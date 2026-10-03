T3 Vakfı, TEKNOFEST\'te üç imza töreni düzenledi

TEKNOFEST Güneydoğu'nun yürütücü kurumlarından Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı, festival kapsamında üç ayrı protokole imza attı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

T3 Vakfı da festival alanında üç ayrı protokol imzaladı.

Bu kapsamda Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ve T3 Vakfı arasında, "Bilim Saraybosna"nın kuruluşu ve işletmesine ilişkin "Ortak Hizmet Protokolü"ne imza atıldı.

İmza töreninde konuşan TİKA Başkanı Abdullah Eren, TİKA ve T3 Vakfının bugüne kadar Kırgızistan, Karadağ ile Üsküp'te gerçekleştirdiği bilim merkezi projelerinin önemine değindi.

Mevcut projelere Saraybosna'nın da eklendiğini bildiren Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz medarıiftiharımız, Evlad-ı Fatihan diyarında çok güzel çalışmalar yapıyor. TİKA olarak sürekli desteklerimiz var. Başka laboratuvar projelerimiz de var. Bu vesileyle T3 Vakfının 'Dene-Yap' tecrübesini ve diğer bilimsel faaliyetlerdeki tecrübesini Saraybosna'ya taşımış olacağız. TİKA olarak böyle bir projenin içerisinde olmaktan dolayı gayet mutluyuz."

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da TEKNOFEST coşkusunun 4. günde de devam ettiğini anlattı.

Vakfın, her yaştan genci, bilim ve teknolojiyle buluşturması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Hıdır, "TEKNOFEST yarışmalarında adeta 7'den 77'ye dip dalga, paradigma kırılımına canlı bir şekilde şahitlik ediyoruz. Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Hıdır, TEKNOFEST'lerde edinilen tecrübenin, Türkiye'nin dost ve kardeş coğrafyalarına da taşımayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dene-Yap Atölyeleri çalışmalarımızı şimdi Uluslararası Bosna Üniversitemiz, TİKA ve T3 Vakfımız işbirliğiyle Bosna Hersek'teki kardeşlerimizle buluşturmaya gayret edeceğiz. İlkokul, ortaokul, lise çağındaki gençlerimiz burada teknoloji temelli eğitimler alacak. Üniversitedeki öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım sağlayacakları proje atölyelerini bu vesileyle orada açmış olacağız. İnşallah, hem ülkemiz adına hem de dost ve kardeş coğrafyalar adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sevgi Kurtulmuş da üniversite bünyesinde kurulan roket takımının bu yıl birincilik kazandığını ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacağını ifade etti.

Bosna'nın bir gönül coğrafyası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bize çok benziyor, sokakları, halkı fakat çok göç veren bir ülke. Eğer biz oraları tutmazsak boşalacak o canım, güzelim coğrafya. Bütün gayretimiz bunun için. T3 Vakfıyla yapılan anlaşma da inşallah Boşnak halkıyla yakından ilişki kurmamıza sebep olacak. 20 küsur senedir oralardaki en iyi öğrencileri toplayıp bizim üniversitemizde eğitiyoruz ve çok başarılı oldu çocuklar." değerlendirmesinde bulundu.

T3'ün Türkiye'de faaliyetleri, kardeş coğrafyalara uzanacak

İmzalanan ikinci protokol ise Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) ile T3 Vakfı arasında bilim, teknoloji, eğitim, araştırma ve gençlik alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalandı.

İmza töreninde konuşan Hıdır, T3 Vakfının kuruluşundan bu yana en küçük yaştan başlayarak pek çok insanı bilim ve teknolojiyle tanıştırdığını ifade etti.

Toplumun bütün kesimlerine eşit fırsatlar oluşturmayı hedeflediklerini işaret eden Hıdır, "Burada da hem Türkiye'de yürüttüğümüz faaliyetlerimizi bilhassa dost ve kardeş coğrafyalarda paydaşlarımızla birlikte daha güçlü bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu manada Üsküp'te yakın zamanda TİKA ile işbirliğimizle bir bilim merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla beraber de yerelde paydaşlarımızla da işbirliklerimiz devam ediyor. Uluslararası Balkan Üniversitemiz ve T3 Vakfımız da inşallah hem bu merkezin işletme süreçlerinde hem de Üsküp ve diğer şehirlerde hayata geçireceğimiz projelerde ortak işbirlikleri düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Bilal Sucubaşı da Makedonya ve Türkiye arasındaki dosthane ilişkilerin bundan sonraki nesillere aktarılması için bu anlaşmanın önemli olduğunu belirtti.

İmzalanan protokolün Makedonyalı öğrenciler için de önem taşıdığını anlatan Sucubaşı, "Kardeş ülke Makedonya'daki öğrencilerimizin, gençlerimizin sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi geliştiren, katkı sağlayan bireyler olmasına ciddi manada katkı sağlayacağı inancındayım." dedi.

Kosova'nın Podujeva Belediyesi ile işbirliği

Son olarak, Kosova'nın Podujeva ilinde hayata geçirilecek Bilim Podujeva Projesi'nin kuruluşu ve işletilmesine yönelik ortak hizmet protokolü, Podujeva Belediyesi ile T3 Vakfı arasında imzalandı.

Protokole taraflar adına imzayı Podujeva Belediye Başkanı Shpejtim Bulliqi ile Hıdır attı.