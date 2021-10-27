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Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor - Son Dakika

Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor

27.10.2021 15:04

Rekabet Kurumu tarafından süpermarketlerle ilgili yürütülen "Fahiş fiyat" soruşturmasında çok konuşulacak tespitle yapıldı. Marketlerin piyasayı organize ettiği kanaatine varan heyet, ağır cezalar uygulayacak. Ayrıca marketlerin sözlü savunması da bugün alındı.

Koronavirüs salgını süreci ve ardından yaşanan süreçte ürün fiyatlarını fahiş şekilde artırdıkları belirlenen marketlere yönelik soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurumu heyeti tarafından yapılan incelemede, marketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi. Bu da marketlere ağır cezalar kesileceği anlamına geliyor.

2 ZİNCİR MARKET VE 2 FİRMA HAKKINDA CEZA İSTEMİ

Rekabet Kurumu, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik haklarında soruşturma başlatılan zincir marketler ile tedarikçi firmaların temsilcilerinden sözlü savunma aldı. Rekabet Kurumu soruşturma heyeti, inceleme ve tespitler sonucunda, 5 zincir market, 2 tedarikçi firma hakkında idari para cezası uygulanmasını talep etti.

SÖZLÜ SAVUNMALARI ALINDI

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile uğraşan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu'nda yapıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlandığını ve bugün sözlü savunma toplantısının yapılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği sonucuna varıldı! Başları asıl şimdi dertte, ağır cezalar geliyor

'PİYASANIN ORGANİZE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ'

Ardından, iddiaları ve dosyanın içeriğini özetlemek üzere soruşturma heyetine söz verildi. Soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ulusal zincir marketler arasında, doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', artırılan fiyatların 'rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; nitekim bu durumun genellikle 'bozuk fiyatların düzelttirilmesi' şeklinde belgelere yansıdığı kanaatine ulaşılmıştır.

Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği sonucuna varıldı! Başları asıl şimdi dertte, ağır cezalar geliyor

AĞIR CEZALAR YOLDA

Ayrıca rakip zincir marketlerin fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma yöntemleriyle teşebbüsler arasındaki koordinasyona uyumun sürekli olarak gözetildiği ifade edildi. Bu çerçevede 5 zincir market ve 2 tedarikçi firma hakkında 4054 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığı kaydedildi.

Toplantıda daha sonra söz konusu zincir marketler ve firmaların temsilcileri sözlü savunma yaptı. Şirket temsilcileri genel olarak maliyet artışlarına dikkat çekti. Kurul kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor

Rekabet Kurumu, Koronavirüs, Para Cezası, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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