. Basın Toplantısı'nda belediyenin hayata geçirdikleri ve planlama aşamasında bulunan projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Dere, ilçenin çehresini değiştiren projeleri tek tek anlattı. Konuşmasına altyapı yatırımlarıyla başlayan Başkan Dere, ilçenin içme suyu ve altyapı sorunuyla ilgili olarak yeni su kuyularının açıldığını ve 15 bin metre içme suyu hattının döşendiğini ayrıca halk sağlığını tehdit eden 122 kilometrelik asbestli borunun değiştirildiğini, abone bağlantılarının ise büyük oranda tamamlandığını söyledi. Belediyeye kazandırılan asfalt plent tesisi sayesinde yol çalışmalarında büyük bir ivme yakalandığını vurgulayan Başkan Dere, bugüne kadar 45 bin ton sıcak asfalt, 95 bin metrekare parke taşı ve 90 bin metre sathi kaplama çalışmasının tamamlandığını ifade etti. Savunma Sanayi ve Yukarı Sanayi kavşaklarında yürütülen peyzaj çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Başkan Dere, sanayi emekçisini temsil eden kavşak düzenlemesinin Sungurlu'ya değer kattığını ayrıca Yukarı Sanayi Sitesi Toplu İş Yerleri'nin anahtar teslim sürecine girdiği açıkladı. Halk Ekmek Fabrikası'nın inşaatının tüm hızıyla devam ettiği, bununla birlikte bir aşevi kurulması için planlama yapıldığını ifade edildi. İlçede TOKİ dahil ruhsat, proje ve inşaat süreci devam eden 3 bini aşkın nitelikli konut bulunduğunu aktaran Başkan Dere, Sungurlu TSO'yu temsilen OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu'nda görev almaya başladıklarını söyledi. Ayrıca Belediye bütçesinin 2 milyar 89 bin TL'ye ulaştığını ve yüzde 363 oranında artış sağlandığını belirten Dere, sosyal yardımlar kapsamında Hilal Kart kapsamında 203 öğrenciye bu yıl içinde toplamda 6 milyon TL'yi aşan eğitim yardımında bulunacaklarını ve Passo Kart uygulamalarının devam ettiğini dile getirdi. Toplantının sonunda gelecek vizyonunu paylaşan Başkan Dere, GES projesi, kütüphane, kültür merkezi, dere ıslah çalışmaları ve kentsel dönüşüm projelerinin startını verdiklerini öte yandan tarihi hamam ve binaların restorasyonundan, geleneksel yağlı güreşlere, düğün salonlarından kapalı pazar yerlerine kadar Sungurlu'yu her alanda kalkındıracak projelerin hayata geçirileceğini vurguladı.

"Bu noktaya kendi gelir kaynaklarımızı üreterek geldik"

2025 yılında yapılan faaliyetler ve 2026 yılında yapılacak çalışmalara yönelik açıklamalarda bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, "2024 Nisan ayında teslim aldığımızdaki Sungurlu Belediyesiyle bugün gelinen noktadaki Sungur Belediyesi'nin epeyce farkı olduğunu sizlere aktarmak isterim. Belediyemizin sigorta, vergi borçları ödendi, sıfırlandı ve o gün bugündür de belediyemizin artık sigorta borcumuz bulunmamakta, vergi borcumuz bulunmamakta. Belediyenin borcu olmaması yetmez, faaliyet yapması lazım. Önce belediyenin araçlar üzerinde, araziler üzerindeki icra takiplerinin kaldırılması gerekiyordu. Borçlarının ödenmesi gerekiyordu. Maaş ödemekte sıkıntı yaşayan bir belediyeden yatırım yapan bir belediyeye geçmek gerekiyordu. Bunların hepsi gerçekleşmiş oldu. 451 milyonluk bir bütçeyle biz 2024'te devraldık Sungurlu Belediyesi'ni. 2025 başlangıcında 1 milyar milyona çıkmıştı bütçemiz. Bu sene kabul ettiğimiz bütçe milyar milyonu bulmuş oldu. Dolayısıyla bütçemizdeki artış geldiğimiz döneme göre yüzde 363'lük bir artış gerçekleştirmiş olduk. Bütçemizdeki artışın bu kadar artması önemli ama onunla birlikte daha önemli olan bir şey var. Bu bütçenin dağılımındaki farklılık. Yani bizim personel giderlerimiz bütçemizin yüzde 26.24.'ü yani geri kalan yüzde 75'lik kısmı ki bunun da yüzde 67.97'si yatırım, mal ve hizmet alımları. Yani belediyenin doğrudan yatırım ve hizmetlere dönük alımlarında gerçekleşmiş olacak. Bu bütçedeki rakamları nasıl yaptık? Yani birçok belediye iller Bankası'ndan gelen kaynaklarla maaşlarını bile ödemekte zorlanırken biz çok şükür o yapıdan bu noktaya dört katına kendi gelir kaynaklarımızı üreterek geldik" dedi.

