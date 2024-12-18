SYS Grup, 2024 Yılı İçin Satış Hedeflerini Yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SYS Grup, 2024 Yılı İçin Satış Hedeflerini Yükseltti

SYS Grup, 2024 Yılı İçin Satış Hedeflerini Yükseltti

CANiK'ın da içinde bulunduğu SYS Grup, 2024 yılı yurt içi satışlarının dolar bazında %25, ihracat gelirlerinin ise %28 arttığını açıkladı. Genel Müdür Cahit Utku Aral, 2025 yılındaki hedeflerini ve global pazardaki stratejilerini paylaştı.

18.12.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CANiK'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, 2024 yılında yurt içi satışlarını dolar bazında yüzde 25 ihracat gelirlerini yüzde 28 artırdığını açıkladı. SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "2025 yılı, son derece heyecan duyduğumuz bir dönem olacak. Global pazardaki gücümüzü artırmayı ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki yerimizi daha yukarılara çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, SYS Grup'un 2024 yılı sadece Türkiye'deki yaptığı üretimlerin satış gelirleri dolar bazında yüzde 25 artarak 147,7 milyon dolardan 185 milyon dolara yükseldi. İhracat gelirleri de yüzde 28 artarak 137 milyon dolardan 175 milyon dolara çıktı.

'GLOBAL PAZARDAKİ GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral söz konusu büyüme ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Aral şöyle konuştu:

"Başta Türkiye olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin güvenlik güçlerine yeni teknolojiler kazandırmak ve Türk savunma sanayisinin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için yüksek katma değerli ürünler geliştirmeye gayret ediyoruz. Elde ettiğimiz büyüme rakamlarıyla, Türk savunma sanayisini uluslararası pazarlarda başarıyla temsil edip, Türkiye'nin gücüne güç kattık. 2025'te de güçlü yatırımlarımız ve stratejik adımlarımızla büyümeye devam edeceğiz. 2025 yılında ihracat hedeflerimizi daha da büyüterek, Türk savunma sanayisinin global pazarlardaki etkisini artırmayı amaçlıyoruz. SYS Grup olarak ihracatta elde ettiğimiz başarılarla sektöründeki liderliğimiz sürdürmeyi hedefliyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz. 2025 yılı, son dönemdeki yatırımlarımızın ve ürünlerimizin tamamlanması ile satışlarımıza katkı vereceği son derece heyecan duyduğumuz bir dönem olacak. Bunun da etkisiyle global pazardaki gücümüzü artırmayı ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki yerimizi daha yukarılara çıkarmayı amaçlıyoruz."

YIL BOYU YOĞUN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜ

Şirketten yapılan açıklamaya göre SYS Grup bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS tarafından tasarlanan, geliştirilen ve üretilen silah, silah aksesuarları, uçaksavar, orta kalibre top ve uzaktan komutalı silah sistemlerinin kullanıcılara teslimatı için yoğun bir çalışma yürütüldü. Böylece tüm dünyada savunma sanayi ürünlerine talebin arttığı dönemde güvenilir bir tedarikçi olarak teslimatlar vaktinde ve sorunsuz şekilde tamamlandı. Türkiye iç pazarında ve uluslararası arenada başarılara imza atan Grup, 2025 yılında hedeflerini daha da büyüterek sektördeki tırmanışını sürdürmeyi amaçlıyor.

GRUP, 2025 YILINDA KONSOLİDE CİRO HESAPLAMASINA GEÇECEK

Grup, 2025 yılında ABD ve Birleşik Krallık operasyonlarını da kapsayan konsolide ciro hesaplamasına geçecek. Konsolide cironun 250 milyon doların üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Konsolide cironun 190 milyon dolarlık kısmının da Türkiye'deki satış gelirlerinden oluşması hedefleniyor.

Satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri açısından oldukça yoğun bir yıl geçiren SYS Grup, 2025 yılında da bu konuda ciddi mesai harcayacak. Grup, 2025 yılında beş kıtada düzenlenecek 15 uluslararası savunma fuarına katılarak hem markalarını hem de ürünlerini daha geniş bir pazarla buluşturacak.

Kaynak: DHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SYS Grup, 2024 Yılı İçin Satış Hedeflerini Yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:05 Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:56:26. #1.11#
SON DAKİKA: SYS Grup, 2024 Yılı İçin Satış Hedeflerini Yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.