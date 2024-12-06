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Ekonomi

Tamarillo Rize'de Yetişiyor

Tamarillo Rize\'de Yetişiyor

Güney Amerika kökenli Tamarillo, Rize'de 'Ağaç domatesi' olarak yetiştirilip, dağıtılıyor.

06.12.2024 09:26
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Anavatanı Güney Amerika olan tropikal meyve Tamarillo, Rize'de 'Ağaç domatesi' olarak nam saldı.

Anavatanı Güney Amerika olan Tamarillo aslında Ekvador, Kolombiya, Peru, Şili, Arjantin ve Bolivya'daki And Dağları'nda oldukça yaygın. Bunun yanı sıra Yeni Zelanda, Avusturalya ve Afrika Kıtası'nın orta kısmında bulunan Ruanda'da da görülen Tamarillo Rizeli Erdal Saydi tarafından Rize'de de yetiştirilmeye başlandı. Almanya'da yaşadığı sırada Afrikalı bir arkadaşından edindiği tek fidanı büyüterek çoğaltan Seydi, getirdiği fidanları Rize'nin Pazar ilçesindeki bahçesine dikti. İklimi seven tropikal meyve Tamarillo 'Ağaç domatesi' diye nam saldı. Şimdi çoğaltarak yetiştirdiği fidanları yurdun dört bir yanına gönderen Saydi, herkesin de bu tropikal meyveyi ekmesini tavsiye ediyor.

Tamarillonun Afrika'dan Almanya, oradan da Türkiye'ye gelme serüvenini anlatan Erdal Saydi "Afrika ülkelerinden gelen bir arkadaş vasıtası ile temin ederek Almanya'da dükkanın içerisinde bir saksıda büyüttüm. Getirdim buraya ve burada da muazzam şekilde yetişti. Bende özendim ve yetiştirdim, çoğalttım. Şimdi Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum. Meyvesini bile satıyorum" dedi.

Yemeklere de katılan Tamarillonun sağlık için de kullanıldığına değinen Saydi "Yemek yapılıyor, salatalara katılıyor, göz altıdaki kırışıklıkları için cilt bakımında kullanılıyor. Göz sağlığı için iyi, aynı zamanda prostata da iyi geliyor. O nedenle insanlar tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Rize'nin genel itibariyle çay tarım bölgesi olması hasebiyle sadece 40'a yakın bir fidan dikebildiğini, ama önümüzdeki yıl bu fidanları 2'ye katlamayı düşündüğünü dile getiren Seydi "Burası çay bölgesi. Bende o nedenle hep çay bitkilerinin arasına ektiğim için 40'a yakın bir ağacım var. O ağaçlardan 1 tona yakın meyve alıyorum. 50 fidan daha önümüzdeki yıl çoğaltıp ekmeyi düşünüyorum. Pazarı çok iyi. Pazarı çok iyi olduğun için de herkese tavsiye ediyorum. Alan fidan alsın, bol bol diksin ki belki yurt dışına bile ihraç şansımız olur" diye konuştu.

Tropikal bir meyve olan Tamarillonun soğuk bölgelerde yetişmeyeceğinin altını çizen Seydi "Ben bunu Almanya'da gördüm ama orada yetişmez. Almanya'da yetişmesi mümkün değil. Soğuk bölge olduğu için Almanya'da yetişmez. Almanya'da ben saksının içerisinde yetiştirdim de buraya getirdim. Almanya'da kesinlikle yetişmez çünkü soğuk bölgeye dayanıklı bir bitki değil" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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