"Halk ekmek tesisimizin kaba inşaatı bitti"

Sungurlu Belediyesi, sadece hizmet sunan değil, kendi kaynağını ve malzemesini üreten bir belediyecilik modeline geçtiği söyleyen Başkan Dere, "Kendi asfalt plent tesisimizi yaptık. Şimdi halk ekmek tesisimizin kaba inşaatı bitti. İnşallah Ramazan Bayramı'na yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu beton santralinden Sungurlu'da ciddi bir inşaat ve yapılaşma süreci var biliyorsunuz. Sanayileşme süreciyle paralel olarak yürüyen bir inşaat süreci, yapılaşma süreci var. Beton ihtiyacı had safhadaydı. ve biz kaliteli betonu Sungurlu'muzda, beton santralimizde ürettik, sattık ve gelirlerimizi arttırmış olduk. Bütçemizi bu noktalara getirme imkanımız oldu. 2024'te yüksek kodlara suç çıkmıyordu . Hemen çalışmalara başladık. Yaklaşık 3 yüz milyonluk yatırımla 122 kilometre asbesti boruları değiştirmiş olduk. Sadece ana borular değil, yollardan geçen borular. Bununla birlikte bin abonenin de bağlantısını saatlerine kadar yeniledik. Yani evindeki su sayacına kadar boruları yenilenmiş oldu. Son derece modern, belki bölgedeki en model sıfır asfalt plenti tesisimizi kurduk. Kendimize yettiği gibi çevre ilçelere gerekirse kara yollarına da asfalt verecek standartta bir tesisi sıcak asfalt plentimizi kurduk. Daha ilk yılındaki Ağustos civarında üretim süreci başladı. Daha ilk yılında 45 bin ton sıcak asfaltı yollarımızla buluşturmuş olduk. Parke tesisinde de sadece bu sene 95 bin metrekare parke taş döşendi. Doksan bin metrekarelik alanda da sathi kaplama çalışması yapıldı" diye konuştu.

"Sungurlu'nun ve Çorum'un Türkiye'deki algısını değiştirecek kavşak projelerimize başladık"

2026 yılı için yeni projelere başladıklarını ifade eden Dere, "Savunma sanayinin merkezlerinden biri olduğunu Sungurlu'nun dosta düşmana ilan edecek, ilgi çekecek, Sungurlu'nun ve Çorum'un Türkiye'deki algısını değiştirecek kavşak projelerimize başladık. Gayrimenkul değerlendi, konutlar değerlendi. Konut talebi arttı. Öyle olunca kiralar da arttı. Bu normal, doğal bir sonuç. Bizim yapmamız gereken neticede kira artışının, devletin belirlediği sınırlar var ama onun dışında yasal olarak yapılabilecek elimizde başka bir argüman yok. Yasal olarak yapılması gereken ise konut arzını artırmak. Inşallah yazından sonra Sungur'la konut arzı ile ilgili bir problem kalmamış olacak. ve kira fiyatları da böylelikle düşmüş olacak. Tabii hemen ilk toplantımızdan itibaren bir uyum içerisinde. Sungurlu OSB'in genişlemesi için, arıtma tesislerinin bir an önce yapılması için, içme suyuyla ilgili atılması gereken adımların bir an önce atılması için, Sungurlu'da olduğu gibi OSB'de altyapı ve üst yapıyla ilgili yapılacakların hemen hızlı bir şekilde yapılması için gerekli fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaştık. İnşallah bundan sonra da istişareyle, sabırla Sungurlu OSB'nin büyümesi ve genişlemesi, gelişmesi için elimizden gayreti, gelen gayreti bugüne kadar gösterip bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Sanayicilere de çağrı yapıyoruz. Buradaki OSB'miz büyüyecek, genişleyecek. Biz yeni Arcalar, yeni Ahlatçılar, yeni Sumkalar, yeni Atikler olsun istiyoruz. Bugün üç bin kişi çalışıyor. Beş sene sonra beş bin kişi, on bin kişi çalışan 75, yüz bin nüfuslu bir Sungurlu'nun hayalini yavaş yavaş da altyapısını kurmaya gayret ediyoruz. Çorum'daki, Sungurlu'daki bu gelişmeler sayesinde bugün hızlı tren hattımız, yük tren hattımız büyük bir hızla devam ediyor. Bu yatırımlar arttıkça, OSB'deki firmalarımız geliştikçe, tren yolumuz tamamlandıkça işte birkaç senelik bir takvimden bahsediyoruz. Çok farklı bir görünüme kavuşan barajları tamamlanmış, arıtma tesisleri bitmiş, dere ıslahları yapılmış, konut sorunu çözülmüş, OSB'si genişlemiş. Yeni yeni sanayicilerin geldiği bir Sungurlu hayalimiz vardı. Yavaş yavaş bu hayal gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı. - ÇORUM